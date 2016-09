La Marche du Sable !

Assez ! C’en est trop ! Fini de sourire face à l’humiliation, fini d’acquiescer docilement et fini de s’écraser devant des nantis qui n’ont toujours rien compris à l’importance du vivre-ensemble mauricien. Ce n’est pas la première fois qu’une altercation éclate sur la question de l’accès de plus en plus restreint des Mauriciens aux plus belles plages de l’île. L’incident rapporté à Pointe-d’Esny récemment et pour lequel une déposition a été consignée au poste de police de Mahebourg est à mon sens, l’incident de trop. Bien sûr, il faudra attendre les conclusions de l’enquête de police pour connaître le fond de cette histoire et je me garderai de pointer du doigt un coupable tout désigné. Toutefois, il est temps de se poser quelques questions et d’admettre qu’il y a là un problème qui mérite toute notre attention!

Cet incident met en exergue un problème plus profond, révélant un malaise grandissant qui est celui de la fragilité bancale de la cohésion sociale qui se développe à Maurice. Le problème de l’accès aux plages n’est peut-être in fine que la cristallisation et l’expression de frustrations intériorisées et qui arrivent à leur point de rupture. La bataille du littoral tient pour beaucoup aux rapports de forces hérités de la période coloniale et traduit une profonde résilience, d’un côté à accepter la remise en question du statu quo, et la volonté d’affirmer le caractère inaliénable de l’espace public de l’autre. Pour ne rien arranger, entre ces deux dynamiques sociales qui s’opposent naturellement, il y a l’incompétence invraisemblable de ce gouvernement comme du précédent à réglementer et délimiter clairement l’espace public quand il est question du littoral. Résultat ? Les insultes fusent, les regards deviennent méfiants et accusateurs, les uns se vexent et les autres ne veulent pas perdre la face et de fil en aiguille, on en arrive aux mains.

De plus, rien ne semble pouvoir raisonner les dirigeants politiques quant à l’incompatibilité environnementale et sociale du tourisme de masse que les groupes hôteliers veulent imposer à notre petite île, et cette folie du bétonnage sauvage continue de défigurer notre paradis. D’année en année, on bétonne toujours plus et on voit apparaître des hôtels toujours plus grands, plus luxueux et surtout plus sécurisés que les autres. Il n’est pas rare de sillonner les routes côtières du Sud sans apercevoir la plage sur de longues distances en raison des immenses murs des hôtels ou encore du nombre ahurissant de bungalows qui surplombent égoïstement le littoral. Combien de routes déviées déjà et combien de déviations supplémentaires à venir ? À cela il faut ajouter l’exaspération grandissante de la population face à l’accaparement sournois des plus belles plages de l’île par des complexes hôteliers prêts à toutes les intimidations en vue de dissuader les 'indigènes' que nous sommes de s’aventurer sur la plage des gens civilisés. « Circulez! C’est une plage privée ! » Combien d’entre nous avons été confrontés à ces pauvres vigiles payés pour faire la sale besogne des hôtels ? Ces dernières années on a aussi vu apparaître et proliférer une espèce nuisible sur nos plages et qui contraint les autochtones à systématiquement s’agglutiner dans les rares coins de la plage encore préservés. Cette espèce nuisible c’est le transat et c’est la chasse gardée de quelques opérateurs triés sur le volet. Le transat est une espèce sans aucune retenue qui s’étale ostensiblement sur la plage et intimide le citoyen mauricien. Ce dernier lui préférera la natte bicentenaire qu’il se transmet d’une génération à l’autre tel un héritage familial et qui, de surcroît, ne lui coûtera rien. De Mon-Choisy à Trou-aux-Biches en passant par Pereybère, c’est une épidémie qui fait le bonheur des étrangers et le malheur des familles mauriciennes. Au minimum Rs 700 le transat, un Mauricien travaillant dans le Seafood Hub devra certainement faire un crédit à la consommation rien que pour pouvoir installer sa femme et ses deux enfants dans un de ces transats au dossier rabattable avec parasol intégré. Par ailleurs, la brouille concernant Pointe-d’Esny ne date pourtant pas d’hier et force est de constater que les autorités concernées, fidèles à elles-mêmes et ayant une réputation à tenir, n’ont strictement rien fait ; Nada ! Niet ! Nothing ! « Narnie » ! Que dal ! Déjà en octobre 2015, le président de l’association des propriétaires de campements avait lancé une offensive dans la presse contre des méchants piqueniqueurs …

Business...

À Rs 200,000 maximum le bail annuel, il semble que certains sont un brin nostalgiques de cette belle époque où à la moindre contestation on lâchait les chiens et on donnait la chasse. Ce que d’aucuns oublient naïvement de dire c’est que ces campements sont largement rentabilisés par le biais de la location – à minimum 200 euros la journée, à raison de plusieurs campements sur le même terrain ; il serait plus décent de parler de business florissant que de petit « lakaz lapay » en bord de mer. La MRA pourra certainement confirmer cela. Si l’on ne veut pas des locaux sur les plages de Pointe-d’Esny, c’est surtout parce que ça détonne avec le caractère exclusif du lieu et que c’est mauvais pour le business, c’est aussi simple que cela !

Par ailleurs, selon le même président et son interprétation très personnelle des Pas géométriques ; « On passe mais on ne s’arrête pas, on ne squatte pas. » Oui mon Président-chef ! À vos ordres mon Président-chef ! Voilà un Commandant qui va mettre tout le monde au « pas » ! Le problème c’est que sur une même plage de 2 km, la ligne de haute marée peut grandement varier selon la topographie du terrain et les conditions météorologiques. De même, qu’à certains endroits les vagues viennent carrément s’écraser contre les murs des campements, ce qui logiquement place la ligne de haute marée bien après les murs en question. Comment fait-on pour traverser ? Peut-être en construisant une rambarde avec la mauvaise foi démesurée de certains !

Pendant ce temps à la Beach Authority on joue aux dominos à l’ombre d’un badamier. On imagine en rigolant ce que ça ferait de travailler en vrai avant de réaliser, hilares, qu’ils sont de la B.A et que travailler un concept dont ils n’ont pas à se soucier. Pourtant, ce n’est pas le boulot qui manque et pendant que la team des 'bras cassés' s’initie au Carrom, l’océan continue de grignoter le littoral et avec l’érosion des plages telle qu’on peut le constater dans le sud-ouest, c’est un peu le tissu social qui se décompose aussi. Le commun des mortels veut aussi croquer la pomme, profiter de la plage et toucher du doigt ce paradis que le gouvernement s’évertue à vendre aux étrangers du monde entier ; lui aussi veut sa place au soleil ! Comment lui faire comprendre qu’il arrive bien trop tard, qu’on a déjà presque tout vendu et qu’aujourd’hui l’infime grain de sable est 'coté' en bourse et que ceux qui ont eu la chance de s’octroyer un bout du paradis n’ont nullement l’intention de le partager. Ne devrait-on pas revoir la loi concernant la délimitation des Pas géométriques et la règle du High Water Mark en y intégrant les nouvelles données concernant l’érosion galopante d’une bonne partie du littoral ? Dans un monde où les décideurs politiques ne seraient pas financés par les grands conglomérats, acteurs de premier plan de l’hôtellerie de luxe à Maurice, ce sont les intérêts de l’ensemble des citoyens qui primeraient sur ceux de particuliers. Tel n’est pas le cas à Maurice où la plage est décrite comme une ressource économique s’intégrant dans un système hautement capitaliste. De facto, hautement inégalitaire, la seule place dévolue au Mauricien moyen dans cette machine à fric est celle de main-d’œuvre bon marché nécessaire pour contenter les 2 millions de touristes qu’on ambitionne d’attirer. Où s’arrête l’hospitalité de certains et où commence l’asservissement des autres? Où s’arrête l’espace public et où commence la propriété privée ? Je doute qu’en l’état des choses, on puisse véritablement répondre à ces questions. Certains propriétaires de campements peuvent s’acharner à mettre des panneaux d’avertissement les uns plus menaçants que les autres; cela ne changera rien à la situation. Ce qui pourrait clarifier les choses, c’est que le Sheikh/Esclave cesse de « bangoler » en jet privé et se penche sur cette problématique. Oui le Mauricien est très peu respectueux de l’environnement et il y a toute une éducation à refaire à ce niveau. Oui le Mauricien est bruyant et s’il a « tap enn ti zafer », sans doute qu’il va aussi jouer de sa ravanne et « pik enn ti sega lontan ». Oui le Mauricien se rend à la plage en famille et avec ses amis, et que bien souvent cela requiert carrément un bus. Et alors ?? Est-ce là une raison de le cantonner systématiquement à des portions de plage de seconde zone dont la superficie et l’accessibilité se réduisent d’année en année ? Aux dernières nouvelles, je pensais que l’île Maurice et ses plages appartenaient toujours à l’ensemble des Mauriciens. À voir comment les choses évoluent, ce n’est peut-être déjà plus le cas. Pour preuve, la réserve des 25 % de logements IRS exclusivement réservés aux Mauriciens vient d’être enlevée, les relents d’une époque de ségrégation me soulèvent subitement le cœur. La mâchoire fracturée et étalée dans le caniveau, la mixité sociale n’a pas eu le temps de voir le coup partir et d’entendre Messieurs les financeurs du privé nous expliquer qu’ils croient « dans la démocratie, dans le jeu de la démocratie ». Mais voyons, bien sûr !

En 2009, au coût de Rs 31 millions, l’agence de communication britannique Acanshi nous a pondu un très kitch « Mauritius, c’est un Plaisir ». Un plaisir exclusif, pour qui exactement et à quel prix ? Dans un pays entouré de plages reconnues comme parmi les plus belles au monde, s’asseoir sur la plage à l’image d’une certaine Rosa Parks s’asseyant dans un bus, sera bientôt un acte de résistance. Alors je ne vous dirai qu’une dernière chose ; résistons ensemble, apportons notre grain de sel et entamons le cœur vaillant, une marche du sable!