LA RÉFLEXOLOGIE ET L’HYPNOSE : Pour se libérer de l’angoisse des examens

Ariane Tursan d’Espaignet : « La réflexologie travaille sur le corps entier»

— D’abord, pour nous qui sommes profanes, qu’est-ce que la réflexologie ?La réflexologie, connue comme la thérapie des zones réflexes, consiste à l’application de pression ou d’un massage sur les zones réflexe de la partie du corps lui correspondant. Ces mêmes zones réflexes sont plus couramment attribuées aux pressions sur les pieds. Or, à ne pas s’y méprendre, le travail réflexogène se pratique non seulement sur les pieds (podale et VRT) mais autant sur les mains (palmaire et VRT ), les oreilles (auriculothérapie) et sur la face (dien chan). Un réflexologue qui maîtrise la médecine traditionnelle chinoise (MTC) viendra y greffer aussi des points d’accupressure qui stimulent et libèrent l’énergie vitale selon la perception des méridiens et des points Shu antique.

—Et comment cette méthode pourrait-elle aider les étudiants pendant la période d’examen ?

La réflexologie travaille sur le corps entier. En activant des zones réflexes, les différentes glandes endocriniennes sont stimulées, apportant une réponse pour réguler, puis rétablir un équilibre. Elle permet de réguler le système circulatoire et pulmonaire, car le stress augmente la tension artérielle. Elle libère le diaphragme et la zone scapulaire, car l’angoisse bloque la cage thoracique et la respiration et occasionne des tensions multiples au niveau de la nuque. Elle régule les fonctions du système digestif qui est un des grands perdants de cette situation de stress (le grignotage, des excitants afin de tenir le cap et/ou l’alimentation à des heures irrégulières occasionnent de l’acidité d’estomac et des coups de pompe). Elle facilite un meilleur transit intestinal — les intestins étant connus comme le deuxième cerveau émotionnel et parsemé de fibre orthosympathique, l’angoisse ne fera que compliquer le travail péristaltique du bol alimentaire. Elle stimule le système lymphatique, et contribue à drainer les émonctoires du corps. Elle harmonise les fonctions des glandes surrénales, lesquelles libèrent de l’adrénaline et permettent de mieux gérer un état de stress. Elle favorise la libération de la mélatonine, qui améliore le sommeil, et permettra une meilleure récupération avant les épreuves d’examens. Comme vous voyez, tout ça peut aider les étudiants.

—Comment se déroule une séance ?

Deux approches sont possibles pour l’étudiant, qui dans la plupart des cas, traversera cette période de préparation des examens avec un peu ou beaucoup d’anxiété, et des appréhensions. La première est d’envisager une séance de réflexothérapie podale auprès d’un professionnel qualifié afin de vivre pleinement une séance de soin. En réponse à cette consultation et aux soins, la personne sera en mesure de ressentir les effets que ce type de soin lui procure. Il est bien de noter que les réponses à un travail réflexogène sont diverses pour chacun. Certains pourront se sentir complètement revigorés et prêts à rebondir dans l’heure qui suit, d’autres pour qui un plus important travail d’harmonisation est nécessaire, se sentiront fatigués et rechercheront le repos aussitôt après une séance, car le corps emmène une réponse d’autorégulation lors des stimulations réflexes et selon leur intensité, cela peut occasionner une fatigue, tandis que d’autres sujets se sentiront légers et complètement détendus après le soin, accompagné d’un mental reposé et serein. Pour ses réactions multiples, il est prudent à l’étudiant de ne pas envisager une séance de réflexologie juste avant les examens. Mieux vaut découvrir et connaître ses réactions au travail réflexogène afin de mieux se préparer.

Une séance de réflexothérapie podale est d’une durée variant de 50 à 70 minutes incluant une anamnèse afin de mieux comprendre l’état physique et psychoémotionnel du sujet. Ce moment d’échange permettra aussi au professionnel de mieux cerner la demande et les attentes de la personne venue en soin. La réflexothérapie se pratique allongée ou assise (ou debout pour le VRT), au talc et le sujet reste habillé, ce qui peut être perçu par un adolescent comme une pratique du massage moins invasive qu’un soin aux huiles. Elle peut se terminer par un travail d’harmonisation des zones réflexes des différents plexus (cardio-pulmonaire, coeliaque, mésentérique, hypogastrique, pelvien...) et une détente des pieds avec une crème adaptée.

— Une méthode qui consiste aussi en gestes à faire chez soi ?

Lors d’une séance de réflexologie auprès d’un professionnel, celui-ci lui communiquera des points d’accupressure à effectuer selon sa demande et ses besoins précis qu’il pourra poursuivre à domicile de façon régulière et jugera du besoin ou de l’échéance d’autres séances. Deuxièmement, de se masser les pieds avant d’aller se coucher tous les soirs durant cette période d’examens. Le plus commode serait de conserver un pot de crème au beurre de karité (très nourrissant d’ailleurs pour les pieds) ou autre crème hydratante disponible sous la main et de se crémer les pieds. Lors de cette gestuelle, appliquer des pressions selon son intuition et ses envies, même pendant 5 minutes sur chaque pied ou chaque main. Chacun peut, selon son propre ressenti venir effectuer des pressions des doigts sur l’ensemble des pieds et des mains. Il s’ensuit quasiment toujours une réponse antalgique et un sentiment de détente.

— Y a-t-il des contre-indications pour les enfants ?

Il n’y a pas de contre-indications dans la globalité à la réflexothérapie pour les enfants. Il s’ agira plus souvent d’éviter une séance juste après avoir consommé un repas et en cas d’infections par mycose. Cette dernière représentant plus une contre-indication pour le professionnel dans l’exercice de sa pratique. Selon l’âge du sujet et les priorités, le professionnel jugera de la durée de temps la plus adaptée pour un soin.

Prina Naumann : « L’hypnose le mènera à puiser dans ses ressources intérieures »