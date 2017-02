LA DREAM TEAM DU PREMIER MINISTRE : Kim Catlow: toujours une parfaite inconnue

S'il y a eu, certes, méprise sur les qualifications, c'est bien la photo de Kim Catlow, celle d'une parfaite inconnue qui a été recrutée comme Senior Adviser du Premier ministre Pravind Jugnauth. Une semaine après la révélation de cette mystérieuse embauche, toujours pas d'explication claire et nette sur ce qui a poussé le Premier ministre à s'attacher les services de cette « scientifique » à vocation de communicante.

Jusqu'ici, les explications fournies par la cellule de communication de Pravind Jugnauth, sont loin de convaincre. Elle soutient, en effet, qu'une rencontre préalable avec le directeur de communication de cette cellule, Rudy Veeramundur, lors d'une conférence à l'étranger , a été suivi d' un poste qui s'est présentée à Kim Katlow et qu'elle a été invitée à postuler et, bingo, elle l'a décroché. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est complètement tiré par les cheveux.

On a bien parcouru les journaux et scruté les annonces d'appels à candidatures depuis le 23 janvier, date à laquelle Pravind Jugnauth a accédé au poste de Premier ministre, aucune trace de la moindre notice demandant « scientifique avec option recherche et communicante ». Par contre, on a bien trouvé le Financial Reporting Council qui recherche un Management Support Officer et un Office Attendant, l'IRP qui veut embaucher un Secretary, le ministère des Arts et de la Culture qui recrute un Theater Superintendant et un poste de Assistant Inspector à pourvoir au ministère des Services publics, mais point de job correspondant au profil de celle que l'on surnomme Jessica Weber bis, c'est-à-dire venue de nulle part pour toucher l'argent des contribuables, sans que le public ne sache vraiment pourquoi.

Rudy Veeramundur, ex-journaliste, est celui qui, en sa qualité de rédacteur en chef de Samedi Plus, avait, en 2009, révélé l'existence des enregistrements d'un "complot", qu'il avait transmis par la suite au PM d'alors, Navin Ramgoolam. Ce complot aurait été ourdi à l'encontre de Nirvan Veersamy, alors directeur d'Air Mauritius, lors d'une rencontre entre Sanjay Bhuckory, le Chairman de MK, Dan Maraye, au domicile d'Indira Manrakhan à Port-Louis. Il y eut même un Fact Finding Committee présidé par l'ancien chef juge sir Victor Glover qui n'a conclu à aucune faute des protagonistes.

Dev Beekarry, que l'entourage immédiat et personnel de Pravind Jugnauth a décidé d'ignorer pour des raisons qui ne sont pas très claires alors qu'il a, pendant des années, été le communicant en chef du leader du MSM, ayant été mis sur la touche et attaché à SAJ, le directeur de communication de Pravind Jugnauth, Rudy Veeramundur, étoffe son équipe. En sus de Kim Catlow, il y aura Leevy Frivet, son ancien collègue à Capital Publications et, jusqu'à récemment, l'attaché de presse du ministre Soudesh Caleechurn.

Mais aussi Dario Thumiah, ex-journaliste, qui avait collaboré avec la MTPA avant de devenir l'attaché de presse de Dan Baboo, ministre de la Culture PMSD. Contrairement à Thierry Château qui s'est retiré après la démission de Xavier Duval, Dario Thumiah est non seulement resté comme Jean François Cossigny et Padma Osman, l'épouse de Shaffick Osman, mais il obtient une belle promotion surprise en rejoignant l'équipe des communicants du PM. Pour ceux qui ont côtoyé ce bon professionnel de la presse, son cheminement est pour le moins surprenant...