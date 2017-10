La rentrée parlementaire à l’agenda du BP MSM

Le Premier ministre et leader du Mouvement socialiste militant (MSM), Pravind Jugnauth, a convoqué son Bureau politique cet après-midi pour passer en revue la rentrée parlementaire du 24. Cette rencontre avec l’état-major du MSM intervient en cours de semaine à cause des célébrations dans le cadre de la fête Divali. Avec les fonctions prévues d durant le week-end, Pravind Jugnauth a préféré réunir ses troupes en avance et en décalé.

En effet, depuis la dernière rencontre du BP MSM, le samedi 30 septembre, l’affaire Lalanggate avec les projecteurs axés sur le PPS Kalyan Tarolah est passée d’une Precautionary Measure à la police de la part de la dénonciatrice, Latchmee Devi Adheen, à une déposition formelle au CCID. Si le Premier ministre et leader du MSM n’a pris aucune action punitive à l’encontre de son Parliamentary Private Secretary à ce stade, préférant attendre que « l’enquête policière initiée suive son cours », le député de l’opposition Rajesh Bhagwan a maintenu la pression sur l’équipe gouvernementale en logeant une motion de blame à l’encontre du député de la circonscription N° 10, Montagne-Blanche/Grande-Rivière-Sud-Est, qui n’a jusqu’ici pas encore été convoqué aux Casernes centrales. Le Bureau politique du MSM de cet après-midi sera l’occasion pour le Premier ministre de donner des directives précises à ses lieutenants pour préparer la contre-attaque à la motion du député mauve. Déjà que Pravind Jugnauth a publiquement annoncé que ce sera l’occasion pour lui de dresser un parallèle entre « sa morale et celle de Bérenger, Duval, Ganoo et les autres leaders ».

La réunion politique de cet après-midi permettra aussi de passer en revue les récents événements survenus à la compagnie nationale d’aviation et aussi au niveau de la campagne pour l’élection partielle à Belle Rose/Quatre-Bornes (No 18).

Il sera fort probablement question, selon les recoupements effectués ce matin, de la nomination éventuelle d’un nouveau Chief Whip, pour remplacer Maneesh Gobin, promu ministre de la Justice suite à l’opération dobi de klas ayant fait chuter Ravi Yerrigadoo. Ce poste devrait revenir à un élu orange.