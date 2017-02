La présence française fait tiquer pour le Convention Centre de Pailles

Des craintes d’un impair diplomatique avec New Delhi sont évoquées s’agissant des intentions signifiées au plus haut niveau de Landscope Ltd, le bras du développement foncier du gouvernement, de mettre des intérêts français dans le Frontline des projets d’envergure. Il se chuchote dans ces milieux que des projets de création de nouvelles villes, dont Highlands, la régénération urbaine de Port-Louis et, par extension Ebène, ainsi que la mise en place du projet Metro-Express, ancrés dans le développement durable, soient développés de concert avec les Réunionnais et les Français. Pour cause, l’Inde, qui a consacré quelque de Rs 100 millions pour développer le Swami Vivekananda Convention Centre, une icône dans l’océan Indien, pourrait signifier son mécontentement d’une mise à l’écart.



Une vraie foire

Il ne faut surtout pas croire aux belles paroles que nous balancent certains décideurs comme ceux qui dirigent en ce moment la mairie de Beau-Bassin/Rose-Hill. Il avait été annoncé que les étals libres à la Foire Da Patten allaient lui être alloués après un exercice d’appel à manifestation d’intérêt sur des critères bien définis. Or, un ministre a envoyé directement une de ses activistes qui s’est immédiatement installée après s’être acquittée du paiement de sa licence.

Un ambassadeur dans la mélasse

Il y avait déjà eu des réserves sur sa nomination comme ambassadeur dans le pays où il devait être affecté, mais sur l’insistance de la partie mauricienne, il finit par obtenir son laissez-passer en quelque sorte. Sauf que ce gouvernement, réputé très à cheval sur les moeurs publiques, l’aurait eu à l’oeil et aurait ainsi réussi à accumuler un dossier à charge dans le but de demander à la République de Maurice de rappeler son représentant dans le meilleur délai. Ce qui a été fait. Arrivé pour des explications, il ne reverrait pas son poste d’affectation et pourrait être canalisé ailleurs sur les recommandations des ses parrains politiques. Le recrutement d’un proche comme assistant personnel sans expérience en matière de diplomatie avec qui cet ambassadeur entretiendrait d’étroites relations aurait été très mal vu par le pays hôte. C’est ce qu’on appelle le rayonnement international version Lepep.

Jugement réservé dans l’appel pour l’extradition de Soornack

La Cour de cassation de Rome a réservé son jugement dans l’affaire de l’extradition de Nandanee Soornack en marge de l’opération Lakaz Lerwa Lion avec le dossier des commissions de Rs 100 millions sur le Management Contract des boutiques Duty Free à Dufry AG. L’appel interjeté par le gouvernement contre le jugement de la Cour de Bologne, rejetant toute demande de rapatriement, a été entendu lors d’une longue séance en Cour vendredi. A hier matin, aucun détail n’était parvenu à Maurice au sujet de la tendance qui se dessinerait dans cette affaire. Tout ce que l’on sait, c’est que les conseils légaux des deux parties seront informés par voie de circulaire de la date du jugement de cette instance suprême en Italie.

Rendez-vous majeur pour l’ex-PM Ramgoolam

L’agenda personnel de l’ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, comprend un important rendez-vous cette semaine. Même si ce déplacement dans la capitale n’a rien à faire avec les Ongoing Criminal Probes dans le cadre de l’opération Lakaz Lerwa Lion et le contenu de coffres-forts, soit les Rs 220 millions, les discussions en vue sont considérées comme étant cruciales, car tout arrangement qui pourrait intervenir devrait lui éviter l’opprobre de voir une partie de son patrimoine immobilier emprunter la voie menant à la Cour du Master and Registrar pour être mise en vente à la barre. Affaire à suivre

Les « élucubrations » de l’ex-ministre Bhadain

Ils sont plusieurs à s’étonner de la liberté que prend l’ex-ministre Roshi Bhadain sur des sujets qu’il ne maîtrise pas. Dans une tentative récente de se dédouaner de la patate chaude qu’est devenue la BAI après avoir revendiqué dans pas une, mais trois émissions télévisées, être celui qui a personnellement démoli l’empire Rawat et son Ponzi Scheme, Roshi Bhadain a subitement changé de langage depuis qu’il est passé dans l’opposition.

Pas moi sa, li sa, revendique-t-il comme au bon vieux temps du père Jugnauth en imputant à Vishnu Lutchmeenaraidoo la fermeture de ce conglomérat. Il va plus loin en soutenant que c’est la commission du MMM où il y avait Vishnu Lutchmeenaraidoo, Reza Uteem, Seilendra Gokhool, Kee Chong Li Kwong Wing et Pradeep Jeeha, qui se serait penché sur le dossier BAI et qui aurait, en quelque sorte, été le détonateur de la décision du gouvernement Lepep d’en finir avec ce groupe. « Des élucubrations farfelues », rétorquent les membres de cette commission qui affirment que la BAI n’a jamais été au menu des discussions de la commission, à laquelle, rappellent-ils, par ailleurs, Ramesh Basant Roi ne participait que de manière ponctuelle, notamment au moment du budget.

Ce qui est certain, c’est que Paul Bérenger et Vishnu Luchmeenaraidoo en discutaient lors de leurs déjeuners de travail, qu’il y a eu une PNQ sur un rapport du FMI en septembre 2013 et que le ministre des Finances d’alors Xavier Duval, très rassurant, avait avancé que le conglomérat avait des réserves de Rs 6 milliards. Maintenant que XLD et Roshi Bhadain sont des coalisés, ils peuvent toujours en discuter.

Ce que tout le monde sait, par contre, c’est que c’est le gouvernement Lepep avec SAJ en tête et ses ministres Lutchmeenaraidoo, Bhadain et Yerrigadoo, qui ont été à l’avant-plan en avril 2015 pour expliquer qu’il y avait « un Ponzi de Rs 25 milliards » et qu’ils ont pris la précaution de retirer toutes leurs billets avant le crash.

L’ombre d’un accord d’extradition entre Paris et Port-Louis

L’ex-Chairman Emeritus du groupe BAI, Dawood Ajum Rawat, décoré de la Légion d’honneur en France et qui vit à Paris depuis l’écroulement de son empire le 2 avril 2015, pourrait revoir sa stratégie résidentielle dans l’éventualité que la France parvienne à convaincre Maurice de signer un accord d’extradition. Faute de ce traité bilatéral à ce jour, Port-Louis a échoué dans ses démarches de faire Dawood Ajum Rawat répondre de ses actes dans l’affaire BAI devant les autorités compétentes à Maurice.

Aussi étonnant que cela puise paraître, l’initiative en vue d’établir un cadre pour le rapatriement de suspects, en particulier dans des crimes à col blanc, revient à la France. Des propositions en ce sens auraient déjà été transmises depuis l’année dernière à l’Hôtel du gouvernement. La France est intéressée avec le rapatriement d’au moins deux de ses ressortissants, impliqués dans des fraudes sur le territoire français, portant sur des millions d’euros et qui auraient trouvé refuge à Maurice.

Cet éventuel accord bilatéral devrait faciliter l’enquête du pôle financier à Paris mais l’une des premières victimes collatérales pourrait être Dawood Ajum Rawat…

