LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN 2016 : La plus meurtrière de ces quatre dernières années

L’année 2016 n’avait pas encore tiré sa révérence, hier, que le nombre de victimes d’accidents fatals était déjà passé à 144, soit le taux le plus élevé depuis l’année 2012. Malgré les nombreuses initiatives prises par le ministère des Infrastructures publiques et les forces de l’ordre au cours de ces dernières années, la sécurité routière reste un fléau auquel il est difficile de remédier. Le permis à points, l’installation de radars, les amendements à la Road Traffic Act, les multiples campagnes de sensibilisation n’auront eu aucun effet sur les usagers de la route. A l’heure où nous mettions sous presse, la dernière victime recensée remontait à vendredi soir. Un motocycliste de 25 ans avait été fauché mortellement par un van dans les parages de Montagne-Blanche.

Avec le nombre d’accidents fatals recensés au 30 décembre, l’année 2016 est la plus meurtrière de ces quatre dernières années dans le domaine de la sécurité routière. Alors qu’en 2012, 156 personnes avaient péri dans des accidents de la route, l’année suivante, une baisse avait été constatée avec 136 victimes. Cependant, depuis, le nombre de morts sur nos routes a connu une hausse progressive annuellement et est passé à 144 victimes — pour 132 accidents fatals — durant la soirée de vendredi. D’après les statistiques de la Police Road Safety Unit (PRSU), au 30 décembre, cette année, une hausse de 3,5 % du nombre de morts était à déplorer comparé à l’année précédente. En effet, l’année dernière, nos routes avaient fait 139 victimes. La tranche d’âge comptabilisant le plus grand nombre de morts est la catégorie des 26 à 50 ans, avec 43 victimes. Ces derniers sont suivis des plus jeunes, soit les 16 à 25 ans, chez qui l’on déplore 37 victimes. Des 132 accidents fatals recensés, la plupart sont survenus durant les week-ends (avec 24 accidents meurtriers le samedi et 29, le dimanche). Notons également que 43 % des accidents fatals ont eu lieu entre 18 h et minuit. Cette année encore, la catégorie de victimes la plus vulnérable est le motocycliste.

Manveer Kodai, 25 ans, est le 57e motocycliste victime

Durant la soirée de vendredi, les deux-roues ont fait encore une victime. Vers 21h35, ce soir-là, un accident est survenu sur la route principale de Montagne-Blanche, près du supermarché Dream Price. Manveer Kodai, un habitant de la localité âgé de 25 ans, circulait à moto lorsqu’il est entré en collision avec un van. Conduit à l’hôpital de Flacq, il y a rendu l’âme quelques minutes plus tard. Il est le 57e motocycliste à avoir perdu la vie sur nos routes cette année. Cette catégorie de victimes reste la plus vulnérable et comptabilise plus d’un tiers du nombre de morts. L’année dernière, le nombre de motocyclistes à avoir perdu la vie était tout aussi alarmant avec 53 victimes.

Plusieurs accidents fatals impliquant des motocyclistes ont marqué les esprits cette année, notamment celui d’Axel Cassadin, 17 ans, et de son ami Darisson Sham, âgé de 19 ans. Le 17 juin, aux petites heures, ces habitants de Morcellement VRS ont trouvé la mort après que leur véhicule a fait une sortie de route sur la New Link Road, à Mapou. Le 6 septembre, deux cousins — Nilesh Gujhooa, âgé de 20 ans, et Sarvesh Dhunoopa, 25 ans — ont été percutés par une fourgonnette dans les parages de Gros-Billot. Un double drame a également frappé les proches d’Indranee Moonsamy, une sexagénaire, et de son fils Venen, âgé de 25 ans, cette année. La moto sur laquelle ils circulaient a percuté un pylône électrique dans les parages de Grand-Baie le 29 octobre, ne leur laissant aucune chance de survie. D’après le Chef Inspecteur (CI) Mohit Ramah, c’est parce qu’ils ne sont pas très visibles en soirée et n’ont pas de carrosserie pour les protéger que les otocycliste sont les plus vulnérables. Il recommande ainsi à cette catégorie d’usagers de la route de toujours porter le gilet réfléchissant, de bien vérifier l’éclairage de leur véhicule avant chaque sortie et de respecter les limites de vitesse.

Hausse de 4, 7 % du nombre de piétons morts

La deuxième catégorie de victimes la plus vulnérable, cette année, est le piéton. Au 30 septembre, 45 victimes étaient à déplorer, soit 4,7 % de plus qu’au cours de l’année précédente avec deux victimes additionnelles. Le dernier accident s’étant avéré fatal à un piéton remonte à lundi après-midi, sur la route principale d’Olivia. Un quadragénaire a perdu le contrôle de son véhicule et percuté trois individus à pied ce jour-là. Alors que l’un d’eux a pu rentrer chez lui après avoir obtenu les soins nécessaires et que l’état de santé du deuxième inspire, à ce jour, de vives inquiétudes; le troisième piéton a pour sa part rendu l’âme quelques heures après la collision. Il s’agit de Clement Ferdinand, un habitant d’Olivia âgé de 60 ans. D’après le Chef Inspecteur (CI) Mohit Ramah, de la Traffic Branch Unit (TBU), ce sont les enfants et les personnes âgées qui ont été les plus vulnérables de cette catégorie de victimes cette année. Il sont ainsi vivement recommandés de toujours sortir accompagnés. Les piétons sont également conseillés de toujours utiliser les structures mis à leur disposition, telles que les feux de signalisation, les passages pour piétons, les passerelles ou les souterrains afin de ne pas prendre de risques inutiles, mais également de toujours marcher du bon côté de la route, de se déplacer en file indienne lorsqu’ils sont à plusieurs et d’éviter d’utiliser le téléphone portable ou d’avoir des écouteurs aux oreilles, pour pouvoir réagir promptement face danger. En soirée, les piétons sont appelés à être doublement vigilants et de porter des vêtements voyants.

L’accident le plus meurtrier a fait trois victimes

Les automobilistes et leurs passagers totalisent, pour leur part, 23 victimes — 13 conducteurs et dix passagers — alors que l’an dernier, nos routes avaient ôté la vie 14 conducteurs et 14 passagers. Tout comme l’an dernier (hécatombe de Beaux-Songes Link Road avec six victimes, survenu le 21 décembre), l’accident le plus meurtrier de l’année implique un automobiliste et ses passagers. Celui-ci remonte au dimanche 6 mars et a eu lieu sur la route principale de Beau-Vallon. Trois jeunes — le conducteur, Mohammad Ibrahim Hoota, 23 ans, son cousin Rajesh Mevin Kenooa, 20 ans, et leur ami d’enfance, Nathanaël Favory, 18 ans — sont morts sur le coup après que la voiture à bord de laquelle ils circulaient a percuté un manguier. D’après la police, l’excès de vitesse est à l’origine de ce drame. Ils roulaient à 135 km/h dans une zone où la limite de vitesse autorisée est de 80 km/h. Cette année, bon nombre de campagnes de sensibilisation a été organisés afin de sensibliser les membres du public l’importance du port de la ceinture de sécurité.

En cette période festive, époque à laquelle l’alcool coule à flots, la TBU a déployé plus de policiers à travers l’île pour des contrôles. Les services de la Special Mobile Force (SMF), la Special Support Unit (SSU), l’Emergency Response Service (ERS), le Divisional Traffic Police (DTP), le Bike Patrol, le Divisional Traffic Police (DTP), et même les éléments de la National Coast Guard (NCG), entre autres, ont même été sollicités afin de veiller à ce que la population de commette aucun écart. Des barrages et contrôles routiers ont principalement lieu dans les ‘black spots’, les lieux où la circulation est dense et où les accidents de la route sont plus fréquents. Un nouveau concept, le Three Layered Concept of Policing, a également été mis sur pied. Celui-ci implique un déploiement spécial des forces régulières, aidées d’autres unités de la force, dans des endroits spécifiques de l’île.

111 Alcotests positifs depuis l’amendement à la loi

Les principales causes d’accidents de la route ont été l’excès de vitesse et la consommation d’alcool au volant cette année. C’est dans ce cadre que des amendements ont été apportés au Road Traffic Act le 8 décembre dernier. Afin de décourager les usagers de la route de prendre le volant après avoir consommé de l’alcool, des lois plus sévères ont été proclamées. Ceux dépassant la limite autorisée sont passibles de lourdes sanctions. Ainsi, depuis l’amendement à la loi, les conducteurs testés positifs lors de contrôles routiers sont placés en détention jusqu’à ce qu’ils redeviennent sobres. Depuis le 8 décembre à hier matin, 111 personnes ont dû subir les conséquences de leurs actes. La Traffic Branch Unit (TBU) prévient qu’elle a adopté une politique de tolérance zéro. Même si le taux d’alcoolémie autorisé pour les conducteurs est de 50 mg d’alcool par 100 ml de sang ou 23 microgrammes d’alcool par 100 ml d’air expiré ou 67 mg d’alcool par 100 ml d’urine ; ces derniers sont recommandés de ne consommer, ne serait-ce qu’un peu d’alcool, avant de prendre le volant, car d’autres facteurs — le poids du buveur, son état de santé, son sexe, le fait qu’il soit un buveur régulier ou pas, la fatigue, entre autres — peuvent influencer son taux d’alcoolémie.