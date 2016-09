La grande contribution du Père Laval transcende les frontières religieuses

Nous sommes le 16 septembre 1841, Port-Louis s’éveille dans la peur. Pour la première fois, les personnes appartenant à la minorité bourgeoise sont prises en guet-apens, attaquées, détroussées et insultées par des malfaiteurs qui ont mis le feu à la porte d’un dépôt de spiritueux. La violence a pris une nouvelle dimension : celle d’une explosion sociale étendue. Le coup de grâce à une Île Maurice en faillite économique et morale se précise.

Des dizaines de milliers d’apprentis ont quitté les propriétés sucrières depuis 1839 fuyant, d’une part, le souvenir du joug de l’esclavage et d’autre part ne pouvant obtenir de leurs anciens maîtres des salaires raisonnables pour subvenir à leurs besoins. Ces derniers lorgnent une main-d’œuvre nettement moins coûteuse venant de l’Inde.

Cependant l’émigration des travailleurs indiens a été suspendue par le parlement britannique en 1838. En attendant, pour pallier le manque de main-d’œuvre pour produire du sucre, les propriétaires se sont rabattus sur la production d’arack et de rhum. Selon Joseph Michel dans son livre sur le Père Laval, plus de 6 millions de litres d’alcool sont produits et consommés annuellement à cette époque.

Cette ivrognerie qui touche particulièrement les anciens esclaves désœuvrés, aigris et perdus sert deux objectifs cruciaux : premièrement renflouer le manque à gagner issu de la baisse de production de sucre et deuxièmement endormir les consciences afin de faire reculer toute tentative de révolte.

Il est évident que cette situation ne pouvait durer éternellement; d’où l’étape supérieure franchie en cette nuit du 16 septembre. Cependant, un vent de changement radical allait souffler sur le pays. L’épicentre de cette tempête bienfaitrice avait touché le pays deux jours auparavant... sous la forme du Père Jacques Désiré Laval.

Ce dernier se consacre aux noirs, cette tranche de la population délaissée et méprisée, qui se révolte contre elle-même et contre tout ! En l’espace de quelques années il détruit l’ivrognerie et réduit sensiblement la criminalité. Les noirs ont à présent la religion comme structure. Ils pardonnent à leurs maîtres et accueillent l’étranger venu travailler dans les champs car, entre-temps, l’embargo a été levé en 1842. L’activité économique a repris et l’ordre a été rétabli.

Du 14 septembre 1841 au 9 septembre 1864, en l’espace de 23 ans, le paysage économique et social de l’Île Maurice a changé radicalement. L’Église catholique revigorée abrite sous son ombrelle anciens esclaves et anciens maîtres. La population indienne est le double de celle de la population générale. Les usines roulent à plein régime; bref, le pays est non seulement sauvé d’un désastre mais les bases durables de sa survie sont jetées.

Par le biais d'une révolution morale sans précédent, le Père Laval a semé les germes d’une unité nationale fondée sur l’amour du prochain et le respect de soi. Ses méthodes méritent d’être étudiées, valorisées et émulées.

Hormis le dévouement total à sa vocation, le Père Laval était aussi un grand leader et un excellent administrateur qui savait faire confiance et déléguer. Il ne s’accrochait pas au leadership mais passait aussi le relais à une armée de collaborateurs laïcs bien formés tout en s’assurant qu’ils remplissaient bien la tâche qui leur avait été confiée. Il savait aussi s’adapter aux situations dans l’intérêt de son ministère; par exemple, il disait une messe spéciale à midi pour les ouvriers qui n’avaient pas la permission de venir plus tôt.

Il était une source d’inspiration pour ses collègues et tâchait d’entretenir avec eux de bonnes relations. Il se remettait en question à travers la prière et la méditation et malgré la distance qui le séparait de sa famille, il a tenu à garder avec elle une communication régulière et soutenue.

La vie du Père Laval dépasse les frontières de la religion; elle regorge de leçons de vie qui méritent d’être valorisées, appliquées car les révolutions morales qu’elles provoquent amènent avec elles tous les miracles, y compris économiques.