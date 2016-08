LA MARIE WATER TREATMENT PLANT : Trois employés attendent toujours leur réintégration

La Private Sector Employees Union (PSEU) réclame la réintégration de trois licenciés de La Marie Treatment Plant. Selon ce syndicat, ce licenciement est une action répressive car les personnes concernées étaient des représentants syndicaux.

La PSEU dénonce le fait que le contracteur des travaux au « filter bed » n’ait pas appliqué les barèmes de salaires recommandés par le ministère du Travail. Dans une lettre adressée au directeur de la Central Water Authority (CWA) Yousouf Ismaël, la PSEU demande de geler tout paiement au contracteur.

Le syndicat avait déjà eu une rencontre avec le management de la CWA au sujet des licenciements. Dans sa lettre au directeur, la PSEU rappelle que lors de cette réunion, la réintégration des personnes concernées avait été évoquée. Selon le syndicat, le management avait proposé de trouver une solution « sur un plan humanitaire ». Cependant, à ce jour, aucune proposition ne leur a été faite. Initialement, trois femmes et un jeune homme avaient été licenciés. Parmi, un a retiré sa plainte contre le contracteur et a retrouvé son poste.

La lettre rappelle également que des démarches avaient été entreprises auprès du ministère du Travail pour l’amélioration des conditions de travail de ces employés, en majorité des femmes. Des décisions avaient été prises, notamment en ce qui concerne le salaire, que le contracteur n’appliquerait pas. La PSEU rappelle qu’en tant que corps parapublic, la CWA doit se conformer au Public Procurement Act 2006 dans l’allocation de contrats, ainsi qu’à l’Employment Rights Act 2008, concernant les rémunérations des personnes engagées par le contracteur. Le syndicat rappelle que l’article 46 (6) stipule que « No contractor shall be entitled to any payment in respect of work performed in the execution of the procurement contract unless he has, together with his claim for payment, filed a certificate : (a) stating the rates of remuneration and hours of work of the various categories of workers employed in the execution of the contracts ; (b) stating whether any remuneration payable in respect of work done is due ; (c) containing such other information as the public body administering the procurement contract may require to satisfy himself that this Act has been complied with. »

La PSEU rappelle également que l’article 56 de l’Employment Relations Act 2008 fait mention d’une « Joint liability of employer and job contractor ». Le syndicat souhaite ainsi que l’intervention du management de la CWA puisse aider à trouver une solution dans cette situation.