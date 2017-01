LA TOUR-KŒNIG: Agression alléguée de deux adolescentes par un helper

Un helper de 32 ans domicilié à La Tour-Kœnig est suspecté d’avoir agressé deux adolescentes lundi après-midi. Une dispute aurait éclaté entre eux à cause de Rs 100. L’une des deux jeunes filles, âgée de 15 ans, se trouvait dans la cour du Mauritius Institute of Training and Development (MITD), où elle étudie, lorsqu’elle a vu le trentenaire à l’extérieur de l’établissement. Elle lui aurait alors remis un billet de Rs 100 pour qu’il lui achète une boisson dans une boutique avoisinante. Le trentenaire aurait pris l’argent de l’adolescente sans pour autant se rendre à la boutique. Au moment où l’adolescente l’a questionné, ce dernier aurait fait irruption dans la cour du MITD et une dispute aurait éclaté entre eux. Le trentenaire se serait alors emparé d’un gourdin et aurait donné un coup à la tête de l’adolescente. Il a quitté les lieux quand une des camarades de classe de l’adolescente est intervenue. Peu de temps après cependant, le trentenaire serait retourné avec un sabre et aurait agressé l’autre étudiante, qui est âgée de 14 ans. La police du poste de La Tour-Kœnig a alors été mandée sur les lieux, mais, à leur arrivée, le suspect avait pris la fuite. Il a toutefois été arrêté plus tard le même jour et a été autorisé à rentrer chez lui après avoir donné sa version des faits. Le suspect a comparu en cour mardi. L’adolescente de 14 ans n’a, pour sa part, pas été blessée, mais a indiqué aux enquêteurs qu’elle ressentait des douleurs et qu’elle souhaitait se faire examiner par un médecin.

VACOAS—VOL DE BIJOUX : Une femme de ménage et son amant arrêtés

Entre 7 h 30 et 15 heures, vendredi, un vol a été commis au domicile d’une éducatrice de 37 ans habitant à Bonne Terre, Vacoas. Des bijoux, dont la valeur est estimée à Rs 400 000, ont été emportés. Elle a consigné une plainte au poste de police de Vacoas hier. Le même jour, sa femme de ménage, âgée de 43 ans, a été appréhendée. Elle a avoué son forfait et a déclaré avoir remis le butin à son amant, un récidiviste de 38 ans. Ce dernier a également été arrêté. Une partie du butin a été récupérée.

CAMP YOLOFF —CAMBRIOLAGE: Des biens d’Aurore Perraud emportés

Un vol a été commis dans les locaux d’Ema Services, situé au rez-de-chaussée de bâtiment Dr Rishi, à Camp Yoloff, entre vendredi et samedi. Un ordinateur, un ventilateur, des jouets et des documents ont été emportés. Le montant du butin est estimé à Rs 93 000. Selon le plaignant, les objets emportés appartiennent à son épouse, qui n’est autre que l’ex-ministre Aurore Perraud.

MOKA: Un butin de Rs 400 000 emporté

Des voleurs ont sévi au domicile d’une habitante de Résidence Bagatelle, Moka, entre 19 h 40 et 20 h 30 samedi. Ils ont fait irruption dans la maison en passant par la porte de la cuisine, qui avait été laissée ouverte par accident. Des bijoux, un ordinateur portable et une montre ont été emportés. Le butin est estimé à Rs 400 000.