LA VOILE — COUPE DE L'OCÉAN INDIEN, AUX SEYCHELLES: Florine, Mathieu et Maurel décrochent l'or pour Maurice

Les barreurs mauriciens ont livré une belle bataille à la coupe de l'océan Indien aux Seychelles, tenue du 28 août au 3 septembre. Face à leurs principaux rivaux seychellois, qui étaient nombreux dans chaque épreuve, les Mauriciens n'y sont pas allés de main morte. D'ailleurs, laser 4.7, la domination a été Mauricienne. Chez les messieurs, le jeune Axel Florine (17 points) a réalisé une belle prestation pour rafler la médaille d'or devant son compatriote, Adriano Merne (18 pts).

Le Seychellois Brand André qui avait pris les commandes des opérations à l'issue de la première journée de compétition, s'est contenté de la troisième place au général. Mais la compétition a été indécise jusqu'au bout. La preuve, seulement un point sépare les barreurs sur le podium. Pour qu'il ait pu triompher, Axel Florine évoque le travail d'équipe abattu dans les derniers retranchements. « Tout s'est joué dans les deux dernières courses. Adriano et moi, nous avons attaqué le Seychellois (ndlr : Brad André) sans répit. C'est ce qui permit à Adriano de remporter la 9e régate et moi la dernière. Nous avons relégué notre adversaire au troisième rang deux fois d'affilée », nous confie-t-il.

Et c'est ce qui a permis aux Mauriciens de monter sur les deux plus hautes marches du podium. « Les épreuves étaient difficiles. La vitesse du vent était variable. À un certain moment je commençais à m'affaiblir physiquement. Mais le moral était au beau fixe. Malgré la fatigue, je n'ai pas cédé. J'ai tout donné dans le dernier jour de compétition », ajoute Axel Florine. Ce dernier, 4e lors de l'édition 2014 de la coupe de l'océan Indien tenue à Maurice, et vice champion de Maurice l'année dernière, se distingue aujourd'hui de la plus belle des manières après des entraînements assidus sur le plan d'eau de Grand-Baie. Une montée en puissance qui ne laissera personne indifférent.

Chez les filles, pari réussi pour la Mauricienne Tatiana Mathieu. Après sa consécration en 2014 en laser 4.7, elle s'est une nouvelle fois imposée dans la discipline, cette fois-ci dans les eaux Seychelloises. En 10 sorties, elle a remporté quatre courses, s'est classée trois fois 2e, une fois 3e et deux fois 4e pour un total de 17 points après le retrait de la plus mauvaise manche. Elle devance Chantal Hoffman et Alison Hoareau des Seychelles pour la médaille d'or. L'autre médaille d'or de la compétition est à mettre au crédit de Julien Maurel en windsurf. En maîtrisant sa planche à voile à la perfection, le Mauricien n'a laissé aucune chance à ses concurrents.

Les résultats :

Windsurf

1. Julien Maurel (MRI) 13 points

2. Bertrand Lablache (SEY) 17

3. Jean-Marc Gardette (SEY) 27

Optimist

1. Ryan Alcindor (SEY) 11 points

2. Dominic Labrosse (SEY) 15

3. Nathan Matatiken (SEY) 35

Laser 4.7

Hommes

1. Axel Florine (MRI) 17 points

2. Adriano Merne (MRI) 18

3. Brad André (SEY) 19

Dames

1. Tatiana Mathieu (MRI) 17 points

2. Chantal Hoffman (SEY) 20

3. Alison Hoareau (SEY) 23

Laser Standard

1. Allan Julie (SEY) 13 points

2. Rodney Govinden (SEY) 13

3. Roy Govinden (SEY) 31

Laser Radial

1. Kenny Constance (SEY) 9 points

2. O'Bryan Brasse (MRI) 22

3. Michel Hossenny (MRI) 25