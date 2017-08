LA POLITIQUE ZÉRO TOLÉRANCE NTA VIS À VIS DES VANS MARRONS : Tollé contre la pénalité de Rs 500

Après avoir souvent “donné une chance” aux chauffeurs de vans et de taxis ‘marrons’ pris en flagrant délit de non-respect des lois, le régulateur décide de sévir. Un avertissement est même lancé à ceux qui préfèrent ces types de transport et une amende de Rs 500 est même préconisée. Sauf que les usagers ne sont pas contents et demandent au GM de régulariser ces «marrons» car sans eux il est impossible de se rendre au travail et d’arriver à l’heure.

“La loi n’est pas durcie mais appliquée dans toute sa ri-geur. Nous avons donné trop de chance dans le passé et la situation n’a pas changé. Nous allons maintenant agir”, avertit le commissaire de la NTA, Koshik Reesaul, lors d’une conférence de presse, vendredi après-midi, au siège de cette instance à Cassis. Depuis longtemps, des vans et des taxis qui n’ont pas de permis sont stationnés dans différentes régions du pays pour attirer des passagers contre paiement. Et leur action entraîne un sérieux manque à gagner aux chauffeurs qui ont un permis en bonne et due forme. Selon les statistiques de la NTA, les officiers de cette instance et les policiers ont émis 1243 contraventions depuis le début de l’année dans l’exercice de l’opération crackdown. Et du 14 août à hier, 81 contraventions ont été émises uniquement contre les vans ‘marrons’.

Selon les observations des autorités concernées, les contrevenants se placent dans des endroits stratégiques à travers le pays. De plus, certaines personnes qui travaillent pour eux, en tant que “chefs de gare”, attirent les passagers pour voyager à bord d’un véhicule inconnu. “Nous surveillons ces gens et ces transports depuis quelque temps”, dit le commissaire, ajoutant que la NTA est en possession d’une liste de ces «transports». À cet effet, il dit être au courant de cette situation dans plusieurs régions du pays, à l’instar de la poste de Port-Louis où des vans sont stationnés à des heures où les employés sortent du travail.

Koshik Reesaul avertit les passagers qui préfèrent gagner du temps en ce mode de transports qu’ils se mettent à risque. “En cas d’un accident, ils ne seront pas couverts par une assurance. Pire, ils risquent un amende si les preuves sont trouvées”, dit-il. Des changements seront apportés à la loi pour une pénalité fixe et sur le champ, et des amendements seront bientôt faits en ce sens. La NTA planche actuellement sur le montant de l’amende. qui est de Rs 500.

Usagers mécontents

Tout cela va dans le bon sens sauf que les usagers ne sont pas contents de cette mesure dans la configuration actuelle du transport en commun. S’ils approuvent le recours à la légalité, ils souhaitent que les vans et taxis marrons soient régularisés car sans eux ils est impossible de se rendre au travail et arriver à l’heure est un véritable combat dans la mesure où les autobus des compagnies et surtout des individuels ne remplissent pas leur mission convenablement. Non seulement les horaires ne sont pas respectés à cause de leur lenteur délibérée mais ils sont souvent bondés aux heures de pointe.

Depuis décembre 2016, les officiers de la NTA ont pris en contravention 7,454 véhicules marrons. Si, d’un côté, la NTA demande aux passagers de ne plus voyager par ces moyens qui facilitent souvent leur déplacement au quotidien, elle fera une étude sur les taxis à Maurice.

Le commissaire avance que cette étude permettra de répartir ces taxis équitablement dans toutes les régions. De plus, une augmentation d’autobus sur différentes lignes est envisagée très bientôt. Au niveau de la police, le chef inspecteur Bijaye Rambhursy de la Traffic Branch, avance que les policiers n’arrêtent pas de sensibiliser le public sur la sécurité routière.

Pour les chauffeurs de taxis ‘marrons’ qui veulent être conformes aux lois en ayant le permis approprié, la NTA les invite à remplir un formulaire lorsque l’appel sera lancé. Toutefois, ces derniers doivent respecter les critères imposés par la loi.