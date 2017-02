De la portée de la République

On ne comprend pas souvent ce que le terme « république » signifie, implique et sous-entend. C’est pour cela qu’il est galvaudé. Chacun lui confère une certaine définition et il tend à perdre ainsi son essence dans la conscience collective.

Je dirai, en parlant de République, qu’elle est : 1) régie d’abord et avant tout par la force culturelle et sociale de l’humanisme qui place les humains, en tant qu’espèce, et leurs intérêts au-dessus de toute autre considération ; 2) que l’humanité est composée d’individus libres de leurs personnes. L’individu dans son individualité même est conçu libre de son corps, de sa pensée, de ses croyances, de sa parole, de ses actes, et 3) il s’agit d’un ensemble d’individus libres qui, collectivement, peut établir une République. Cela a toujours été fait « de manière consensuelle » par une Constituante, bien que sous différentes variantes et souvent suite à des révolutions. La République est donc établie pour le besoin d’administrer la société pour et par les personnes libres qui la composent. D’où sa constitution particulière.

C’est ainsi que la République n’est autre que LA créature autant que l’Être libre de sa personne, que de l’humanité évoluée jusqu'à rendre la liberté de l’individu immuable et prenant en charge collectivement la chose publique, c'est-à-dire de la gestion des intérêts et des biens communs. La République repose ainsi sur le pouvoir en soi et pour soi de ce que l’on appelle un peuple libre et souverain.

Ma conception de la République est bien plus grande que cette définition. J’ai beaucoup lu certes, mais deux personnes en particulier ont aiguisé ma pensée au regard de la Constitution. En premier lieu, feu Madun Gujadhur avec qui j’ai eu de longues discussions chez lui comme chez moi, principalement sur le concept de la supra constitutionnalité républicaine. Ensuite feu Robert Ahnee qui, chez lui, à Floréal, ou au téléphone, insistait que notre Constitution actuelle était, sur bon nombre de plans, républicaine. Il pensait par exemple que la pratique du « référendum » peut se faire sous notre Constitution quand le besoin se fait sentir pour améliorer les choses. Il avait une position « gradualiste » (analogie évolutionniste) de changement constitutionnel, que j’ai adoptée en proposant la Deuxième République.

De Michel Ahnee j’ai saisi la portée de sa réflexion lors d’un forum, sur l’« implicite constitutionnel » et de mon ami Dev Ramano qui, un jour, a bien fait comprendre de sa voix imposante que « la liberté de la personne est juridiquement et culturellement inviolable » en République. Étant donné que je n’ai pas d’itinéraire (comme celui qui parle de « Nouvelle République ») et que j’ai un cheminement, j’ai parlé de Deuxième République et de société post-républicaine.

La société post-républicaine

Que Dieu nous protège d’une Nouvelle République (c’est l’homme qui n’a pas de foi qui le dit pour bien faire comprendre la gravité des choses) puisqu’elle ne sera que le résultat d’une logique eugénique scindant l’humanité en deux, voire même en trois composantes avec objectif d’éliminer les plus faibles ; c'est-à-dire reposant sur le rejet de l’humanisme et retournant à la théorie Darwinienne de la survie du plus fort.

Quant à la société post-républicaine, elle n'est pas loin. Ce que nous réservent les nouvelles technologies (informatique, numérique, robotique, intra-atomique, intracellulaire, holographique, nano-technologique…) associées à une intériorisation du RIEN de l’Esprit et de la matière que les recherches en cosmologie (en termes d’espace-temps) et en mécanique quantique (incluant la biotique), me poussent à dire en anticipation de 30 à 50 ans, que l’humanité continuera à exister, mais PAS l’humanisme.

La République mourra donc et, sans en être conscients, certains veulent instinctivement retourner vers les sociétés révolues. On a opté pour la « République présidentielle », la « République islamique », la « République monarchique ou dynastique » …. Ces sociétés ne sont PAS républicaines. Le ver est déjà dans le fruit. J’y reviendrai.

Je n’ai pas besoin de me référer aux idées de Locke, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Condorcet, d’Alembert ou de Rousseau, pour affirmer que l’essence de la république se trouve dans l’AVANT de la constitution républicaine. Historiquement en termes de propositions et dans la pratique quand les Constitutions furent votées. C’est sur la libération de la liberté de la personne humaine que l’Humain en tant qu’individu est devenu le seul MAÎTRE de ce qu’il est et de son destin.

Certes c’est par les révolutions en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Europe, en Russie, en Chine, en Inde, et dans presque tous les pays du monde que la République s’est installée par initialement la philosophie émanant de l’Europe antique et moderne. C’est ainsi.

Il existe présentement 76 régimes présidentiels dans le monde, dont 43, où des présidents sont les chefs d’État et du gouvernement (comme les États-Unis) ; 22 ont conservé un semblant de la démocratie parlementaire et le poste de Premier ministre, mais sans grand pouvoir (comme la Corée du Sud), et 11 régimes semi-présidentiels, partageant le pouvoir sous différentes variantes entre un président et un Premier ministre, (comme la France).

Il existe 28 monarchies constitutionnelles, dont l’Australie, la Belgique, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne, le Danemark, la Suède… Nous étions nous-mêmes une monarchie constitutionnelle jusqu'en 1992. Ces régimes sont en deuxième position sur le plan des libertés et notre pays aujourd’hui est au PREMIER plan des régimes.

En effet, il existe 43 régimes parlementaires, c'est-à-dire avec un Premier ministre à la tête du gouvernement (Les Républiques de Maurice, de la Grande Péninsule, du Pakistan, d’Allemagne, d’Italie, etc). Nous avons hélas oublié une chose : une Constitution républicaine est décidée par vote populaire et PAS autrement. Nous n’avons PAS fait approuver notre Constitution par la population. C’est un manquement grave que nous payons aujourd’hui très cher.

Mais nous avons de la chance de vivre au moins dans une démocratie parlementaire avec un pouvoir qui nous permet d’élire périodiquement nos représentants à l’Assemblée nationale, qui contrôle l’Exécutif. Un pouvoir judiciaire indépendant de l’Exécutif. Cette instance devrait être élective sous une forme ou une autre. Un pouvoir qui forme l’opinion publique aussi paradoxalement (contraire à l’opinion commune elle-même) que possible ; confiée aux journalistes, aux écrivains, aux artistes, aux citoyens engagés, etc). Sans oublier une opposition parlementaire et, plus important encore qu’un gouvernement, une opposition extra-parlementaire faisant avancer les idées, protégeant les sans-voix, et faisant avancer plusieurs formes d’intérêts et surtout la démocratie. Je suis un adepte de l’opposition extra-parlementaire.

C’est dans ce cadre que je m’oppose justement à :1) ceux qui veulent retourner à la société monarchique, théocratique et dynastique ; 2) un retour au collectivisme bureaucratique de type russe, chinois… et 3) de l’hégémonie de l’État et de la technocratie. Ces trois courants ont leurs idéologues à Maurice et veulent implanter de telles idéologies. Ils sont tous connus. Ils sont tous dangereux.

J’ai tout fait pour faire comprendre à certains que notre société mérite mieux que ce qu’ils proposent. Ils ne sont ni des imbéciles, ni des incapables. Ils sont tout simplement des « Leaders », c'est-à-dire des tueurs.

J’affirme que la constitution républicaine n’est PAS l’affaire des juges ou des juristes, des politiciens, ou des religieux… Elle est l’affaire de l’individu que je suis en tant que citoyen et ce citoyen affirme qu’il ne veut pas de République présidentielle ou de République monarchique ou de dirigeants nommés par Dieu. De quel Dieu Pravind Jugnauth parle-t-il ? Est-il devenu le nouveau Prophète ?

J’irai même jusqu'à affirmer que je ne reconnais à aucun citoyen le droit de bafouer la liberté de la personne, de se placer comme mon prophète, mon Roi, ou mon maître, ou encore de m’importuner avec ses déclarations insipides, comme le fait si souvent le nouveau « Messie et Prophète », Pravind Jugnauth.

8 janvier 2017