LA GAULETTE : Un homme dans le coma après avoir été giflé

Un habitant de La Gaulette, soupçonné d’avoir agressé vendredi soir son voisin, Jacques Désiré Philogène, un éboueur de 59 ans, est activement recherché par la CID de la localité. Admise à la High Dependancy Unit Ward de l’hôpital Victoria, à Candos, la victime est dans le coma. Dans une déposition consignée au poste de police de la localité, Angélika Philogène, la fille de la victime, raconte que le suspect aurait giflé son père, qui a eu un coup à la tête en tombant. Elle a ensuite transporté son père à l’hôpital « car il souffrait atrocement ». Selon nos informations, une dispute a éclaté entre les deux hommes lorsque le suspect lui aurait demandé de lui rembourser Rs 600.

ACCIDENT DE LA ROUTE : L’état de santé d’un motocycliste inspire de vives inquiétudes

Jayesh Antish Ojoodha, un habitant de Vallée-des-Prêtres de 34 ans, a été victime dimanche soir d’un accident de la route sur la route principale de Cité Vallijee. Il a été admis aux soins intensifs de l’hôpital Jeetoo, où son état de santé inspire de vives inquiétudes. La motocyclette de la victime a percuté un véhicule. L’alcotest effectué sur le conducteur, Pravin Kumar Digumbur, âgé de 24 ans et habitant Beau-Bassin, s’est révélé négatif.

BAMBOUS : Un motocycliste arrêté pour agression

Taillevan Pierre-Louis, 29 ans, habitant résidence Geoffroy, Bambous, a été arrêté hier soir par la police de Bambous pour avoir agressé le conducteur et le receveur d’un autobus de la CNT avant d’emporter le sac du receveur contenant une somme de Rs 3 000. Son complice et lui étaient à moto lorsqu’ils ont arrêté le conducteur à Beaux-Songes. Ils sont montés à bord de l’autobus et ont frappé les deux employés avec leur casque avant de prendre la fuite avec la recette de la journée. Son complice est activement recherché.