LA SÉLECTION DE LINDSAY DHOOKIT : Science du mot

Lindsay Dhookit est un scientifique. La science de cet ancien maître de conférences ou chargé de cours à l’université de Maurice est informatique. Le titre a une moindre importance face au contenu de l’œuvre, dont on vantera a posteriori la prémonition.

Scope vous propose d’explorer l’univers d’un scientifique lettré, d’un informaticien qui compte les étoiles.

The ascent of man

Jacob Bronowski

L’histoire de l’humanité est jalonnée de grandes innovations : la naissance de l’agriculture, qui fit de l’homme un sédentaire; celle des civilisations de bâtisseurs qui, voici quatre mille ans, créèrent palais, villes et empires; celle du travail des métaux. L’étape la plus récente de cette histoire est la révolution scientifique qui suivit la Renaissance et dont découlèrent la révolution industrielle et les révolutions politiques.

Il n’y a là rien de surprenant : si la science donne à l’homme les moyens de mieux comprendre et de maîtriser le monde dans lequel il vit, elle est aussi porteuse de valeurs : libre confrontation des arguments, rejet des dogmes, progrès. Dans L’ascension de l’homme, Jacob Bronowski nous raconte – sur le ton oral et familier qui était celui de la série télévisée de la BBC dont est issu le livre – l’histoire de l’humanité du point de vue des techniques et de la science.

Il nous emmène à la rencontre des dernières populations de pasteurs nomades, en Laponie ou dans les montagnes d’Iran, ou bien au Japon pénétrer les secrets de la fabrication des sabres de samouraïs. Aux anonymes bâtisseurs de Machu Picchu ou des cathédrales succèdent Copernic, Galilée, Newton, puis Gauss, Darwin, Mendeleïev, Pasteur, Mendel, Einstein et bien d’autres, que Bronowski présente dans le contexte de leur époque et de leur vie personnelle, tout comme il présente dans leurs propres termes la question essentielle qu’ils se sont posée. Et qu’il s’agisse de l’atome, de la relativité, de la sélection naturelle, de l’hérédité ou de l’ADN, Bronowski parvient à nous expliquer de façon étonnamment simple la solution qu’ils ont donnée.

Jacob Bronowski (1908-1974) est arrivé en Angleterre avec ses parents, à l’âge de 13 ans, venant de Pologne. Boursier méritant, il entre à l’université de Cambridge, où ses études de mathématiques sont couronnées du titre de Senior Wrangler (l’équivalent britannique du major de Polytechnique).

Après un doctorat en mathématiques, il enseigne à l’université, tout en s’engageant dans des mouvements d’éducation populaire et en continuant à animer la revue littéraire qu’il a fondée à Cambridge. Son premier livre est un ouvrage sur le poète William Blake. Sa participation à l’effort de guerre après 1940 l’oriente vers les statistiques et il est l’un des pionniers de la recherche opérationnelle.

Sa participation à une mission au Japon pour étudier les effets de la bombe atomique sur Nagasaki est le point tournant de sa vie. Il se consacre désormais à l’éthique et à la philosophie des sciences. Il commence parallèlement une nouvelle carrière de vulgarisateur scientifique. Sa participation à l’émission de la BBC The Brains Trust, où les invités répondent en direct aux questions des téléspectateurs, lui donne la réputation d’un savant de grande profondeur et de connaissance encyclopédique, ayant le don d’expliquer simplement les concepts scientifiques difficiles.

Il représente pour le grand public britannique l’image même du savant. La BBC lui propose en 1970 de réaliser une série documentaire en 13 épisodes, qui devait devenir The Ascent of Man (L’Ascension de l’homme). Cette série est en partie inspirée par ses positions philosophiques.

King Solomon’s ring

Konrad Lorenz

“C’est un livre qui nous apprend beaucoup sur les animaux… et davantage. Voilà un scientifique qui sait communiquer.” Non, le renard n’est pas la plus rusée des bêtes de proie ! Non, les colombes ne sont pas douces, surtout entre elles ! Non, le poisson n’est pas un animal au sang “froid”, mais au contraire le plus impétueux des amants ! C’est ainsi que Konrad Lorenz s’en va, bousculant les idées reçues, non par esprit de contradiction, mais par goût de la vérité et par amour pour ce qu’il y a en chaque animal, en chaque espèce, de complexe et de spécifique. Mais ce livre n’est pas seulement une salutaire dénonciation de nos préjugés. Il nous présente une suite de portraits délicieux et drolatiques : Hansl, corneille remarquablement éloquente; Martina, petite oie cendrée d’une exquise et encombrante tendresse; le chouca Tchok, fidèle compagnon de promenade. Au fil de ces anecdotes, l’auteur nous livre de passionnantes réflexions sur l’inné et l’acquis chez les animaux, sur leurs rites et leurs langages. Chez Lorenz, science et tendresse se conjuguent et s’épaulent.

Les damnés de la terre

Frantz Fanon

Les Damnés de la terre, préfacé par Jean-Paul Sartre, a connu un destin exceptionnel. Il sert encore aujourd’hui d’inspiration et de référence à des générations de militants anticolonialistes. Son analyse du traumatisme du colonisé dans le cadre du système colonial et son projet utopique d’un tiers-monde révolutionnaire porteur d’un “homme neuf” restent un grand classique du tiers-mondisme, l’œuvre capitale et le testament politique de Frantz Fanon.

“La violence qui a présidé à l’arrangement du monde colonial, qui a rythmé inlassablement la destruction des formes sociales indigènes, démoli sans restrictions les systèmes de références de l’économie, les modes d’apparence, d’habillement, sera revendiquée et assumée par le colonisé au moment où, décidant d’être l’histoire en actes, la masse colonisée s’engouffrera dans les villes interdites. Faire sauter le monde colonial est désormais une image d’action très claire, très compréhensible et pouvant être reprise par chacun des individus constituant le peuple colonisé.”

1984

George Orwell

L’origine de 1984 est connue : militant de gauche violemment opposé à la dictature soviétique, George Orwell s’est inspiré de Staline pour en faire son “Big Brother”, figure du dictateur absolu et du fonctionnement de l’URSS des années trente pour dépeindre la société totalitaire ultime. Mais Orwell n’oublie pas de souligner que les superpuissances adverses sont elles aussi des dictatures…

Ce qui fait la force du roman, outre son thème, c’est la richesse des personnages, qu’il s’agisse du couple qui se forme, malgré la morale étroite du Parti, ou même du policier en chef qui traque les déviants, ex-opposant lui-même, passé dans les rangs du pouvoir. C’est aussi cette “novlangue”, affadie et trompeuse, destinée aux “proles”, et ces formules de propagande (“L’ignorance, c’est la force”) scandées par des foules fanatisées et manipulées.

1984 est un livre-phare, apologie de la liberté d’expression contre toutes les dérives, y compris celles des sociétés démocratiques.