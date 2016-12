LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE : « Notre pays passe par une nouvelle phase de transition »

Dans son message à la nation hier, la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a invité la population à faire preuve de confiance, de courage et de détermination « car le pays passe par une nouvelle phase de transition ». L’année sera, pour elle, « remplie de défis, surtout sur le plan économique », avant de rappeler plusieurs projets que le gouvernement avait annoncés dans son programme et qui ont déjà été mis en chantier. Les autres projets, dit-elle, démarreront bientôt.

La présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a observé que, parmi les principaux piliers évoqués par le Premier ministre dans sa Vision 2030, figure l’économie océanique, les pôles de développement axés sur la connaissance, l’énergie verte, l’éducation, l’agriculture et les sciences, entre autres. « La stratégie et l’ambition du gouvernement à travers la Vision 2030 consistent à faire de Maurice entrer dans la catégorie des pays à hauts revenus (...) Nous avons seulement 15 ans pour le faire et 15 ans passent très vite pour un pays ne disposant d’aucunes ressources naturelles. » Il s’agira pour la présidente de la République de mobiliser toutes les ressources et les talents dont dispose le pays et d'impliquer les jeunes et ceux de la diaspora. « La jeunesse, qui représente l’avenir, a un rôle très crucial à jouer dans l’accomplissement de la Vision 2030 », dit-elle. Il va sans dire, selon elle, que « la création des opportunités économiques et financières passe par la maîtrise de la science, la technologie et l'innovation ». Elle reconnaît toutefois qu’il y a encore « beaucoup de travail à faire », notamment au niveau de l’éducation tertiaire, pour rehausser le système académique. « Nous savons tous que les pays aujourd'hui considérés comme des géants économiques sont ceux qui ont investi dans le capital humain à travers les outils de la science. À Maurice, nous avons le potentiel d'aller dans cette direction, d'autant plus que nous avons cette vision, des institutions qui fonctionnent convenablement et une main-d'œuvre qualifiée. Nous avons pleinement confiance dans la jeunesse mauricienne et dans sa capacité à nous aider à transformer le pays. Mais il nous faut continuer à faire des efforts et à avoir une discipline pour pouvoir développer une culture basée sur le mérite, la productivité, la qualité et l'excellence. Ce sont ces valeurs qui permettront de nous différencier de nos compétiteurs », a dit Ameenah Gurib-Fakim.

La présidente de la République souligne que, pour que le pays puisse avancer et progresser, « il faudrait veiller à ce qu’on améliore le fonctionnement des institutions » du pays. « Il nous faut encourager une culture du mérite basée sur la transparence, la compétence, la capacité et la bonne gouvernance. »

Ameenah Gurib-Fakim a aussi souligné la dépendance du pays aux marchés européens et américains pour l’exportation de nos produits. « Malgré la situation économique difficile à laquelle ces marchés ont à faire face, ils nous ont toujours soutenus. Et pour cela, il faut les remercier. » Et de souligner l’importance de la diversification de nos marchés, comme en Asie et en Afrique, notamment en ce qui concerne le tourisme et la haute finance, rappelant les développements en cours en Afrique et les efforts consentis sur l’éducation. « Des sommets sont organisés régulièrement pour discuter du développement et de l’investissement. Maurice doit profiter de sa proximité avec l’Asie et l’Afrique », dit-elle, soulignant que nous appartenons déjà à des organisations régionales comme l’Union africaine, la SADC, le COMESA et la COI. « Le pays doit pouvoir utiliser cet avantage pour consolider nos relations commerciales et économiques avec ces blocs économiques. » À ce titre, la présidente considère que Maurice est « bien placée » pour agir comme interface entre l’Asie et l’Afrique. La présidente de la République a finalement adressé un joyeux Noël à la population tout en souhaitant aux Mauriciens une bonne année.