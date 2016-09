La Duchesse 2017 lors de la première journée ?

Une rencontre a eu lieu entre les entraîneurs et le Mauritius Turf Club vendredi dernier. Quatre d’entre eux ont fait savoir qu’ils ne pourraient être présents. Cette réunion était présidée par l’Administrateur Paul France Tennant. On apprend que les discussions ont été quelque peu animées entre deux entraîneurs en particulier, Ramapatee Gujadhur et Ricky Maingard, avant que les choses rentrent dans l’ordre par la suite. Les questions qui ont été soulevées ont, entre autres, concerné les nouvelles acquisitions et un plan qui pourrait être établi en conséquence pour que les choses soient plus dans la normalité qu’elles n’ont été en début de saison où un manque de chevaux s’est fait cruellement sentir. Si tout marche dans la bonne direction, il n’est pas impossible que la première classique de la prochaine saison, la Duchesse, soit disputée lors de la journée inaugurale. Il est aussi prévu que d’autres rencontres de ce genre aient lieu le plus souvent possible pour la bonne marche des courses.

Sanction réduite pour Juglall

Nooresh Juglall purgera finalement une mise à pied de trois journées au lieu de quatre pour sa faute commise à l’encontre de Blue Lord lors de la 15e journée alors qu’il était en selle sur Ravatak. C’est ce qu’a décidé le board d’appel présidé par Me Robin Ramburn hier après-midi. Nooresh Juglall était représenté par Me Yahia Nazroo.