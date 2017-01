LA MUSIQUE EN DEUIL : Gérard Cimiotti est décédé

« Voilà une cinquantaine d’années depuis que je construis ma vie autour de cette forme d’art qui a bercé bien des étapes de ma vie », avait récemment déclaré Gérard Cimiotti à la presse en 2016.

Gérard Cimiotti venait de fêter ses 75 ans en grande pompe, et en musique évidemment, entouré de ses proches et amis, en novembre dernier, lors d’une soirée au Domaine Izi à Beaux Songes. À cette occasion, un hommage spécial, intitulé «Gérard Cimiotti, les 4 saisons», lui avait, avant l’heure, été rendu.

Ce musicien autodidacte animait à partir des années 60 le groupe Magic Quintet qui s’est rendu populaire pour ses prestations dans les soirées et les mariages, à la MBC pour des événements spéciaux, mais aussi dans les boîtes de nuit, dont Magic Lantern dans les années 1980. Il a fait danser l’île Maurice de la nuit pendant de longues années.

Gérard Cimiotti a été bercé dès l’enfance dans le domaine musical, sa mère étant un professeur de musique émérite. Son premier morceau voué à la fête de Noël, aimait-il raconter, il devait avoir cinq ans quand il l’a joué. Il s’est lancé dans l’aventure de la musique professionnelle avec des amis dont Jean Aufray, Karl Brasse, Claudio Cassimally, Robert Duvergé…et bien d’autres.

Réputé pour les chansons «maryaz», avec notamment la marche nuptiale ou encore Vive la mariée, lui qui se produisait jusqu’à récemment au Klondike et qui a côtoyé de grands artistes internationaux, est resté modeste, souvent dans l’ombre de ses amis dans les grands projets qu’ils ont réalisés ensemble.

À 70 ans pourtant, il a produit et interprété Classic Goes Sega, reprenant une douzaine de morceaux d’extraits de Mozart, Strauss, Bizet, Wagner… son dernier chef-d’œuvre.

Ses funérailles ont lieu aujourd’hui. Le convoi partira de l’avenue Victoria, Quatre-Bornes, pour se rendre à 12h30 à l’église St-Patrick, et de là au cimetière St-Jean.

À sa famille et à ses proches, Week-End adresse ses sincères condoléances.