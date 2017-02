La passion et la romance de Shiva et Parvati

La Colère de Sati

Shiva était marié à Sati, la fille du roi Daksha, avec qui il n’était pas en bons termes car ce dernier était vaniteux et arrogant. Un jour, Daksha avait organisé un grand “yajya” (cérémonie de feu pour la glorification divine). Tous les “devas” étaient invités, sauf le couple Shiva. Sati était très en colère contre son père en raison de son comportement. Alors, elle persista et décida d’aller à la cérémonie, malgré la non-approbation de Shiva qui, de par sa magnanimité et sa sagesse, expliqua à Sati d’ignorer son père, prédominé par son ego. Mais, Sati considérait cet acte comme une atteinte à leur dignité et intégrité.

En arrivant au royaume de son père, elle constata que tous les invités faisaient les louages des autres “devas”, bien que Shiva fût le “Mahadeva” (Dieu suprême). Daksha était très en colère, en voyant Sati et l’ignora. Très bouleversée, Sati haussa le ton face à son père : « Tu m’as blessé au plus profond de mon âme de par tes actes “adharmic” (dédaigneux), en n’invitant pas mon époux. C’est une insulte envers nous. » En prononçant ces mots, elle s’immola dans le “yajya”.

Quand Shiva apprit la mort de Sati, il devint très furieux et envoya Virabadra et ses disciples qui détruisirent tout sur leur passage. Les “devas” prièrent Vishnu (Le Seigneur qui préserve). Craignant une apocalypse, Vishnu réussit à apaiser la colère de Shiva. Sati était très amoureuse et attachée à Shiva. Avant sa mort, elle avait dit à Vishnu qu’elle voulait que cette union soit éternelle et dure dans l’espace et le temps.

Après la mort de Sati, Shiva fut dégoûté et meurtri par le désespoir. Très affecté et attristé par le départ soudain de Sati, il se laissa emporter par le chagrin. Rien ne lui plaisait. Il partit en retraite vers le Mont Kailash et se plongea dans un “Samadhi” (profonde méditation), puis se transforma en Maha Yogi (Dieu suprême du Yoga).

Parvati et le Yoga de l’Amour

Des années passèrent et Sati se réincarna en Parvati (déesse hindoue) chez le roi Himvant (Himachal). Le royaume était en gaieté. Le Sage Narad prédisait à Himachal et à son épouse que leur fille deviendrait un jour l’épouse d’une très grande âme, qui aurait des cheveux emmêlés, torse nu et le corps enduit de cendres, vivant dans la forêt parmi les animaux… en bref un « retraité des bois ».

En apprenant cette nouvelle, le roi et la reine étaient très surpris et malheureux. « Mais, c’est bien le destin », disait Narad. Dans cette foulée, ce dernier exclamait que ces attributs ressemblent au Grand Dieu Shiva, le futur époux de Parvati. Alors, ces dires consolèrent les deux, mais cela paraissait impossible car tout le monde savait que depuis la mort de Sati, Shiva, plongé dans le chagrin et le désespoir, était parti en “Samadhi”.

Parvati, en apprenant cette nouvelle, était très contente et joyeuse qu’elle se laissa emporter par la passion et l’amour pour Shiva. En retraite et en méditation profonde, pendant des années, elle contempla Shiva, malgré l’appel de ses parents qui stigmatisaient Shiva comme un « clochard divin ».

Entre-temps, la région était terrorisée par un méchant, Tarkasur. Celui-ci était devenu très puissant par un don de Bramha (Le Créateur), que personne ne pouvait le vaincre, sauf le fils de Shiva. D’un côté, Shiva était en pleine méditation profonde, et de l’autre, Parvati, en retraite, méditait pour conquérir le cœur de Shiva. Donc, pas d’intimité, pas de mariage de Shiva et Parvati, ce que pensait Tarkasur qui semait la terreur. Bramha ordonna alors aux disciples d’invoquer Kamadev (Cupidon) – Dieu de l’amour et de la passion – afin d’éveiller des sentiments intimes et romantiques (Kama) en Shiva, pour qu’il puisse accepter Parvati. Après plusieurs tentatives, Kamadev réussit à rompre le “Samadhi” et l’éveilla. Quand Shiva se réveilla et ouvrit son “troisième œil” (Trinetra), Kamadev était réduit en cendres de par l’énergie de Shiva après sa méditation. En apprenant la mort de son mari, l’épouse de Kamadev était très en colère. On la consolait, lui disant que c’était pour une bonne cause afin d’éliminer Tarkasur. Ainsi, Kamadev obtint la grâce de Shiva. Il prit naissance comme le fils de Krishna dans l’ère de Dwapar.

La Passion de Shiva

Peu après, Shiva envahi par le “kama” (la passion), apprit que Parvati, la fille du roi Himvant, était en retraite depuis des siècles avec l’espoir de l’épouser. Alors, il envoya une équipe de sages pour une demande en mariage, qui a ensuite été agréée. En apprenant cette bonne nouvelle, Parvati mit fin à sa retraite contemplative. Elle était très joyeuse et se laissa emporter par son amour pour Shiva.

Le jour du mariage, tout le monde fut surpris par l’apparence et la diversité des caractéristiques de Shiva. Le corps enduit de cendres, un cobra autour de son cou, des cheveux emmêlés, une guirlande de crânes autour de son cou, etc. « C’est ça, mon gendre », sanglotait la mère de Parvati, envers le Sage Narad. Celui-ci le rassurait que cette rencontre n’était qu’un amour éternel dans l’espace et le temps. Voyant cette situation délicate, Shiv se transformait en un Dieu charmant, pour la cérémonie de mariage. Après la cérémonie, Shiv et Parvati partirent dans leur sanctuaire sur le Mont Kailash. De cette liaison, naquit leur fils Kartikeya, qui triompha Tarakasur.