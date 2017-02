La meilleure idée

L’autre soir j’ai réussi à me faufiler dans la grande salle à l’IFM pour ouïr les idées nouvelles qu’allaient nous être exposées. Je dois avouer que le contenu proposé par les animateurs de la soirée me laissa sur ma faim. De plus, quelque chose dans le discours des deux « experts » allait assurément à l’encontre de ce que je m’attendais d’eux.

J’ai trouvé ce soir-là un scientifique inhabituellement rêveur. Ces idées renvoyaient souvent vers le futur, des projets, de la coopération, de villes intelligentes…

De l’autre côté, l’écrivaine m’a semblé véritablement pragmatique. Elle nous parlait de ses combats présents : celle de prouver ses origines, celle du statut et de la rémunération des artistes, et de la reconnaissance des écrivains parmi les siens.

Et puis là un mot prononcé a capté mon attention. « Étiquette (représentation que nous avons de corps de métiers)». Je m’attendais à ce que les propositions de l’artiste soient plus originales, imaginaires, et que le scientifique argumente avec des faits et des résultats de recherche. Non. C’était voulu ? Je ne le sais pas. Et c’est là qu’il m’est revenu, ces autres étiquettes que nous donnons constamment. Par exemple :

Les avocats ; ils ont longuement étudié les lois et ont compris leurs failles. Ils maximisent ensuite leur intelligence pour subtilement manœuvrer autour de la vérité.

Les médecins ; ils ont longuement étudié la nature du corps humain. Ils se proposent de plus en plus de contrôler les heures de départ et d’arrivée en ce monde.

Les religieux ; ils ont longuement étudié la nature humaine et sa quête d’immortalité. Ils se présentent en rassembleur de troupeaux et ont obtenu la soumission de myriades d’entre nous qui acceptent que leur mystique possède des pouvoirs légués par Dieu.

Les politiciens ; ils ont longuement étudié la nature humaine et ont compris nos faiblesses. Ils se présentent en protecteur de montagnes et ont obtenu la soumission de myriades d’adulateurs qui acceptent que s’ils sont rendus là, c’est qu’ils doivent avoir des pouvoirs (légèrement plus petits que Dieu), et que tout ce qu’ils possèdent (amassés durant leur mandat) leur est dû avec nos remerciements.

Il existe une corrélation entre nos gouvernants et les valeurs (ou manque de) qu’ils véhiculent : l’absolutisme des leaders, les pouvoirs de certains clans, le financement des campagnes, la subversion des alliances, le « transfugisme » des candidats... Vous avez compris l’idée. Pour faire de la « politique » à Maurice, il faut manger de ce pain. Pas étonnant que peu soient enclins à se lancer dans cette pagaille et qu’il n’y ait pas de relève.

La meilleure idée découle toute seule du débat (elle fut aussi à la conclusion d’une émission radio que j’ai écoutée en me rendant à l’IFM). Elle est donc la suivante : enlevons les étiquettes actuelles que doivent porter nos politiciens. Elles découragent l’élite de nos jeunes d’en faire partie.

Nous avons le droit de créer une image nouvelle (d’éthique et de moralité) des hommes et des femmes que nous voulons à la tête de ce pays. Des femmes et hommes, prêts à travailler pour servir, pour innover, et assurer une bonne gouvernance du pays. Nous avons le devoir de n’accepter personne qui ne soit pas à la hauteur de nos attentes. Il y a plus d’un million d’âmes sur cette île. Trouvons ceux qui auront la tâche de nous représenter et nous diriger.

Certaines attitudes doivent absolument mener vers une disqualification. Le candidat qui…

•Accapare le pouvoir et ne veut pas encourager une relève – (limitons le nombre de mandats)

•Est prêt à tout pour arriver au pouvoir – (ils pourront bientôt dépenser – et se faire rembourser – jusqu’à un million pour se faire élire ?)

•Possède des fortunes inexpliquées - (coffres, terrains...)

•Ne travaille que pour le gain de ses proches - (familles, castes, communautés...)

… ne mérite pas notre soutien.