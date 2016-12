« Entre la démocratie que nous avons tous rêvée sous la tyrannie et le système des partis tel qu’il s’est instauré dans l’Europe occidentale, le décalage n’est pas mince. Cette déception est pour une part inévitable. Car toute démocratie est oligarchie, toute institution est imparfaitement représentative » (Raymond Aron, 1973).

Il n’y a pas que l’Europe. 2016 aura été une année charnière, augurant un nouveau cycle d’incertitudes profondes et de remises en question quant au concept de démocratisation des Etats. Attentats, terrorisme, guerres, migrations et déstructurations entières de sociétés, Brexit, Trump, un peu partout, la volonté de puissance s’affiche sans fard, sans complexe. Post-truth, « dénaturation de la vérité », le genre humain traverserait-il une ère « dénuée de toute philosophie favorable à l’homme » (Chindji Kouleu, 2001). La mort de Socrate devant les autorités politiques et judiciaires d’une société athénienne en plein pourrissement moral est-il encore, aujourd’hui, un exemple du conflit entre le philosophe et l’homme politique ?

A Maurice, nous avons assisté à toute une série de « violences légitimes », un effondrement systématique des espérances issues des dernières élections. Ethique de conviction ou éthique de responsabilité ? Xavier-Luc Duval en démissionnant du gouvernement a réveillé d’un sommeil profond des admirateurs de tout bord. Sauveur de la nation, cadeau inespéré de Noël, la nation a applaudi et, rêvant aux lendemains qui chantent, s’est remise aux préparatifs des fêtes. Qui s’en plaindrait ?

S’adressant à de jeunes pacifistes au cours d’une conférence intitulée « La politique comme vocation », et organisée juste après la Première Guerre mondiale, Max Weber leur avouait ceci : « La politique casse nécessairement l’éthique en deux : il y a d’une part une morale de conviction, qu’on pourrait définir par l’excellence du préférable et une morale de responsabilité qui se définit par le réalisable dans un contexte historique donné et (avec) un usage modéré de la violence ».

Ethique de conviction et éthique de responsabilité, XLD revendique les deux. Et nous avons si soif de sommet et d’air pur que nous voilà entrés en religion PMSD, heureux de nos amalgames, heureux, trop heureux d’échapper aux tentatives du pouvoir de museler le pays. Analysons un tout petit peu : l’éthique de conviction nous demande d’agir par devoir, c’est-à-dire sous la contrainte des valeurs. Ainsi, les résultats heureux ou malheureux de notre action sont toujours à imputer à ces valeurs qui s’exercent de façon contraignante, ancrées dans des convictions relatives à la société ou à Dieu. Exigence d’accomplissement de soi, « rectitude des actes personnels selon les normes du devoir » (Freud) d’une part, et charge nécessaire de veiller, sur « la flamme de la pure conviction pour qu’elle ne s’éteigne pas » (Weber) d’autre part. L’éthique de la responsabilité exclut la soumission aux préceptes de toute morale formelle. Ce sont des principes conventionnels qui guident la décision, selon la conjoncture historique dans laquelle l’on se trouve. Alors, oui, XLD pourrait être à la fois de conviction et de responsabilité. Nos hommages seraient alors sincères. Vis-à-vis d’un homme d’Etat authentique qui voit au-delà uniquement de l’intérêt personnel et partisan.

Or, nous avons eu trop d’occasions d’avoir la mesure de l’homme. « Plus de principes, rien qui soit juste ou injuste, avec la doctrine de l'opportunisme. À quatre heures, le gouvernement trouve que les coquins sont indignes de tout pardon; à onze heures du soir, ces coquins sont dignes de toutes les miséricordes. Et de la politique, l'opportunisme descendra bientôt dans la pratique de la vie, et il y aura de l'opportunisme dans l'honneur, dans la morale, etc. ». Goncourt, Journal, 1880, p.77.

Sans doute, la pureté des intentions et des actions n’est pas à rêver dans un monde où seule compte l’efficacité des moyens. « Moralite pa ranpli vant ». La volonté de puissance ne permet pas de se dresser par principe, comme un sujet moral, contre le mensonge et les assassinats politiques, au propre comme au figuré.

Cependant, face à toutes ces volontés de puissance qui génèrent tant d’opportunismes, existe toujours la quête d’intentions et d’actions qui disent NON à la déshumanisation afin d’assurer une gestion optimale des ressources et des biens, matériels, culturels et symboliques de la communauté humaine. A la violence de la toute-puissance qui veut tout écraser, surgissent des actes citoyens de bravoure, de solidarité, de tolérance et de dignité. Ici même, nous avons vu se lever des hommes et des femmes dont l’éthique réelle de conviction ou de responsabilité ne fait pas de doute. Grâce à eux, à elles, nous pouvons toujours croire en notre pays. Nous pouvons relever la tête et être fiers d’appartenir à cette même communauté humaine pour « une terre nouvelle ».

Teilhard de Chardin disait : « Le sensible nous inonde de sa richesse » et « tout ce que le corps a admis et commencé à transformer, il faut que l’être le sublime à son tour ». « Sous l’enveloppe banale des choses, de tous nos efforts épurés et sauvés, s’engendre graduellement la terre nouvelle ». Pour les croyants, « le Divin pénètre nos vies et nous le rencontrons dans l’action, la participation à la puissance créatrice de Dieu, l’adhésion par ma volonté et mon coeur à la volonté et au coeur de Dieu. La volonté de réussir est notre fidélité de créature, participation à la toute puissance de Dieu. Toute croissance doit s’accompagner d’un accroissement de notre pouvoir d’aimer ».

L’effort humain… l’acte citoyen est acte de divinisation.