LA « NUIT DES IDÉES »: De la divulgation du savoir

Réfléchissant sur un monde en commun et les questions de communication et de circulation des idées dans la région océan Indien, la “Nuit des idées” plaide pour un pluralisme des formes d’échanges de la pensée qui engage le public à débattre, voire faire circuler les idées de demain. L’événement aura lieu le 26 janvier 2017 à l’Institut français de Maurice.

L’originalité est de suivre certaines tentatives d’inventer une nouvelle forme pour exposer la pensée dans la région en la confrontant à diverses formes de dialogue évitant (on le souhaite) tout survol superficiel ou tout effet d’actualisation forcé.

Cette première édition de la “Nuit des idées” à Maurice s’articule autour du thème « un monde commun ». En 2017, les “nuits des idées” de Paris à New York offriront un espace de la pensée et de la divulgation du savoir et des idées. “Il s’agira de décliner cette thématique autour des enjeux propres à Maurice et à la zone océan Indien en évoquant les initiatives innovantes et collaboratives qui voient le jour dans la région, dans différents secteurs de la société (science, la littérature, urbanisme, environnement, etc). Depuis toujours les pays de l’océan Indien entretiennent d’étroites relations commerciales, partagent des problématiques communes, font l’objet de migrations de population croisées…”, nous dit-on.

Et pour avoir une approche collective, confronter les idées de demain, diverses manifestations seront organisées à l’IFM : échanges participatifs, conférences, débats et interventions multiples, projection de film documentaire “Demain”, exposition de bandes dessinées de Guy Delisle, intervention du caricaturist et illustrateur POV. De 18h à 21h, le public sera sollicité pour “imaginer le monde de demain…”

Organisées simultanément dans de nombreux pays du monde, les “Nuits des idées” proposent au public de venir, écouter chercheurs, scientifiques, artistes, inventeurs, entrepreneurs pour partager leurs réflexions. Il s’agit ainsi de renouveler la tradition du débat intellectuel par une forme collective contemporaine, vivante et ouverte. L’invitation est lancée à tous pour débattre autour du thème “Un monde commun”.