LA VANILLE NATURE PARK: Quand les lémuriens font leur show

Pour les petits qui auraient vu le dessin animé Madagascar, où les lémuriens dansent sur l’air de I like to move it, l’excitation est à son comble à La Vanille Nature Park depuis l’arrivée de quatre femelles lémuriens de Madagascar. Le Mauricien est parvenu à s’approcher de ces animaux frugivores, loin d’être farouches et prenant même la pause devant l’objectif du photographe. Petits et grands ont tous eu droit à un show de lémuriens.

Quatre femelles lémuriens ont récemment rejoint la famille de La Vanille Nature Park. Maguy Gassian indique que ce sont des lémuriens qui viennent des forêts sèches et riveraines du sud-ouest de Madagascar, le Lemur Catta ou Maki. « Ce sont des animaux à comportement diurne et les femelles sont les plus dominantes », indique-t-elle. Le lémurien, dont l’odorat est très développé, aime bien se dorer au soleil et exposer son pelage fin. « Avec eux, il faut faire attention aux moindres courants d’air, d’où la chambre annexe qui leur permet de se réfugier. Ils sont fragiles et sensibles. En hiver, on prévoit même de réchauffer l’endroit », explique Maguy Gassian. L’attrait de ces lémuriens est qu’ils procurent du fun aux visiteurs, se laissant facilement nourrir. Les quatre femelles lémuriens semblent très soudées, gambadant d’un arbre à l’autre, léchant leur voisine, lui enlevant même des petites bestioles qui auraient adhéré à leur peau. Et pour les photos, si vous êtes chanceux, vous pourriez repartir avec des clichés mémorables comme les voir les yeux écarquillés, mâchouillant en montrant leurs petites dents ou ouvrir grande la gueule.

Les lémuriens, qui sont la nouvelle attraction de Noël pour les petits, leur procurent un ravissement. L’endroit où les lémuriens résident, avec des arbres sculptés, des bois travaillés et le bassin d’eau, contribue à apporter une certaine féerie au lieu. Bientôt, des mâles rejoindront les quatre femelles. Ces dernières proviennent d’un zoo d’Espagne qui a fermé ses portes et les employés de la Vanille Nature Park ont été agréablement surpris de les voir s’intégrer rapidement à Maurice. Les lémuriens sont une espèce menacée en raison de la destruction de leur habitat naturel. Maguy Gassian nous apprend que les lémuriens étaient gardés comme animaux de compagnie à Maurice mais que cette pratique a cessé en 1850. Il en ressort qu’en 1916, une population de Maki, vivant à l’état sauvage, se reproduisait dans la région de Réduit et qu’après on ne les a plus revus. « À la Vanille Nature Park, qui fait partie du groupe Bioculture, on a mis en place un programme de conservation des lémuriens à Madagascar en finançant la protection et la conservation de 30 000 hectares de riches forêts primaires tropicales humides dans le Tsingy de Beanka et la forêt de Sahafina qui abritent des lémuriens indigènes », explique un employé de La Vanille Nature Park. Le parc animalier propose un tarif promotionnel spécial vacances jusqu’au 10 janvier. Ainsi, le billet enfant sera à Rs 110 et le billet adulte à Rs 235.

Le Père Noël débarque au parc pour les enfants défavorisés

Ayant à cœur de faire la joie des enfants, La Vanille Nature Park organise une grande fête le 27 décembre à l’intention des enfants défavorisés. Diverses associations y participeront, dont MedCare Benevolent, comprenant 50 enfants, et quatre accompagnateurs des régions de Rivière-des-Anguilles et Batimarais, ainsi qu’une cinquantaine d’enfants de Cité la Chaux. Au programme : magicien, jouets, pique-nique, peinture sur les mains et visages, décoration de Noël, jeux de balles, de pêche et chasse aux bonbons.