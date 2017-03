LA SÉLECTION DE MÉLANIE PÉRÈS : Zistwar an kreol

Mélanie Pérès livre sa sélection à Scope. La chanteuse du groupe Flashback écrit en kreol. Traverse enn fam dan divan kontrer est le premier roman signé de sa plume. Nous lui avons demandé ses lectures. Elle nous a répondu par les ouvrages suivants.

Misyon Garson de Lindsey Collen

“Le premier roman en kreol morisien que j’ai lu. La trame dévoile les dessous d’une île Maurice, avec toutes ses contradictions.”

“Misyon Garson rakont zistwar enn zenom ki fer nou vwayaz dan Moris atraver enn so bann mezavantir. Dan sa tram-la, Lindsey Collen fer nou rant dan lespri enn zenn garson ki finn akable par enn mel fristrasion. Enn kote, lefet ki so paran finn touzour apel li Garson, e ki li santi ki sa pe anpes li avanse dan lavi.

Lot kote, akoz li finn fel lexame HSC, e pli lwin ankor, akoz li finn perdi so gran frer, Baya. Enn bann fristrasion ki konsolid enn ket idantiter. A lorizinn, mision ki Garson ena, se retourn enn pouya gandia kot li; enn komision, ki li ti’nn gagne avek so tonton ki res lenor, pou li donn so mama. Enn sel mision ki pou fer li fer letour Moris dan freyer, linsertitid me ousi ki pou ouver so lizie. Avek Garson, nou dekouver enn bann landrwa ek zwenn enn bann dimounn, swa bon swa move.

Dan sa roman-la, nou dekouver plizir laspe ki amenn nou dekouver enn parti Moris ki kitfwa nou pa ti mem kone. Nou finn trouv liniver sindikalis, militantism sak manb sindika e zot lopinion lor fonksionnman lalwa travay dan Moris. Nou finn ousi trouv lironi otour latitid voler ki ena “letik”. Pli lwin ankor, Lindsey Collen montre nou kouma lefet dir laverite plito ki ignor enn kadav, kapav trenn ou dan prizon. Kouma Dev Virahsawmy, Collen ousi demontre diktatir ek violans bann lapolis, e anmemtan, li expoz kondision femininn dan Moris.

Garson dan so bann mezavantir, pas par boukou landrwa. Karo Lalyann, Krev Ker, Montagn Long, Trwabra, Panplemous, Flik-an-Flak, Kaskavel, Roz Bel, Klini, Risano, Leskalye, Britania, St Obin, Belom, Lasalinn, Ti Rivyer Nwar, Bonnter, Sebel, Plezans, Banbou, me ousi Site Kenedi. Dan sa vwayaz-la, nou trouve kouma devan linsertitid landime ek devan lamor, Garson finn koumans aksepte so lavi. Pou explik lefet ki tou sa bann landrwa-la finn site, Collen dir ki enn so bann lobzektif, se fer tram-la resanble enn road trip. Enn vwayaz ki pas lor trwa zour, kot oter-la invit nou pou kas bann baryer ek bann prezize lor bann landrwa dan Moris.

Roman la deroul dan enn peryod kot lipokrizi nasional ti pe fer ravaz. Dayer, lefet ki Garson ena pou mision amenn enn pouya gandia pou so mama ena enn gran sinifikasion dan sa roman-la. Misyon Garson zerme dan enn peryod kot ti pe koz penn de mor an seki konsern ladrog. Parkont, nou finn note ki ti ankor pe servi gandia, ki konsidere kouma enn ladrog, dan sertin servis relizie. Enn kote, lefet ki oter-la pe expoz sitiasion nasional ek pe donn so lopinion personel, indirekteman dan tram-la, nou trouve ki nou kapav klas Misyon Garson parmi bann text literatir angaze. Lot kote, li retrouv li dan kad militantism lingwistik atraver lefet ki li finn pibliye an kreol morisien. Mem si Lindsey Collen pa finn delibereman klas so roman dan kad militantism ek langazman.”

L’enfant dans le placard de Othilie Bailly

“C’est un roman qui nous tient en haleine et qui nous oblige à rester aux côtés du protagoniste. À la fois triste et bouleversant.”

Immobile, aveugle, sourde, muette, mais si présente partout. La Peur intense, gluante, tapie comme un animal malfaisant. La Peur noire. Champignon. Serpent. Vénéneuse. Venimeuse. Petit Jean est recroquevillé, mouche dans la toile, attendant que son cœur s’arrête de battre. Enfermé dans le noir parce que Petit Jean a fait pipi au lit. Un papa qui n’est pas son papa et qui hurle. Maman a cédé, a puni. Une heure dans le fond du placard, dans le noir, dans la peur. Une heure qui va durer des jours, des semaines, puis des mois. Dans le silence et l’effroi.

Avec sobriété, Othilie Bailly raconte l’horreur vécue par cet enfant nié jour après jour, jusqu’à l’extrême limite, jusqu’à l’extrême douleur, mais aussi jusqu’à la délivrance, parce qu’il y a quand même encore quelqu’un pour l’aimer.

Psychologue et écrivain, Othilie Bailly est l’auteur de nombreux ouvrages traduits dans plusieurs langues. L’enfant dans le placard est un best-seller depuis sa parution.

Onze minutes de Paulo Coelho

“À la découverte de la femme, de son corps, de ses désirs, etc. Avec une petite touche d’érotisme. Le genre de roman intrigant qui se laisse lire sans problème.”

La jeune Maria n’aspire qu’à l’aventure, au grand amour, et rêve de vivre un conte de fées. Mais la réalité est souvent autre. Elle est attirée en Suisse par un homme qui lui promet monts et merveilles, mais le retour à la réalité est terrible. Maria en vient à se prostituer, apprenant à bien séparer l’esprit de la chair et s’interdisant de tomber amoureuse. Mais le sexe, comme l’amour, reste pour elle une énigme.

Onze minutes est le parcours initiatique d’une jeune prostituée brésilienne qui passe par la réconciliation de l’âme et du corps, et s’achève par un retour aux valeurs romantiques.

Ce livre-là conte une histoire inspirée d’un fait vrai. Plus ancré dans le réel que les autres, il aborde un sujet délicat, dérangeant, choquant. Maria, une jeune fille pauvre du Nordeste du Brésil comme il en existe tant, rêve d’un amour pur et désintéressé. Peut-on rester vierge et pure quand on a été souillée ?

Inconnu à cette adresse de Kathrine Kressman Taylor

“Le premier roman épistolaire que j’ai lu. Je ne pensais pas qu’on pouvait monter une trame à partir d’un échange de lettres. C’est comme être témoin de l’intimité des correspondants.”

Martin Schulse, Allemand, et Max Eisenstein, juif américain, sont deux galeristes associés, aux États-Unis. Malgré l’installation de Martin à Munich, ils poursuivent leur amitié à travers des lettres chaleureuses, passionnées. En juillet 1933 pourtant, les doutes et le malaise de Martin face aux remous du gouvernement allemand font vite place à un antisémitisme que ne tempère plus la moindre trace d’affection. D’une cruauté imparable, sa décision tombe comme une sentence : “Ici en Allemagne, un de ces hommes d’action énergiques, essentiels, est sorti du rang. Et je me rallie à lui.” Max ne peut se résoudre à une telle révolution, sentimentale et politique. “Je crois que Hitler est bon pour le pays, mais je n’en suis pas sûr”, lui confie bientôt Martin. Un sombre pressentiment envahit Max à mesure que son compagnon espace leur correspondance. Ce livre retrace l’arrivée de Hitler au pouvoir ainsi que la mise en place d’un antisémitisme d’État.