La teneur de ma dernière conversation avec Lindsay Gaëtan Raynal

Le 26 avril 1984, Lindsay Gaëtan Raynal fut brutalement arraché à sa famille et ses amis. Terrassé par une crise cardiaque sur les lieux mêmes de son travail à l’Université de Maurice, où en tant que responsable par intérim de l’École d’Administration, il assurait des cours en Sciences sociales (plus particulièrement en Administration régionale), il ne laissa derrière lui que des souvenirs affectueux et mémorables. Une onde de choc traversa les milieux intellectuels, et bien au-delà. C’était un érudit, un fin lettré passionné, doté d’une inégalable diction française et anglaise, un brillant chroniqueur à l’aise dans ses écrits et derrière un micro, un rare polémiste savant rompu à l’art oratoire… Son savoir étendu, sa maîtrise des humanités (latin, grec, histoire, littérature et philosophie) et sa soif des connaissances faisaient de lui un oiseau rare dans le paysage mauricien. Par-dessus tout, il validait le point de vue d’Aristote que l’homme est un animal politique, et à ce titre susceptible d’améliorer sa condition sociale. Et cela, à travers son engagement et sa vigilance citoyenne dans la chose publique comme édile municipal dans la capitale et à Beau-Bassin/Rose-Hill. « Without fear or favour », selon la formule anglaise !

Que reste-t-il aujourd’hui des idéaux prônés par cette génération d’intellectuels – enseignants, écrivains, artistes, juristes cultivés – qui incluait un Alex Bhujoharry, un Da Prithipaul, un Marcel Cabon, un Max Moutia, une Camille de Rauville, un Jean-Georges Prosper, un André Legallant, un Norbert Benoit, un Maurice Rault, un Mohamad Vayid, un Bhismadev Seebaluck, pour ne citer que ceux-là ? Malgré des avancées dans les sciences appliquées et la technologie, il demeure que nous n’échappons pas à un sentiment d’inachevé car nous ressentons un grand manque, vu que les modèles autour de nous se font rares. Nous sommes confrontés à une véritable crise des valeurs.

Les circonstances de notre rencontre

Fin mars 1984. J’entamais ma 13e année aux Archives de Maurice, qui venaient d’être transférées pour la troisième fois, cette fois-ci, dans la zone industrielle de la Banque de Développement, à Coromandel. Mon bureau se trouvait au rez-de-chaussée, tout au fond de la bibliothèque. Un beau jour s’amena mon supérieur hiérarchique, le Docteur Paul Henry Sooprayen, pour sa ronde quotidienne, sauf qu’il était accompagné de nul autre que Gaëtan Raynal qu’il me présenta sur le champ. Quel honneur et quel plaisir de rencontrer quelqu’un d’affable au visage rayonnant ! « Voilà, c’est lui Easton, le Chief Archives Assistant, dont tu voulais tant faire la connaissance ! »

Il est vrai que le personnage m’était familier dès le milieu des années 60’ car je le voyais régulièrement à la messe dominicale de 9 h 30 à la Cathédrale Saint Louis. Il prenait place dans les bancs avec son épouse et leurs deux enfants en bas âge. Citadin actif, il collaborait aux journaux, animait des causeries à la Salle Louis Léchelle et des émissions de quiz à la radio et à la télévision. Il ne se faisait pas prier pour se mettre au service du pays. Il avait le verbe facile, jouissait d’une réputation d’homme de principes et son intégrité était connue de tous. Personnellement, j’avais de l’admiration pour sa vaste érudition et la facilité déconcertante avec laquelle il passait d’une langue à l’autre.

Revenons à cette rencontre qu’il a sollicitée auprès de son ancien élève Sooprayen en ce matin de mars 1984. Flatté par le fait que la démarche venait directement de lui, j’entamai la conversation en lui demandant comment je pouvais mieux l’orienter dans ses recherches. Il travaillait sur le thème conjoint de la créolité et de l’indianité en collaboration avec le CRI (Centre de Recherche indiaocéanique) dirigé par Mario Serviable et Raoul Lucas de La Réunion. Il voulait consulter les revues et autres périodiques des clubs et organismes de ces milieux. Je lui fis des suggestions ponctuelles qu’il nota soigneusement.

Puis il me lança : « Je vois que vous vous intéressez à la littérature anglaise et française dans une perspective comparatiste. J’ai bien aimé votre étude sur John Keats et André Gide. » Au fil de notre conversation, il me laissa entendre qu’il partageait le même intérêt. « Nous avons beaucoup de choses en commun : le même parcours académique comme étudiant externe de l’Université de Londres et les cours par correspondance de Wolsey Hall, Oxford, with tutors assigned. Comme vous, j’avais deux enfants au moment où je m’y inscrivais tout en travaillant comme enseignant au collège Bhujoharry. » Je lui fis part de mon abonnement à la revue French Studies pour pouvoir y puiser de la matière pour mes écrits. Il me fit un large sourire approbateur, tout en rongeant les ongles de sa main gauche et me dit le plus grand bien de mon autre article sur le lexicographe J.E.Mansion, maître d’œuvre de la première édition du dictionnaire bilingue anglais-français Harraps.

Sur ce, je pris congé de lui et retournai à mes tâches administratives après l’avoir accompagné jusqu’à la salle de recherches. À midi, à l’heure du déjeuner, je le revis en pleine concentration dans ses recherches. Il y avait trois à quatre cartons portant la cote D2 Corporate Bodies sur sa table de travail. « Ça va ? Vous avez trouvé ce que vous cherchez ? » Il me sourit. « Il y a là tout un gisement ! Je sonde la production littéraire durant les années 50’, 60’ et 70’ des clubs et autres associations socioculturelles créoles, tels le Racing et l’IMCA. Merci pour vos suggestions. »

Il referma ses cartons et se leva pour prendre une pause. Comme s’il m’attendait pour prolonger la conversation entamée le matin. Je lui fis part de ma prochaine affectation dans l’enseignement au Lycée polytechnique de Flacq à partir du 8 avril et le recommandai à mes plus proches collaboratrices, Mademoiselle Ahamed et Madame Dwarkan. J’exprimai le souhait de le revoir ailleurs qu’aux Archives. J’ignorais que le destin en avait décidé autrement.

Le courant passait si bien avec mon interlocuteur que je n’hésitai pas à lui confier que j’envisageais avec enthousiasme les perspectives de voyager par autobus et ainsi voir du paysage en passant par Pamplemousses, La Nicolière, Mare d’Australia, Constance et autres lieux pittoresques. « En effet ça va être très agréable. » Il me mentionna les fleurs jaunes poussant au bord des routes et le charme des villages du nord et de l’est. « Je vous souhaite bien du plaisir lors de cette incursion dans cette partie du pays. » Il comprenait mon emballement de Portlouisien. Sur ce, on se quitta et il retourna à ses recherches.

Entre-temps je devins enseignant de français à titre temporaire. Une quinzaine de jours plus tard, le directeur de l’établissement, mon ami M. Mumbodh, qui revenait d’une réunion au Ministère, m’apprit la terrible nouvelle. Gaëtan avait succombé dans les escaliers alors qu’il revenait de la bibliothèque de l’Université et s’apprêtait à se rendre à une réunion.

Ce fut là mon ultime rencontre avec cet homme qui a laissé une empreinte indélébile dans le paysage intellectuel de notre pays. Il n’avait que 44 ans.

23 avril 2017

Le père Gaëtan et le fils aîné Jean, réunis pour une séance photos, à Port-Louis, en 1964. La fulgurance de leur destinée et itinéraire n'atténue en rien le bon souvenir qui émane d'eux. En effet, leur mémoire subsiste à jamais dans le cœur et l'esprit de nombreuses personnes... tous milieux, bords et horizons confondus.