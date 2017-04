L’ex-directrice du Cardiac Centre et amie d’Anil Gayan, Vijaya Sumputh, touchait Rs 323 200 par mois. L’argent des contribuables. Un salaire qui relève d’une grande indécence à nos yeux vu que l’ancien directeur touchait, lui, Rs 117 000 par mois.

Après tout, la mentalité “de mo p… lor zot” continue de plus belle! Les électeurs et électrices de notre République auront tiré leurs propres conclusions.