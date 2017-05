La fiabilité des sondages d’opinion

Après la victoire de Donald Trump aux Etats-Unis, celle du Brexit au Royaume-Uni, et la victoire inattendue de François Fillon à la primaire de la droite et du centre en France pour ne citer que ces trois exemples-là, les sondages ont été sous les feux de la critique, parfois impitoyable à leur égard. Entre colère et scepticisme, on remettait en cause la proverbiale fiabilité des sondages comme instruments nous permettant d’avoir une « photographie de l’opinion à un instant T », une « snapshot view » comme dirait l’Anglais à un moment donné.

Cette mauvaise presse a été de courte durée. Car voilà qu’avec l’élection présidentielle en France, les sondages ne sont plus malmenés vu la justesse de leurs estimations des intentions de vote. Entres autres, les études réalisées par KANTAR Sofres-onepoint pour TF1, RTL et LCI sont très éloquentes. Ainsi, KANTAR et al a pu calculer qu’Emmanuel Macron recueillerait 23,8% des voix et Marine Le Pen 21,7% des voix au 1er tour et se qualifieraient donc pour le 2nd tour. Ils ont également pu estimer que François Fillon obtiendrait 19,8% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon (19,2%) et Benoît Hamon (6,5%). Viennent ensuite Nicolas Dupont-Aignan (5%), Jean Lassalle (1,2%), Philippe Poutou (1%), François Asselineau (0,9%), Nathalie Arthaud (0,7%) et Jacques Cheminade (0,2%).

Dans l’entre-deux-tours, KANTAR Sofres-onepoint ont aussi estimé le taux d’abstention, et leur résultat à 18h du 1er tour (22%) n’était pas si loin du taux d’abstention réel au 2nd tour compte tenu du contexte particulièrement volatile et incertain.

Comment expliquer une telle réussite ?

Tout est dans la méthodologie privilégiée par KANTAR Sofres-onepoint et la question centrale non pas uniquement de la taille de l’échantillon utilisé (plus de 1 000, et allant jusqu’à 7 000-8 000 personnes ou « répondants ») mais surtout de sa représentativité.

Avec l’évolution et les transformations en profondeur des sociétés occidentales, de nouvelles catégories sociales sont apparues qu’il importe de prendre en considération. Le profil et comportement des répondants d’aujourd’hui sont loin de refléter les caractéristiques de certains groupes du passé. Les critères d’admission de tel ou tel répondant dans une catégorie ou une autre semblent ne plus être adaptés aujourd’hui. Cela a une incidence sur les quotas des sondeurs.

Il s’agit donc de capter et d’exploiter la « data » d’où qu’elle vienne dans ce monde numérique hyper-connecté. Bien qu’il faut être prudent dans ce que le web social peut nous apporter dans le comportement d’une frange de l’électorat, l’exploitation des données via les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter ne devrait pas être écartée.

Ainsi, Emmanuel Rivière, Directeur General France de KANTAR Public déclare : « Au sein de KANTAR et de KANTAR Public, nous considérons qu’en tant que spécialistes des études, nous avons à nous nourrir du web social. » Comme pour bien faire ressortir l’importance relative de ce nouvel élément face aux sondages et aux forces de ces derniers, il ajoute : « La pantalonnade de Filteris ne doit donc surtout pas nous détourner de l’analyse, de la compréhension et du suivi du web social. C’est la raison pour laquelle nous continuerons à enrichir nos enquêtes traditionnelles par une analyse de ce qui se passe sur Twitter ou Facebook, qui sont des lieux éminents pour comprendre ce qui se passe à propos de l’élection et de la vie politique. Des opinions s’y expriment spontanément. C’est une richesse qu’il faut savoir exploiter. Notamment en ayant en tête les bons critères, et une obsession quand il s’agit de se frotter aux résultats électoraux : la représentativité. »

