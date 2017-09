La Mauritius Post Ltd primée

La Mauritius Post Ltd a été classée première en Afrique et est 33e au niveau mondial, sur 170 pays, dans l'index intégré sur l'enquête sur le développement postal 2016.

Des protocoles d'accord signés avec des universités étrangères

Le ministère de l''Education et des Ressources humaines, de l'Enseignement tertiaire et de la Recherche scientifique a signé un protocole d'accord sur la coopération avec des universités internationales dans plusieurs domaines. Notons ainsi un accord de coopération sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique avec l'Université de Deakin et l'Université de Murdoch, un accord sur la formation des enseignants, des soins infirmiers, de paramédecine et du tourisme avec l'Université Edith Cowan et la formation et développement avec le TAFE métropolitain du sud de l'Australie.

Festival créole en novembre

La 12e édition du Festival International Kreol se tiendra du 17 au 26 novembre sous le thème “Kreolite-Linite”. Le festival, un événement annuel organisé dans le cadre de la Journée internationale de la langue et de la culture créoles, vise à montrer l'authenticité de la culture créole par la musique locale, les arts, la langue et la cuisine. Les activités qui seront organisées comprennent : un “Sware Poezi” à L'Aventure du Sucre pour illustrer la beauté et la richesse de la langue créole; une conférence avec des orateurs internationaux et locaux sur le thème “Kreolite-Linite”; un concert “Sega Lontan” à Petite-Rivière, avec la participation de pionniers mauriciens du séga pour relancer les séjours traditionnels; une exposition culinaire et une compétition de régates au Mahébourg Waterfront; une exposition artistique au marché central de Port-Louis; un “Sware Tipik” sur la plage du Morne; et une “Sware Konser” le 25 novembre de 18h à minuit sur la plage publique de Mon-Choisy, à Centre de Flacq, au stade de Bambous et à Port-Louis.

Maurice adhère au Global Forum on Cyber Expertise

Maurice adhère au Global Forum on Cyber Expertise. Ce forum facilite le partage des meilleures pratiques et de l'expertise sur le renforcement des capacités cybernétiques, identifie les lacunes et contribue aux ressources mobiles en partenariat avec et selon les besoins particuliers des pays intéressés.

Convention sur le mercure

Maurice a ratifié la Convention de Minamata sur le mercure. L'objectif principal de cette convention est de protéger la santé humaine et l'environnement contre les émissions artificielles et les rejets de mercure et de ses composés. La convention prévoit également l'élimination progressive de certains produits ajoutés au mercure d'ici 2020 et favorise l'utilisation d'alternatives. Par ailleurs, le gouvernement a ratifié l'accord sur la réglementation de l'emploi de main-d'œuvre dans l'État du Qatar, signé en 2014. L'accord contient des détails sur les procédures à suivre par les deux pays et les termes et conditions d'emploi en vue d'offrir des opportunités d'emploi sûres et bien gérées à la main-d'œuvre mauricienne dans l'État du Qatar.

Réouverture de La Bastille

La prison de haute sécurité de Phoenix, également connue sous le nom de La Bastille, sera rouverte pour accueillir des détenus “high profile”.

Journée de la prévention des suicides

Une série d'activités seront organisées par le ministère de l'Égalité entre les sexes, du Développement de l'enfant et du Bien-être de la famille pour marquer la Journée mondiale de la Prévention du suicide, observée le 10 septembre, à savoir : un atelier d'un jour pour réfléchir sur le rôle de la communauté sur la prévention du suicide; des programmes d'encouragement à la communauté pour aider à la prévention du suicide; ainsi que des formations pour sensibiliser sur les tendances suicidaires et la dépression. Le thème de cette année est “Prenez une minute, changez une vie”. À Maurice, le taux de suicide est d'environ six pour 100 000 personnes par an. Soixante-six suicides et 356 tentatives de suicide ont été signalés en 2016.

SUPERCASH/BRAMER ASSET

Début du remboursement pour les victimes de l'ex-BAI

La National Property Fund Ltd a obtenu une somme de Rs 6,4 milliards en emprunts auprès de plusieurs institutions financières, cet argent lui permettant de commencer à rembourser les victimes de Supercash/Bramer Asset. C'était hier, soit trois jours avant la date initialement prévue. Soulignons que les détenteurs de ces deux entités recevront d'un seul coup leur argent au lieu d'un remboursement échelonné en plusieurs tranches et sur plusieurs années. La NPF Ltd puisera aussi de cette somme pour payer les détenteurs de police d'assurance individuelle. Un total de 5 355 personnes sont concernées et, selon Sanjiv Issary, le Chief Executive de NPFL, « 90% d'entre elles ont déjà finalisé les procédures d'enregistrements » et « seront payées dans les jours à venir ». Les 10% restants ont jusqu’au 29 septembre pour compléter les procédures administratives nécessaires. Le NPFL informe les personnes qui attendent ces remboursements que les paiements se feront uniquement par transfert bancaire.

HÔTELLERIE | Après trois mois de fermeture

Telfair et Veranda ont rouvert leurs portes hier

Fleuron du groupe VLH, l'Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resorts sur le Domaine de Bel-Ombre a ouvert ses portes hier après une rénovation de plus de 3 mois. Membre des Small Luxury Hotels of the World, le nouvel Heritage Le Telfair réinterprète le concept d’évasion dans les îles en invitant ses hôtes à découvrir, le temps d’une escapade hors du commun, un art de vivre singulier, empreint d’élégance et de simplicité.

La nouvelle décoration contemporaine et intemporelle utilise des tons neutres et apaisants inspirés d’éléments de la nature tropicale, avec une architecture qui s’ouvre plus largement vers l’extérieur pour illuminer naturellement les intérieurs. De son côté, l’hôtel Veranda Paul et Virginie, qui fait partie également du groupe Veranda Resorts, a également rouvert ses portes.