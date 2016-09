LA PRENEUSE : Un mort et cinq blessés dans une collision frontale

Les proches de Purdomun Tatur, plus connu sous le nom de Viren, un habitant de Vacoas de 68 ans, sont toujours sous le choc. Hier après-midi, ce dernier est en effet décédé dans un accident de la route survenu à La Mivoie, La Preneuse. Sa voiture est entrée en collision avec un minibus. Viren Tatur a succombé à une asphyxie traumatique, selon le rapport d’autopsie. Ses obsèques ont eu lieu à 14h30 aujourd’hui.

Le choc frontal, impliquant la voiture de la victime et un minibus de la compagnie Elie & Sons, est survenu vers 13h50 sur la route principale de La Mivoie, à La Preneuse. Viren Tatur, un Vacoassien de 68 ans, qui était au volant de sa voiture, dans laquelle se trouvaient d’autres passagers, venait de Tamarin et prenait la direction de Rivière-Noire lorsqu’il est entré en collision avec l'autre véhicule non loin des casernes de pompiers de la localité. Le personnel du poste de police de Rivière-Noire devait alors être mandés sur place ainsi que les premiers secours. Mais lorsque le Samu est arrivé sur les lieux, Viren Tatur avait déjà rendu l'âme.

Son corps a été conduit à l’hôpital Victoria, Candos, où une autopsie a été pratiquée par le Dr Monvoisin, Principal Police Medical Officer (PPMO), qui a attribué le décès du sexagénaire à une asphyxie traumatique. Cinq passagers, deux dans la voiture et trois à bord du minibus, ont été blessé dans l'accident. Après avoir reçu les premiers soins à l’hôpital, quatre d’entre eux ont été autorisés à rentrer chez eux. Le cinquième, lui, un quadragénaire domicilié à Pointe-aux-Sables, a été admis, mais son état de santé est jugé stable.

Les proches de la victime – qui était père de deux enfants – disent avoir appris le décès de la victime par les médias. Bouleversé, son fils a déclaré au Mauricien que « l’accident s’est produit vers 14h, mais à 16h, la police ne nous avait toujours pas contactés ». Les obsèques de la victime étaient prévues pour 14h30 cet après-midi. Quant au conducteur du minibus, un habitant de Plaisance âgé de 36 ans, il a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Au poste de police de Rivière-Noire ce matin, il a déclaré que l’accident s’est produit lorsqu’il sortait du cimetière de Rivière-Noire pour se rendre à Tamarin. « Lorsque je suis arrivé à proximité des casernes de pompiers de Rivière-Noire, j’ai vu deux véhicules en stationnement. Le conducteur de la voiture doublait ces deux véhicules lorsque nous sommes entrés en collision. J’ai essayé de me rabattre sur la gauche, mais je n’ai pu l’éviter. De plus, j’ai dû éviter des piétons qui se trouvaient sur le trottoir. Tout s’est passé très vite », dit-il. Il a comparu en cour aujourd’hui sous une charge provisoire d’homicide involontaire. Le nombre de personnes décédées sur nos routes depuis le début de l'année passe à 92 pour un total de 86 accidents fatals.