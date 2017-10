"La jeunesse est un art"*

Notre invitée AUDREY JOURDAN:

"Née le 27 mars 1993 à Liège, en Belgique, je suis partie pour Maurice en 2000 avec mes parents. Après mon HSC, je me suis intéressée un moment à la peinture sur tissu, aidant ma mère dans la composition d’œuvres artisanales. J’ai ensuite commencé à peindre quelques toiles, puisant mes influences dans l’abstrait, le cubisme et le surréalisme, courants artistiques dont je me sentais plus particulièrement proche. Mes « maîtres » sont Picasso, Braque ou encore Dali. Mais c’est au MGI que je me suis véritablement épanouie, peaufinant mes techniques de peinture, de dessin et de sculpture, entre autres, en sus d’une BD, que j’ai dû élaborer en un laps de temps très court et que j’ai voulu très « cartoonesque ». Aujourd’hui, je me consacre surtout au dessin de personnalités du monde du spectacle."



