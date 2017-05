À LA STATE HOUSE LUNDI-MONTÉE DES EAUX : Le Pr Vaughan craint pour les populations et les infrastructures côtières

Le Professeur David Vaughan, directeur des sciences au British Antarctic Survey (BAS) et Honorary Professor à la Swansea University, au Royaume-Uni, a donné hier une conférence à la State House sur le thème « Climate change : from ice to high seas, the changing risk of coastal flooding and other dangers for island State and the world ». Le scientifique a plaidé pour la mise en place de mesures d’adaptation contre la montée des eaux des océans dans le cadre du changement climatique.

D’entrée en matière lors d’une causerie à la State House, le Pr David Vaughan a expliqué que le niveau des océans n’a jamais été statique — il monte quand la mer est plus chaude, quand les calottes glaciaires perdent leur glace et quand les terres s’affaissent. « Mais le plus important, c’est l’impact local que la montée des eaux peut avoir sur les populations et les infrastructures côtières », dit-il. Ces dernières années, « on a remarqué que la montée du niveau de la mer s’est accélérée », a poursuivi le directeur des sciences au BAS, l’opérateur national britannique en Antarctique. Le BAS s’inscrit dans le cadre du Natural Environment Research Council, compte plus de 400 employés et exploite cinq stations de recherche, deux navires brise-glace ainsi que cinq aéronefs à proximité et en Antarctique.

Les chiffres de la montée des eaux font état de « quelque 3,2 mm par an, soit 3 cm en une décennie et 30 cm en un siècle. Cela peut paraître dérisoire, mais l’impact peut être très sérieux », s’est alarmé le directeur des sciences au BAS. Analysant les données recueillies pour la période 1993 et 2012, le Pr Vaughan a affirmé que l’impact de cette montée des eaux des océans n’est pas le même partout dans le monde. « Cela dépend de la proximité des infrastructures des côtes et de facteurs climatiques, comme El Niño, entre autres ». El Niño, pour info, est un phénomène climatique qui se traduit par une hausse de la température à la surface de l’eau à l’est de l’océan Pacifique, autour de l’équateur. Pour étayer ses dires, le Pr Vaughan a parlé de l’impact du phénomène de la montée des eux sur les côtes irlandaises et écossaises, qui offrent, estime-t-il, des caractéristiques écologiques uniques. « Quoi qu’il en soit, 75 % des lignes côtières connaissent ou connaîtront la montée des eaux de la mer ».

Afin de contenir cette montée des eaux, l’orateur a plaidé pour des mesures d’adaptation côtière telles que la barrière de la Tamise (en aval de Londres sur la Tamise) et celle de l’Oosterscheldekering (aux Pays-Bas). Ces barrières ont été installées pour empêcher ces villes d’être inondées par les marées et les tempêtes maritimes. Le Pr Vaughan a soutenu aussi le recueil de données statistiques dans le but de déterminer où, quand et comment installer ces barrières.

Accélération exponentielle

Le scientifique a ensuite élaboré sur les causes de la montée des eaux — le réchauffement global, la fonte des calottes glaciaires et l’accélération de cette fonte. « D’une part, la hausse de température réchauffe les eaux des océans, qui à leur tour se dilatent alors que la température continue à monter. D’autre part, les glaciers, calottes glaciaires et nappes glaciaires s’amenuisent plus vite à cause de la température qui grimpe, ajoutant de l’eau aux océans du monde. Et comme cette fonte s’accélère, sa contribution au réchauffement global s’accélère exponentiellement ».

Le conférencier s’est aussi appesanti sur les réponses que les décideurs politiques et ceux affectés par le phénomène recherchent auprès des scientifiques. Il s’est alarmé des conséquences de la montée du niveau des mers. Parmi, l’érosion et la dégradation côtières, des marées de tempête de plus en plus fortes, des inondations côtières permanentes et l’intrusion de l’eau de mer, causant la salinisation de l’eau potable et celle à usage agricole.

À l’heure des questions, le Pr Vaughan a expliqué que la seule façon de convaincre les climatosceptiques de la réalité du changement climatique, c’est de leur laisser le temps de découvrir par eux-mêmes l’impact de ce phénomène dans leur environnement au quotidien. « Mais ils sont de moins en moins nombreux à ne pas croire au réchauffement climatique ou à l’incidence de l’activité humaine sur celui-ci », a-t-il constaté. De son expérience personnelle, il a raconté l’histoire d’une connaissance qui ne peut plus désormais patiner comme elle le faisait dans le temps, parce qu’il n’y a plus de glace en hiver dans cette région du nord de l’Angleterre, tout près de là où habite sa mère.

À une question du directeur adjoint de l’Environnement, Santaram Mooloo, qui souhaitait comprendre pourquoi ailleurs les océans sont montés de 3,2 mm alors qu’à Maurice on a observé une montée moyenne de 5 mm, le Pr Vaughan a expliqué que les calottes glaciaires, de par la gravitation, attirent en général les eaux des océans. « Mais à cause de la fonte des glaces polaires, la force gravitationnelle de celles-ci diminue. Et il faut que cette eau aille quelque part. Elle va par conséquent vers les tropiques ». Parlant de sa visite à Maurice, le conférencier a affirmé qu’il compte comprendre les besoins stratégiques de notre pays et identifier comment le BAS pourrait aider Maurice à faire face à la montée des eaux de l’océan.

« J’estime qu’on n’a pas encore atteint le point de non-retour en ce qui concerne la montée des eaux des océans. Si les mesures atténuantes pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre afin de réduire le réchauffement global peuvent tarder, nous pouvons dès à présent mettre en œuvre des mesures d’adaptation pour nous protéger et protéger nos enfants », a conclu le directeur des sciences au BAS.

Cette conférence a été organisée par le bureau de la Présidence, en collaboration avec le Haut-commissariat britannique à Maurice. La présidente Ameenah Gurib-Fakim, le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, le ministre de l’Environnement, Etienne Sinatambou, ainsi que des diplomates, des personnalités scientifiques et du monde des affaires y ont assisté.