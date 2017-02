LA GAULETTE : Noyade d’un comptable lors d’une sortie familiale

Sanjay Gangalamramasy, 52 ans, comptable dans une compagnie privée, a connu une fin tragique hier après-midi lors d’une sortie familiale. Cet habitant de Palma, Quatre-Bornes, s’est noyé dans le lagon de La Gaulette. Il était rentré dans l’eau dans l’après-midi et s’était retrouvé en difficulté. Alertés, les gardes-côtes et la police de la localité se sont rendus sur place. Sanjay Gangalamramasy a été repêché mais il était trop tard, la victime avait déjà rendu l’âme. Son corps a été transporté à la morgue de l’hôpital Victoria. L’autopsie pratiquée par le médecin légiste Maxwell Monvoisin a attribué le décès à une asphyxie due à la noyade.

MONTAGNE-LONGUE : Des habitants interrogés sur l'incendie volontaire d’une maison

Des habitants de Montagne-Longue sont soupçonnés d’avoir mis le feu volontairement à la maison d’un maçon de 26 ans résidant dans la localité. Dans une déposition consignée ce matin au poste de police de Montagne-Longue, la victime allègue que deux personnes sont venues chez lui, rue Baillache, et l’auraient menacé d’incendier sa maison. Lorsqu’il est rentré chez lui, tard dans la nuit d’hier, il n’a pu que constater que sa maison avait été complètement ravagée par les flammes. La police a ouvert une enquête. Un groupe d’individus devraient être interrogés aujourd’hui.

ACCIDENT : Un policier décède après 17 jours de coma

Le policier Munawar Maudarbaccus, âgé de 24 ans et habitant Caroline Bel-Air, Rivière-Sèche, est décédé ce matin après avoir passé 17 jours aux soins intensifs de l’hôpital de Flacq. Le 3 février, il se trouvait au volant de sa voiture lorsqu’il a percuté un mur à Pont-Lardier Bel-Air. Une autopsie devrait être pratiquée cet après-midi en vue de connaître la cause exacte de son décès. Le policier était affecté au poste de Trou-d’Eau-Douce et avait rejoint la force policière en décembre 2012.

GOODLANDS : Un jeune homme arrêté pour avoir agressé sa petite amie

Donovan Bijou, 25 ans et habitant Impasse Floréal, Goodlands, était recherché par la police après l’agression de sa petite amie jeudi dernier. Le jeune homme a été arrêté samedi. Le suspect aurait donné plusieurs coups à sa petite amie après qu’elle soit rentrée du travail.