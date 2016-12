La transition à la tête du pays et la démission du PMSD dominent les débats

Même si le Premier ministre affiche une certaine énergie et une vivacité intellectuelle qui ne traduisent en rien les 87 ans qu’il célébrera dans trois mois, 2016 a été pour le moins qu’on puisse dire une « horrendous year » pour celui qui compte quelque 53 ans d’activités en politique active. Dans son message de fin d’année 2015, sir Anerood Jugnauth avait déclaré avec conviction que 2016 verra Maurice se transformer en un « immense chantier » avec des « développements de tous côtés » débouchant sur un décollage économique. Les choses ont toutefois pris une tournure différente et beaucoup plus difficile qu’il n’aurait pu l’imaginer. En sus de quelques inconvénients au niveau de sa santé (ayant subi avec succès des interventions oculaires en Inde), sir Anerood Jugnauth n’a pas eu les coudées franches et a été appelé à gérer une série de convulsions et de crises qui ont secoué tant le gouvernement que son ex-parti, le MSM. Il termine l’année avec une grosse crise politique sur les bras suite au départ d’un partenaire important de la coalition de l’Alliance Lepep, le PMSD de Xavier-Luc Duval.

Cette année 2016 aura été rythmée par une série de débats autour une kyrielle d'événements, de scandales et de projets, dont certains n’ont pu aboutir malgré le fait que sir Anerood Jugnauth les tenait à coeur. Dès février, le projet de Heritage City, qui devait initialement être créé grâce à un financement arabe, a donné lieu à un débat public. À cette même époque surgit un affrontement entre les ministres Roshi Bhadain et Vishnu Lutchmeenaraidoo au sein du gouvernement. C’est ainsi qu’au début de mars, le projet de Smart City prévu au Domaine Les Pailles avec des financements chinois et piloté par le ministre des Finances d’alors, Vishnu Lutchmeenaraidoo, est référé à l’ICAC à la suite d’une enquête menée par le ministère de la Bonne gouvernance de Roshi Bhadain. Toutefois, c’est un prêt avantageux obtenu par le ministre des Finances de la SBM, qui tombe sous la tutelle de son ministère, en vue d’investir dans l’achat de l’or, qui s’avérerait fatal pour celui présenté comme un des pères du miracle économique.

Alors que beaucoup s’attendaient à sa démission ou sa révocation du gouvernement, Vishnu Lutchmeenaraidoo s’est vu enlever le portefeuille des Finances par le Premier ministre, qui n’a pas hésité à le critiquer publiquement. Au terme d’un remaniement ministériel intervenu après les célébrations de la Fête nationale, il est muté aux Affaires étrangères. Etienne Sinatambou, qui entretient des relations difficiles avec les diplomates du ministère des Affaires étrangères, se voit confier le portefeuille du ministère des Technologies, de l’Innovation et des Communications (TIC). Dans la foulée, le Premier ministre prend sous son aile la responsabilité du ministère des Finances et récupère le contrôle de la MBC, jusque-là confié à Roshi Bhadain, qui n’est pas exempt de critiques dans la gestion de la télévision nationale, entre autres. Ce fut la première secousse ressentie par le gouvernement cette année.

Le Premier ministre et ministre des Finances s’est lancé d’emblée dans la préparation du Budget 2016-2017, entreprenant une série de consultations. Mais voilà qu’il se retrouve devant un nouveau problème; le bouillant ministre de l’Environnement, Raj Dayal, est pris dans un scandale nommé « l’affaire Bal Kouler ». Les allégations de pot-de-vin émises contre Raj Dayal constituent la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Sir Anerood Jugnauth est dans l’obligation de lui soustraire le portefeuille de l’Environnement pour le remettre au ministre de la Fonction publique, Alain Wong.

La reprise des travaux parlementaires voit l’opposition revenir à la charge, surtout contre le Premier ministre. Plusieurs dossiers constituent leur arsenal, dont celui d’Heritage City, qualifié de « spéculation foncière ». Le meeting du 1er mai, à Vacoas, sera un moment de répit pour le gouvernement. Les leaders de l’Alliance Lepep, seule formation à organiser un rassemblement public ce jour-là, font le procès de leurs adversaires politiques et ne ménage ni le leader de l’opposition, Paul Bérenger, ni le leader du Ptr, Navin Ramgoolam.

Cependant, très vite les esprits sont rivés sur un autre dossier, et pas des moindres: le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire MedPoint. Cette perspective crée une situation où se mêlent inquiétudes et espoirs, qui montent en crescendo jusqu’au jour du jugement. L’acquittement de Pravind Jugnauth, le mercredi 25 mai, est accueilli avec « soulagement » par le Premier ministre, les membres du MSM et ceux de l’Alliance Lepep. Dès le lendemain, Pravind Jugnauth prête serment comme ministre des Finances et réintègre le gouvernement après plusieurs mois d’absence— ayant soumis sa démission du gouvernement après avoir été trouvé coupable le 30 juin 2015 sous la PoCA. Le nouveau Grand argentier annonce la présentation du Budget au 6 juin.

Son retour au gouvernement ouvre un nouveau chapitre politique pour l’Alliance Lepep, et le MSM en particulier. En reprenant avec davantage d’enthousiasme les rênes de son parti marqué par des dissensions internes, Pravind Jugnauth met fin à une traversée du désert. Ses proches collaborateurs et colistiers voient déjà en lui, le « futur Premier ministre » du pays. Ce retour marquera également une ligne de démarcation entre les périodes pré-jugement et post-jugement dans l’affaire MedPoint. Bien que le DPP ait décidé de solliciter la permission la Cour suprême pour contester le jugement de la Cour d’appel auprès du Privy Council, Pravind Jugnauth affirme être « nullement affecté » par cette démarche. L’opposition, toutefois, présente le recours au Privy Council comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du Prime Minister In Waiting.

Ce dernier s’impose rapidement comme un des hommes forts du gouvernement et présente le Budget 2016/2017, qui reçoit un accueil plus ou moins favorable bien que critiqué par l’opposition. Fort d’un don de Rs 12,7 milliards du gouvernement indien, le ministre des Finances annonce une série de projets d’infrastructures, dont Heritage City et Metro Express. Mais très vite après l’adoption du Budget, Pravind Jugnauth provoquera un coup de théâtre en remettant en question— par le biais de son conseiller Gérard Sanspeur— le projet d’Heritage City, soutenu par le Premier ministre et le ministre Roshi Bhadain. Un comité interministériel présidé par le Premier ministre est institué pour se pencher sur le projet. À l’issue des débats intenses fortement médiatisés, le Premier ministre a finalement admis avoir été mis en minorité au sein de son propre gouvernement sur ce dossier. Heritage City est finalement abandonné en octobre.

L’enveloppe financière prévue pour ce projet est réallouée au projet Metro Express dont le démarrage des travaux est prévu pour le 12 mars 2017. Toutefois, dans le sillage de l’abandon du projet, le ministre Roshi Bhadain portera plainte contre le senior adviser du ministre des Finances, Gérard Sanspeur, au CCID, pour la campagne menée contre ce projet et qu’il considère «injuste». L’enquête policière sur cette affaire se poursuit et le senior adviser du ministre des Finances est parvenu de justesse à empêcher qu’il soit amené de force aux Casernes centrales à bord d'une voiture de police pour être interrogé.

Une conférence de presse du Premier ministre à son bureau le 12 septembre devait prendre une dimension historique inattendue. En réponse à des questions de la presse qui cherchait à connaître son sentiment sur les débats concernant l’après-Jugnauth, sir Anerood Jugnauth a fini par dire qu’il ne comptait pas rester en fonction jusqu’à la fin de son mandat en 2019. Cette réponse a immédiatement provoqué un débat public intense sur la transition à la tête du gouvernement, le Premierministership et le leadership. Au sein du gouvernement, deux courants de pensée se manifestent; l’un en faveur de la passation du pouvoir à Pravind Jugnauth et l’autre pour le maintien de SAJ au pouvoir. Cette question prend une ampleur politique telle que l’opposition MMM a demandé au Premier ministre de dissoudre le parlement avant de se retirer dans l’honneur. La constitution d’une plate-forme commune des membres de l’opposition est même envisagée pour empêcher que Pravind Jugnauth ne se voit léguer le poste premierministériel. Le principal argument avancé :le leader du MSM ne peut succéder à SAJ sans passer par les élections générales. Sir Anerood et Pravind Jugnauth se défendent en affirmant qu’il est constitutionnellement normal que le leader d’un parti majoritaire au parlement accède aux fonctions de Premier ministre. Ce à quoi l’opposition rétorque que ce n’est moralement pas faisable.

Les débats se sont quelque peu atténués depuis que le Premier ministre a fait comprendre qu’il restera en fonction aussi longtemps qu’il en aura la capacité. Pravind Jugnauth a de son côté déclaré qu’il reviendra à son parti de décider de la succession au poste de Premier ministre. Il est difficile désormais d’enlever de la tête du public l’idée que la transition se fera à un moment ou un autre. Le sentiment d’incertitude et d’instabilité subsiste. Ce n’est pas un hasard si la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, ait fait mention d’une « nouvelle phase de transition » par laquelle doit passer le pays l’année prochaine.

D’autre part, l’épisode d’Air Mauritius et le limogeage expéditif de Megh Pillay ont, semble-t-il, constitué l’un des moments difficiles pour le Premier ministre.

Cependant, alors que les travaux parlementaires abordaient les dernières séances de l’année, alors que la réforme électorale à Rodrigues et le renforcement de la loi sur le terrorisme ont été adoptés sans problème, Xavier-Luc Duval et les membres du PMSD ont provoqué un véritable séisme politique démissionnant du gouvernement pour gagner les rangs de l'Opposition. Tenant en compte le nombre de députés dans dispose son parti, Xavier-Luc Duval devient automatiquement leader de l'Opposition.

Le leader du MMM, Paul Bérenger, devient du coup une victime collatérale et se voit dans l'obligation de soumettre sa démission comme leader de l’opposition, un rêve caché des dissidents de son parti, au profit de Xavier-Luc Duval.

L’année s’achève avec cette configuration politique autre. Le suspense pour la suite des événements reste entier. Personne ne sait encore quelle carte jouera le vieux loup politique qu’est le Premier ministre sir Anerood Jugnauth avant qu’il ne mette définitivement un terme à sa carrière dans la politique active.

DÉMISSION DU PMSD DU GOUVERNEMENT-XLD : « La démocratie a été sauvée »

Le départ de Xavier-Luc Duval et des membres du PMSD a constitué la surprise de l’année sur le plan politique. Contre toute attente au niveau gouvernemental, ils ont refusé d’accorder leur soutien aux amendements constitutionnels prévus par le Prosecution Commission Bill et ont abandonné l’Alliance Lepep. « La couleuvre était trop grosse à avaler… et la démocratie a été sauvée » confiait dans la foulée le leader des Bleus lors d’une conférence de presse vendredi dernier.

Suite à des consultations après la publication du texte de loi, il est parvenu à la conclusion qu’une telle législation ne pouvait être adoptée dans la précipitation. Xavier-Luc Duval explique le timing de sa décision par le fait que l'Official Secrets Act l’empêche d’en parler à des personnes tierces aussi longtemps que le texte de loi n’était pas rendu public. De plus, l'étude du texte de loi au Conseil des ministres « n'a pas été effectuée dans la sérénité dans laquelle on veut faire le croire », a fait comprendre le leader du PMSD, qui a promis de faire des révélations à ce sujet.

Le départ du PMSD des rangs de la majorité fragilise sérieusement l’Alliance Lepep, qui ne repose que sur deux partis (ML et MSM), et prive de manière inattendue le gouvernement d’une majorité de trois-quarts. Dans ces conditions, la Constitution ne peut être amendée sans consultation avec l’opposition.

L’opposition en rangs dispersés

L’opposition parlementaire termine l’année en rangs dispersés. Le PMSD, qui est devenu depuis longtemps un parti habitué au pouvoir, devrait faire son apprentissage au niveau de l’opposition. Xavier-Luc Duval devait démontrer sa capacité à maintenir ses troupes face à la tentation du pouvoir, avant d’ambitionner de mobiliser l’opposition parlementaire. Toutefois, pendant tout le temps qu’il était au gouvernement, le PMSD avait presque fait bande à part et avait sa propre stratégie de communication à travers les affiches bleues pour chaque fête religieuse ou culturelle. Fort de sa position hiérarchique dans le gouvernement, le PMSD avait comme mission politique première de faire des Bleus un parti national capable d’être représenté dans toutes les circonscriptions du pays et de damer le pion du MMM sur le terrain. Leur défi sera aussi de renouveler leurs performances en termes de mobilisation des foules alors qu’il se trouve au sein de l’opposition.

Le MMM, pour sa part, est privé de la Private Notice Question (PNQ), qui constituait un outil politique majeur du leader de ce parti depuis l’arrivée du nouveau gouvernement au pouvoir. Ces questions ont permis au leader du MMM de faire éclater au grand jour une série de scandales et ont amené le gouvernement à corriger le tir en plusieurs occasions.

Le MMM, qui avait connu une scission profonde en 2011 avec le départ de plusieurs cadres, dont le dernier a été Zouberr Joomaye, s’est engagé dans une phase de reconstruction durant 2016. Le parti a adopté une version corrigée d’une nouvelle Constitution préparée par un comité présidé par Steven Obeegadoo. Ce dernier n’a pas réussi à imposer une autre façon d’élire le leadership de son parti, qui est restée inchangée. Mais une série de mesures concernant l’organisation sur le terrain a été adoptée. Le MMM n’a pas tenu cette année encore de meeting public le 1er mai et s’est contenté d’organiser une journée de réflexion. La célébration de l’anniversaire de ce parti a démontré que les mauves reprenaient graduellement du poil de la bête. Leur rassemblement organisé à Stanley à la veille de la rentrée parlementaire est considéré par les dirigeants de ce parti comme un succès. Le leader du MMM a affirmé que son parti se présentera seul aux élections générales, même s’il compte participer à une opposition parlementaire unie.

Les quatre parlementaires travaillistes, menés par Shakeel Mohamed au Parlement, ont développé une identité propre. Ils contribuent systématiquement aux débats. Sur le terrain, ce parti, mené par Navin Ramgoolam, fort des succès remportés devant les tribunaux concernant la majorité des poursuites menées contre lui, s’est engagé dans une campagne de mobilisation à travers le pays. Le meeting des rouges organisé à Triolet est considéré comme une réussite. Il n’existe toutefois aucun indicateur pour mesurer à quel point ce parti a réussi à capitaliser sur les frustrations d’une partie de l’électorat qui avait soutenu l’Alliance Lepep.

Le Mouvement Patriotique, né d’une scission du MMM, dispose pour sa part actuellement de deux parlementaires, à savoir Alan Ganoo et Jean-Claude Barbier. Ce parti a également été affecté par un effritement avec le départ de trois parlementaires, qui siègent actuellement en indépendants. Le secrétaire de ce parti, Atma Bumma, a indiqué ces derniers jours que son parti est bien ancré dans l’opposition.

La position des parlementaires indépendants issus du MMM, du MP et du MSM n’est pas encore très claire. Ils ont récemment voté avec le gouvernement. Personne ne sait dans quel camp ils se trouveront lors de la reprise parlementaire, le 28 mars prochain.