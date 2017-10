La meilleure opération pour R. Gujadhur

Rs 601 000 à Rameshwar Gujadhur en une seule journée. Ce qui constitue un petit exploit pour l'établissement orphelin de Yashin Emamdee, suspendu — actuellement deuxième au classement des entraîneurs. Le dauphin de Gilbert Rousset s'est offert un magnifique triplé grâce à Nottinghamshire, Unbridled Joy et Gondwana. Rameshwar Gujadhur a d'abord confié Nottinghamshire à l'apprenti en forme du moment, Jameer Allyhosain, dans The Sa Ki Bon Cup, avant de voir Unbridled Joy s'imposer avec Sunil Bussunt dans The Chantecler Cup. Vijay Anand Bundhoo, celui qu'on a surnommé Golden Boy, a fait preuve d'un brillant finish pour dominer Power Dive dan s la huitième course. Au classement, Gilbert Rousset est toujours en tête avec Rs 10 639 500 de stakes money, devant Rameshwar Gujadhur, qui compte Rs 505 500 de retard. Ramapatee Gujadhur complète le podium avec Rs 8 389 500 de gains.

Les premières

Trois chevaux ont inscrit leur première victoire chez nous samedi dernier. Il s'agit de Gold Medalist, Our Jet et Gondwana. Le premier n'aura pas attendu longtemps pour se retrouver dans la winner's enclosure. Effectivement, le coursier de Patrick Merven qui n'était qu'à sa cinquième sortie chez nous, s'est imposé dans un joli style à l'issue d'une sage monte de son jockey Imran Chisty. La quatrième course est revenue au coursier de Shirish Narang Our Jet. Ce dernier est parvenu à vaincre le signe indien après huit tentatives sur notre hippodrome. Le hongre bai de Rameshwar Gujadhur Gondwana a finalement remporté sa première course à Maurice avec Vijay Anand Bundhoo en selle. Outsider de la course de clôture, le coursier de Rameshwar Gujadhur en était à sa huitième course à Maurice.

Le 7 en vogue

Le sept a été à l'honneur à l'occasion de ce 31e acte. En effet, quatre chevaux portant ce numéro ont gagné une course. Le premier à se mettre en évidence a été Our Jet, dans The Heat'N Eat Cup. Le sujet de l'entraînement Shirish Narang a été l'auteur d'une course facile pour s'imposer de bout en bout avec Kevin Ghunowa en selle. Le septième cheval de l'épreuve phare, Unbridled Joy, a aussi réalisé le bout en bout, tout comme Rob's Jewel dans la septième épreuve. L'outsider Gondwana a causé la surprise dans The Pacific Ocean Cup avec Vijay Anand Bundhoo.

Silvano à l'honneur

L'étalon allemand Silvano, qui a produit quelques-uns des meilleurs coursiers actuellement en action sur plusieurs hippodromes, a fait parler de lui au Champ de Mars samedi dernier. Deux de ses poulains, à savoir Red China et Nottinghamshire, ont été victorieux à l'occasion de cette 31e journée.