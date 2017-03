La Journée de la Femme ? Il est plus que temps qu’on arrête de se fourvoyer !

La Journée de la Femme n’existe pas, du moins ce n’est pas l’idée que voulaient véhiculer tous ceux qui, dès 1910, ont voulu une société égalitaire pour tous : hommes et femmes égaux en droits.

Traduire « Women’s Day » par « Journée de la Femme » est réducteur à plus d’un titre. Cette traduction erronée peut conduire à bien des méprises et, par là même, affaiblir le combat pour les droits des femmes par ceux-là même qui en toute bonne foi croient servir la cause des femmes. Depuis 2016, l’ONU Femmes France s’est engagée à faire rectifier cette mauvaise traduction qui pervertit le sens du combat pour les droits des femmes. Ainsi, l’ONU Femmes France écrit ceci : « Femmes France s’engage à mener une campagne active pour que ces mauvaises traductions soient corrigées. »

Le 8 mars est une journée dédiée à la lutte pour les droits des femmes. Cette journée est porteuse de voix multiples et plurielles de ces dernières. Elle n’est pas une journée pour célébrer un genre, soit le genre féminin. La femme n’a pas besoin d’une journée pour une prise de conscience afin de pouvoir être Femme. On n’a pas besoin d’un combat pour être Femme… Femme on l’est. On est femme dès la naissance, il n’y a rien à revendiquer de ce côté, Dieu merci.

Par contre, la femme a besoin d’être reconnue comme une citoyenne à part entière. Être reconnue comme un être ayant les mêmes droits que sa contrepartie : l’homme. Le combat n’est pas au niveau de l’être et du genre, on est femme ou on ne l’est pas, il n’y a pas photo.

Le combat se situe au niveau de l’égalité des droits, qu’ils soient légaux, sociaux, politiques, économiques, et même spirituels. Nous revendiquons des droits égaux à ces deux êtres qui, à eux deux, constituent l’humanité.

Femme à part entière on l’est, mais citoyen à part entière on ne l’est pas encore. Le système machiste nous prive de ce droit et fait de nous des femmes, des humains de seconde catégorie ; c’est là où se situe le combat. Ce combat est plus que jamais d’actualité. C’est pour cela qu’il est important que nous restions vigilants. Françoise Picq, spécialiste des mouvements féministes et militants, écrit ceci à propos de « La Journée de la Femme » : « On s’est battu très fort contre ‘LA’ femme. On avait réussi à ce que cela ne se dise plus, mais c’est très enraciné, cette expression revient. Or ‘la femme’, cela n’existe pas. C’est une représentation inventée par les hommes. Quand on dit la Journée de la Femme, cela fait un peu fête des Mères. »

Il nous semble important que nos médias, nos politiciens, aussi bien que nos hommes religieux et tous les autres acteurs de la société civile cessent de nous dire que le 8 mars c’est la Journée de la Femme. Nous n’en avons pas besoin. Cette tendance à faire de cette journée dédiée à un combat pour des droits, une affaire de femme, réduit dangereusement l’action du combat.

C’est cette définition erronée qui amène ensuite nos hommes politiques à croire que si on nomme une femme par ci et une femme par-là, cela veut dire qu’ils travaillent à établir une égalité en droits en faveur des femmes. Non Messieurs ! Ce serait que trop simpliste. En nommant une femme à un poste de responsabilité, c’est certainement une démarche intéressante, mais l’action reste toujours au niveau de l’individu et non de la collectivité. Changer le système afin de permettre aux femmes d’accéder à des postes de responsabilité est toute autre chose. Abolir des lois archaïques et patriarcales serait certainement une démarche qui ferait réellement progresser le combat pour plus de justice envers les femmes et les rétablir dans leurs droits. C’est à travail égal, salaire égal. À qualifications égales, promotions égales. Ce sont ces changements en profondeur que les femmes revendiquent en ce 8 mars.

Que notre pays reconnaisse enfin (et le 8 mars serait un jour indiqué) la contribution des femmes mauriciennes à la richesse économique de notre pays. Reconnaissons la portée économique de toutes ces femmes qui font un travail non rétribué au sein des familles mauriciennes. Revendiquons tous ensemble le droit à un salaire minimal pour toutes celles qui restent à la maison à s’occuper des enfants et de la famille. Malgré toute l’énergie qu’elles consacrent à construire ce pays en jouant le rôle primordial de pilier familial en restant à la maison, elles ne bénéficient toujours pas de nombreuses couvertures sociales qu’ont ceux qui jouissent officiellement d’un statut de travailleur.

Récusons l’appellation « femme au foyer » pour ces femmes qui consacrent leur vie à créer les conditions familiales nécessaires et indispensables pour la bonne marche de notre société. Le rôle qu’elles jouent aide grandement à construire l’harmonie sociale. Elles offrent un ‘service’, qui doit être reconnu au même titre que les autres qui, eux, sont rémunérés. Surtout pour un pays dont l’économie est officiellement reconnue comme étant axée sur les services, selon le rapport de Statistics Mauritius datant du 30 septembre 2016. D’ailleurs, les Nations unies ont choisi comme thème pour le 8 mars de cette année : « Les femmes dans un monde du travail en évolution : une planète 50-50 d’ici 2030 ».

Que le 8 mars soit l’occasion où on reconnaîtra le rôle économique de ces femmes. Osons enfin reconnaître leur participation en tant que bâtisseuses de tissus sociaux et économiques de ce pays. Proclamons leurs statuts de travailleuses, d’ouvrières : ouvrières de l’ombre pour la construction saine et l’harmonie sociale du pays. Les femmes sont les garantes culturelles de ce pays. Si le monde entier reconnaît la richesse culturelle et plurielle de notre pays, nous devons cela en grande partie aux Mauriciennes. Ce sont elles, qui pendant longtemps et aujourd’hui encore, sont les gardiennes et les dépositaires culturelles de chaque communauté ainsi que porteuses de la transmission culturelle. Elles sont les porteuses de la courroie de transmission, rôle certes intangible, mais bien réel. Il nous faut le reconnaître, l’applaudir et le préserver. Cet élément culturel est une valeur ajoutée que peut faire prévaloir notre économie.

Dans notre île Maurice moderne, ce sont toujours les femmes de ce pays qui connaissent le plus fort taux de chômage. Selon Statistics Mauritius, 57% des chômeurs sont des femmes. Ces chiffres tendent à prouver que malgré le fait qu’il est connu et reconnu que les filles font mieux que les garçons au niveau académique, quand elles arrivent sur le marché du travail elles sont reléguées à une position inférieure. Ce qui tend à dire que la société mauricienne ne fait pas réellement de place à la méritocratie. On est encore enclavé dans une idéologie machiste.

À l’occasion de la célébration de la Journée de la Femme, nous invitons nos politiciens de tous bords confondus à s’engager à accueillir au sein de son auguste assemblée d’honorables 50% de femmes. Que les candidats aux élections soient 50% femmes et 50% hommes pour chaque partie ou alliance. Après les résultats des élections, que l’on ramène le quota à 50% femmes et 50% hommes, et ce en utilisant, si besoin est, la représentation proportionnelle.

La population comprend plus de 50% de femmes. Nous sommes la majorité de ce pays et cela ne fait pas de sens de proposer une représentation d’un tiers au parlement pour les femmes. Comment arrive-t-on à un tiers ? Quelle est la formule appliquée pour parvenir à une telle conclusion ?

Pas la peine de nous déranger et nous faire assister à vos Congrès à l’occasion de la Journée de la Femme pour nous rabâcher les mêmes refrains ad nauseam. Agissez !!! Non, il ne suffit pas d’installer quelques-unes de nos compatriotes à des postes et nous dire que vous croyez dans le combat des droits des femmes. Pourquoi devrions-nous nous contenter de faire-valoir quand nous avons en notre communauté suffisamment de femmes capables et qualifiées pour être promues et remplir notre quota de 50%.

Pas la peine non plus de pérorer ou de faire les chaudes gorges comme certains l’ont déjà fait en disant que des « femmes ont “fane” ». Et alors ! Combien d’hommes en poste de responsabilité n’arrêtent pas de ‘faner’ en long et en large et de manière répétée. Certes, ce n’est pas l’exemple que nous prétendons suivre. Mais l’ironie veut que ce soit un des plus grands “faneurs” qui a osé se prononcer en ce sens. Comme quoi le ridicule ne tue pas.

Pour que le sacrifice des femmes à la construction de ce pays soit enfin reconnu officiellement et ovationné, nous demandons en ce 8 mars à tous les décideurs du pays, qu’ils soient du sérail, de la politique, des religieux ou encore de la société civile, de se mettre tous ensemble et d’écrire pour la postérité d’une nouvelle page pour notre pays. Un pays qui sait reconnaître et respecter l’apport des femmes sans fausse condescendance ni d’ostentation.

Que figure sur un de nos billets de banque ou une pièce de monnaie de notre pays notre sœur de combat Anjalay Coopen, touchée par des balles assassines, alors même qu’elle manifestait pour ses droits d’ouvrière sur son lieu de travail. Elle portait en son sein son enfant, qui n’a jamais pu voir le jour, tué dans le ventre même de sa mère. Cette femme est morte au combat pour les droits de tous les travailleurs de ce pays. Afin qu’ils puissent jouir de leurs droits. Sachons être reconnaissants, nous lui sommes redevables à elle et à son enfant qui n’a pu naître.

À travers Anjalay sur un de nos billets de banque, symbole économique par excellence, nous pourrons aussi rendre hommage à toutes nos mères qui nous ont appris la valeur du travail en nous berçant dès la naissance par ces paroles : « Mo pase la rivier Tanier, mo zwenn enn vie gran mama… li dir mwa… Way way le zanfan fo travay pou gagn son pin. »