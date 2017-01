LA REINE DES NEIGES : Une parenthèse agréable

Le spectacle La Reine des Neiges? Comment dire… Voyons, si la question était posée à une de ces nombreuses petites filles, tout âge confondu, habillée en ce dimanche 15 janvier comme la belle et blonde Elsa, leur vedette préférée, elles répondront à coup sûr que La Reine des Neiges c’était juste M……AAAAAGIQUE! Voir les personnages du royaume d’Arandelle, en vrai, sur scène, est un moment unique pour un petit fan de la Reine des Neiges. La Reine des Neiges ou Frozen, l’histoire qui fait actuellement rêver toutes les petites filles, cartonne depuis longtemps déjà. Ce conte de l’écrivain Danois, Hans Christian Andersen, qui date de 1844 et qui une fois ranimé et adapté par les studios Disney a quand même le mérite de faire battre le cœur des petites filles de ce monde, envahi par la technologie tactile. Donc, pour avoir fait rêver une salle (le J&J Auditorium) prise d’assaut par des fillettes qui ont pour modèle Elsa, La Reine des Neiges a été une parenthèse agréable, un dimanche après-midi… La prestation plus courte qu’annoncée, de Kristof, Hans, Sven le renne, d’Olaf, des danseuses, d’Anna et d’Elsa sur une scène dépouillée de décor— si ce n’était qu’un écran géant projetant des images du conte — a captivé les petits, lesquels ne pouvaient s’apercevoir des imperfections de la comédie musicale. C’est aussi ça l’effet magique et le pouvoir de La Reine des Neiges…