La drogue de certaines élites…

La politique à Maurice, bien qu’elle soit très complexe et parfois imprévisible, dépend principalement d’un électorat venant d’une majorité ethno religieuse bien ancrée dans les institutions gouvernementales et dans le secteur privé. La construction de cette communauté électorale n’est pas arrivée à la nuit tombante, mais construite par une élite politique très éduquée pour faire avancer bien souvent leur intérêt personnel au-delà du collectif. On retrouve souvent le discours du « nous » de ces élites dans les meetings politiques ou conférences de presse, mais qui se dissipe rapidement dès qu’elles se sont rapprochées du pouvoir de l’État. Côtoyer le pouvoir étatique à Maurice est devenu comme une drogue pour certaines nouvelles élites qui sont prêtes à tout pour aller plus loin dans leurs démarches. Mais ce qui nous inquiète dans tout ce « bazar » et de la course au pouvoir de ces élites : où se trouvent les intérêts des minorités politiques dans tout cela ? Certains vous diront que les minorités politiques ont déjà quitté le pays il y a longtemps, dégoûtées par un système de discrimination systémique et un déjà-vu du « one man show » au pouvoir. Cependant, la cause de l’immigration des Mauriciens à l’étranger est multiple, mais la plupart vous diront qu’ils se sont retrouvés face à une arrogance politique et une corruption grandissante au pays retardant le progrès économique. Il n’est pas surprenant d’apprendre que les immigrants d’origine mauricienne à l’étranger ont atteint des sommets dans leur carrière ou leur passion, choses presque invraisemblables s’il avait décidé de continuer leur carrière et leur vie à Maurice. Un des rares politiciens à ce jour à avoir invité les Mauriciens à l’étranger à retourner au bercail après leurs études est en l’occurrence Paul Bérenger pour le progrès de notre nation, ce qui démontre une maturité politique. Mais dans toute cette histoire d’une supposée « relève politique nouvelle » pour ajouter comme dirait l’anglais « insult to injury », c’est quand la relève politique vient vous dicter les règles ou « party rules » à dormir debout pour pouvoir faire de la politique à Maurice. Un rejet encore une fois de cette minorité politique à l’étranger ! Comme si la politique mauricienne se faisait uniquement avec des candidats politiques en cravate et costume dans la fonction de l’État. L’inexpérience de la relève politique à Maurice aura des retombées catastrophiques pour le pays et il serait bien dommage de voir certains vétérans politiques mis de côté en vue de gagner des votes pour les prochaines élections.