LA TOUR-KOENIG : Un homme attaqué par un singe dans la rue

Romeo R., 46 ans, n’oubliera pas de sitôt sa mésaventure. Ce marchand de légumes s’est fait attaquer par un singe dans la rue hier matin à La Tour-Kœnig. Il se rendait à une boutique quand il a aperçu l’animal, qui courait derrière une jeune femme sur un arrêt d’autobus. « Je l’ai chassé pour qu’il ne blesse personne », raconte Romeo au Mauricien. Or, peu de temps après, le singe est revenu à la charge et il s’est énergiquement agrippé aux pieds du quadragénaire. « J’ai tenté de le repousser avec ma main, mais il m’a mordu », soutient-il. Romeo a pu se libérer de l’animal et a regagné son domicile.

Il s’est ensuite rendu à l’hôpital Jeetoo, où le personnel soignant lui a fait une piqûre. « Ce n’est pas la première fois que ce singe sème la terreur dans la localité. Il avait attaqué deux filles il y a quelques semaines », avance le quadragénaire. Selon nos renseignements, le singe appartient à un habitant de la localité, qui s’était absenté de chez lui pendant le week-end. « Li atas zanimo-la avek enn lasenn, me li telman gro ki li kass lasenn. Zot ti bizin fer provision pou so manze avan zot ale », estime Romeo.

Suite aux plaintes des habitants, des vétérinaires du ministère de l’Agro-industrie ont endormi le singe et l’ont emporté.