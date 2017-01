LA POLITIQUE DE 2016 : Une mauvaise année pour un pouvoir qui s’effrite

Sinon, c’est la passation ratée, la guéguerre Bhadain “chihuahua” ou le clash qui perdure entre Ivan Collendavelloo et Bashir Jahangeer, la colère d’un partisan orange contre Prakash Mauthrooa lorsque ce n’est pas la fronde animée par Sangeet Fowdar et Soodesh Rughoobur

Drogue, insécurité, morts sur les routes et séquelles du démantèlement de la BAI affectent toujours le social

Une mauvaise année pour un pouvoir qui s’effrite. C’est ainsi que l’on peut résumer l’année politique 2016. Il y a certes eu des secousses au sein de l’opposition, mais elle sort renforcée avec l’arrivée du PMSD dans ses rangs. Rien n’aura été simple pour le MSM cette année. Affaires, nominations scandaleuses, passation annoncée mais ratée entre père et fils Jugnauth, guéguerre, fronde de députés déçus, impatience d’activistes qui s’en sont pris à des députés à Triolet, interpellation d’un agent orange pour avoir un peu trop questionné Prakash Maunthrooa, Mister Boskalis, jeudi dernier à Mapou. Et si ce n’était que ça…

En début d’année, deux affaires ébranlent le gouvernement Lepep, l’Euro-Loan de 1 million de USD équivalant alors à Rs 40 millions contracté par Vishnu Lutchmeenaraidoo et l’enregistrement qui atteste que le ministre Raj Dayal sollicite une “aide” d’un million de roupies à un entrepreneur pour pouvoir acheter des “bal kuler” afin de fêter dignement le Holi. Si le Premier ministre,”choqué”, par la cassette “bal kuler” demande au ministre de l’Environnement de “step down”, le ministre des Finances emprunteur auprès de la banque d’État qui est sous sa juridiction prend un congé de maladie et explique que ce financement devait servir à investir dans l’or. Il reste en contact avec le leader du MSM, parti qu’il décide de réintégrer, qui le conseille de ne pas broncher. L’ICAC de Kaushik Goburdhun ouvre une enquête et veut procéder à des arrestations, mais le Commissaire de police, sur les directives du Premier ministre, y met un frein. Officiellement, et malgré le changement de direction à l’ICAC, les investigations se poursuivent. Entre-temps, Vishnu Luthmeenaraidoo qui est toujours ministre des Finances, jure un affidavit désignant son collègue Roshi Bhadain comme étant à l’origine de la fuite dans la presse de son emprunt auprès de la SBM. Ce que dément formellement Bhadain.

Le document est explosif: “I have reasons to believe that the Roshi Bhadain who is a minister ‘très en vue et très en verve’ of the present government has initiated a smear campaign to tarnish and to sully my reputation”, écrit Vishnu Lutchmeenaraidoo qui denounce “des méthodes de KGB” et qui ose aussi prendre le Premier ministre à témoin : “To show my good faith, I did not object to the State Bank of Mauritius Ltd sharing all relevant information to the Honourable Prime Minister about the loan, who after having examined and inspected the said information, was satisfied that the loan was in order”, soutient Vishnu Lutchmeenaraidoo.

Ministère- couvent

Sauf que dans un communiqué émis par le bureau du Premier ministre, au début d’avril, Sir Anerood Jugnauth apporte un “démenti catégorique à certaines affirmations contenues dans l’affidavit”. Il dit même avec force qu’il n’a jamais demandé à être mis au courant du prêt contracté par le ministre auprès de la State Bank et encore moins des conditions de ce prêt. Le PM avait alors décidé de lâcher son ministre des Finances qui est copieusement dénigré dans une sortie publique où SAJ n’hésite pas à parler de “rasoir”. Mais Vishnu Lutchmeenaraidoo tient bon sur l’insistance de Pravind Jugnauth qu’il remercie publiquement après avoir été muté aux Affaires étrangères où il a été confiné et écarté des grands dossiers comme celui de la revendication des Chagos. Certains n’hésitent pas à parler de “ministère-couvent”. Vu la performance du titulaire.

Ces frictions ayant laissé des traces, certains semblent attendre leur heure pour se lâcher. C’est ce qui arrive à Ivan Collendavelloo qui, dans un entretien, évoque “un problème avec Roshi Bhadain” qu’il invite à “prendre du recul” et à se “remettre en question”. Invité à être plus explicite, le ministre des Services publics affirme qu’il “n’aboie” pas souvent, mais lorsqu’il le fait, c’est pour se faire entendre. Le ministre des Services financiers ne réagit pas immédiatement, mais ne tarde quand même pas à poster sur Facebook un commentaire des plus lapidaires destiné au “sleeping chihuahua”.

Ce n’est pas qu’avec Roshi Bhadain qu’Ivan Collendavelloo croise le fer. Il n’apprécie pas du tout les questions du député du MSM Bashir Jahangeer sur le CEB et la CWA qui sont sous sa tutelle. Lorsqu’il n’exige pas du Chief Whip, Mahen Jhugroo, que les questions parlementaires qu’il n’aime pas soient retirées, il l’insulte publiquement sans le nommer. A Rivière-des-Anguilles, dans la circonscription de Bashir Jahangeer, il n’hésite pas à dénoncer “bann latet félé… pa koné ki manyer ine gagne ticket”. Les choses ne se sont pas améliorées depuis.

Et les autres députés qui ont décidé de faire entendre leur voix comme Sangeet Fowdar et Soodesh Rughoobur n’ont pas hésité à monter au créneau. L’un, en divorce avec le ML, a dénoncé la résiliation du contrat Betamax et a exprimé sa nostalgie du gouvernement MSM/MM de 2000 à 2005, et l’autre a ouvertement critiqué les conditions du limogeage de Megh Pillay à Air Mauritius.

Le communiqué du Conseil des ministres corrigé par un ministre

Autre gros conflit au sein du gouvernement qui a cristallisé l’hostilité entre le leader du MSM et Roshi Bhadain, le projet Heritage City au coût de Rs 28 milliards si cher au Premier ministre. D’un commun accord et sur la base d’un rapport rédigé par le Senior Adviser de Pravind Jugnauth, Gérard Sanspeur, les leaders des trois partis de Lalians Lepep décident d’enterrer le projet. Or, le 9 septembre, le communiqué du Conseil des ministres annonçait que “Cabinet has agreed to the Heritage City project being revived. A Committee chaired by the Prime Minister would finalise all issues”. Or, les ministres sont les premiers étonnés du contenu du communiqué. On apprendra qu’il y avait une première mouture du communiqué et qu’il a été corrigé par Roshi Bhadain, l’homme derrière Heritage City, le projet qui a englouti Rs 49 millions avant d’être définitivement abandonné au profit du vieux projet de 2004 de Highlands sur les terres d’Illovo.

Toute cette pagaille va s’estomper avec l’acquittement de Pravind Jugnauth par la Cour suprême dans l’affaire Medpoint. Même si le DPP a décidé d’interjeter appel. Et le 12 septembre, interrogé par la presse, SAJ affirmait qu’il laisserait la place à son fils, mais cette annonce a soulevé un tel tollé dans le pays que le Premier ministre a dû renoncer à son projet pour le moment et qu’il a même annoncé qu’il sera toujours là le 12 mars 2017 pour la pose de la première pierre du projet “Metro Express”.

Que les Premiers ministres changent ou qu’ils restent en poste, les nominés politiques, eux, continuent à mener le bal des excès. Prakash Maunthrooa, empêtré dans une affaire de corruption du nom de Boskali, voyage avec un passeport diplomatique. A la faveur d’une question de Reza Uteem, on découvre que Kailash Trilochun a reçu Rs 19 millions pour des services légaux dispensés à l’ICTA, qu’au sein de cet organise où le MSM a installé son pion Bhanoodath Beeharee à la présidence, c’est le bonanza en terme d’allocations et de voyages.

Il est tellement important ce président de l’ICTA que lorsqu’il est agressé au cutter, c’est le Premier ministre lui-même et même le directeur du renseignement Lockdev Hoolash qui accourent à son chevet. C’est aussi avec stupeur que l’opinion apprend que c’est le beau-frère de Nando Bodha qui est son conseiller légal à la RDA et qu’il préside aussi la Financial Intelligence Unit. Il est éventuellement viré après que le gouvernement a entendu les récriminations de la rue.

Trois autres nominées politiques se sont également fait remarquer, deux du MSM et une du ML. Brinda Thanacody-Soborun, la directrice du MSM, a revêtu son plus bel habit orange pour s’asseoir sur l’estrade du MSM à Gand-Bois. Comme dans tout scandale, le ministre de l’Education a… accepté ses excuses. Autre dame patronnesse à se distinguer : Vijaya Sumputh, la directrice du centre cardiaque de son ami Anil Gayan qui ne rate aucune activité partisane du ML et qui ne se gêne même pas pour caresser la joue de son leader Ivan Collendavelloo en public.

Mary Jane Gayle Yerriah, présentée comme une grande recrue du MSM en 2014 et nommée conseillère légale de l’ICTA en même temps qu’elle siégeait à l’Equal Opportunities Commission. Elle a dû non seulement démissionner de cet organisme, mais a été réprimandée par le Bar Council pour avoir dissimulé sa non-éligibilité à ce poste qui requiert trois ans de pratique.

Drogue: une police infiltrée

Sur le front social, l’année 2016 n’a pas été de tout repos. La commission d’enquête sur la drogue n’a pas empêché le commerce de la mort de prospérer jusqu’au sein de la force policière avec le suicide en détention d’un policier passeur et les derniers transferts survenus suite aux accointances notées avec un trafiquant notoire. On a aussi découvert que des proches du pouvoir étaient des dealers récidivistes. Pas étonnant, dès lors, que c’est une arrestation à la Réunion qui a permis de cerner le trafic entre les îles de l’océan Indien et c’est l’ICAC qui a pris les choses en main pour traquer les biens mal acquis.

Les deux autres points noirs sont l’insécurité, comme en témoigne le dernier braquage au bureau de la sécurité sociale de Curepipe, et les accidents de la route dont le nombre de victimes supérieur à celui de 2015.

Comme il est toujours de bon ton d’être optimiste pour l’avenir, espérons malgré ce tableau sombre que 2017 sera meilleure.