La Miséricorde au quotidien

Le professionnalisme des hôteliers, le climat agréable, la nature accueillante du Mauricien, et autre pouvoir d’achat de la devise étrangère contribuent à confirmer la réputation paradisiaque de notre pays. Ce n’est pas un hasard que Maurice soit classée parmi les 10 premières destinations insulaires au monde par la célèbre plateforme Tripadvisor. Cependant, pour les résidents, c’est souvent un autre feuilleton.

Comment adresser l’inadéquation entre la réputation de notre île, d’une part en tant que destination paradisiaque, et de l’autre en tant que pays où les maux sociaux traquent le quotidien des citoyens résidents en dépit des outils que nous disposons. N’avons-nous pas d’institutions démocratiques et indépendantes ? Ne sommes-nous pas pétris dans un creuset culturel des plus riche et varié ? Ne sommes-nous pas polyglottes pour la plupart ? N’avons-nous pas en héritage la résilience et l’espérance de nos aïeux ? Où est donc le problème ? Et si le « virus » se situait au niveau de la programmation des mentalités ? À cette dernière interrogation, le cardinal Maurice Piat répond par la proposition d’un « anti-virus » d’une efficacité indiscutable : MISÉRICORDE. Sa dernière lettre pastorale ayant pour thème, « Cultiver la MISÉRICORDE », en dévoile le mode d’emploi adapté à notre situation.

Le principe de MISÉRICORDE, c’est qu’il agit d’abord sur la vue du patient. Il corrige toute perception erronée de l’autre, surtout pour les plus vulnérables afin qu’ils sentent sur eux le regard respectueux et attentif de ceux ayant vaincu l’indifférence, découvrant ainsi l’essentiel de la vie.

L’usage convivial du vaccin est expliqué en quelques pages avec une limpidité et une simplicité déconcertantes. Le cardinal le prescrit, en premier lieu, à la famille, cellule de base de la société. Faire découvrir à l’enfant la joie de servir, ou encore, éteindre la télé et les portables durant le repas pour rester vraiment attentifs les uns aux autres et pour pouvoir raconter sa journée sont, au sein de la famille, autant de moyens de profiter de la couverture protectrice de la MISÉRICORDE.

Appliquée à l’école, la MISÉRICORDE redéfinit d’abord l’art d’éduquer qui est un service rendu à des personnes humaines et non simplement un élément de son « job description ». De cette manière, le vaccin sensibilise les enseignants sur la noblesse de leur activité professionnelle qui est plus une vocation plutôt qu’un simple emploi. La MISÉRICORDE favorise aussi l’accueil du faible en milieu scolaire et préconise le respect, le dialogue et l’ouverture interculturelle. Elle modère la compétition qui à outrance peut contribuer à hausser le niveau des résultats d’examens, mais elle peut aussi grandement contribuer à faire baisser le niveau d’éducation d’une école.

En paroisse, la MISÉRICORDE est appliquée de plusieurs manières, dont l’une est de donner un peu de notre temps concrètement à ces paroissiens qui sont seuls ou malades ou pour écouter ceux et celles qui ont des choses lourdes à porter, comme les parents des toxicomanes ou les familles des prisonniers. La MISÉRICORDE agit aussi sur l’accueil des paroissiens, les rendant plus conviviaux.

La reconnaissance du développement humain des pauvres est, dans le domaine économique, un des premiers gages d’efficacité de MISÉRICORDE. Le cardinal souligne que ce style de développent favorise « une rentabilité pas seulement financière mais aussi sociale ». La MISÉRICORDE s’exprime aussi dans la nécessité de bienveillance vis-à-vis de tous ceux qui dirigent une entreprise. Elle neutralise cette maladie du profit à tout prix qui pousse l’entreprise à produire des marchandises de qualité inférieure et quelque fois même nuisibles aux consommateurs pourvu qu’elles rapportent beaucoup.

En politique, la MISÉRICORDE amène à réfléchir davantage aux grands enjeux au lieu de se chamailler sur les différentes façons de gérer le quotidien. Elle protège contre cette maladie qui pourrait pousser le politicien à un sentiment de toute puissance jusqu'à croire que tout est permis. La MISÉRICORDE pousse la politique à mieux assumer son rôle de développer la cité de manière holistique en considérant que l’homme ne vit pas que de pains et de jeux, mais qu’il doit aussi bénéficier de facilités pour développer sa santé, sa créativité, sa culture et sa dimension spirituelle.

Loin de vouloir bouleverser l’ordre (ou le désordre) établi, la MISÉRICORDE, à travers ses gestes gratuits, responsables et désintéressés pourrait bien être le point de départ d’une révolution morale où nous serions tous gagnants. Ainsi, nous pourrions revendiquer les premières places au classement des pays les plus heureux, au lieu de nous contenter d’une médiocre 66e place à l’échelle mondiale du bonheur. Pour que le « vrai changement » ne soit pas qu’un slogan, soyons des semeurs de la MISÉRICORDE.