LA TOUR KOENIG: Un père de famille séquestre sa fille et agresse un policier

Les choses auraient pu virer au drame hier après-midi à La Tour Koenig si des volontaires et les services de police n’étaient pas intervenus à temps. À Grive A, NHDC, un père de famille de 29 ans, armé d’un sabre, avait empoigné sa fille et menaçait de lui faire du mal. Un policier a été blessé en essayant d’intervenir. Ce dernier ainsi que le suspect et sa fille sont actuellement admis à l’hôpital Jeetoo.

Hier matin, des habitants de La Tour Koenig ont aperçu Mohammad Ejaz Gokhool qui marchait en bas de chez lui, à Grive A, NHDC, avec un sabre à la main. « Lorsque nous lui avions demandé ce qu’il faisait avec le sabre, il nous avait répondu qu’il était en mission », raconte un voisin. Vers 16h30, les forces de l’ordre ont reçu une requête sur la Hotline 148, les informant qu’un incident était à déplorer au domicile de Mohammad Ejaz Gokhool. Ce père de famille de 29 ans était armé d’un sabre et menaçait de causer du tort à sa fille, une petite fille de neuf ans. Il l’avait en outre séquestrée dans son appartement au deuxième étage de l’immeuble.

Une équipe du poste de police de La Tour Koenig a été dépêchée sur les lieux, où une foule composée d’habitants de la localité s’était massée en bas du bâtiment. Face aux forces de l’ordre, Mohammad Ejaz Gokhool a décroché le raccord de sa bonbonne de gaz et a menacé de faire exploser son appartement si les autorités intervenaient. Pendant que des policiers tentaient de le raisonner, l’un d’eux a essayé de s’interposer entre la fillette et lui. Des témoins indiquent que cet officier a reçu un coup de sabre du père de famille.

D’après un de ses voisins, Mohammad Ejaz Gokhool avait « latet fatigue », ajoutant : « Nou pa kone ki li gagne. Souvan li leve 6h gramatin li met laprier for. » Et lorsque ses voisins ont essayé de le résonner, il les injuriait. À noter que le père de famille vit seul avec sa fille, étant séparé de la mère de la fillette depuis cinq ans, selon des voisins. « Souvan, nous finn tann li pe bat so tifi. Nou ti mem al stasion pou inform lapolis e nou finn dir ki sa dimounn-la pa tro korek. Les policiers étaient venus sur place pour lui parler, mais étaient ensuite partis sans faire quoi que ce soit. Voyez le résultat aujourd’hui », déclarent des habitants de la localité.

Les services des pompiers ont également été sollicités afin d’évacuer la fillette. Mais pendant que les officiers de police tentaient de maîtriser le père de famille, ce sont des membres du public qui ont escaladé une muraille pour accéder au deuxième étage du bâtiment. Ils sont alors parvenus à secourir la gamine en la faisant s’échapper par une fenêtre de l’appartement.

Mohammad Ejaz Gokhool devait pour sa part finir par être maîtrisé par la police et a été appréhendé. Le personnel de la CDU avait également été mandé sur place. L’officier de police blessé, ainsi que le suspect et sa fille, ont été admis à l’hôpital Jeetoo. Mohammad Ejaz Gokhool y est actuellement surveillé par des sentinelles. Il comparaîtra en cour de Port-Louis une fois que son état de santé le permettra. Le sabre et la bonbonne de gaz ont été saisis à son domicile.