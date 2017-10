LE LAC DES CYGNES : Cygnes de Chine au J&J

Le Lac des Cygnes sera interprété par la troupe de Tianjin, les 3 et 5 novembre au J&J. Une initiative du Centre Culturel Chinois, qui s’inscrit dans une ouverture culturelle et artistique. Scope vous rappelle l’histoire de cette princesse qui se transforme en cygne le jour et redevient femme le soir.

Le Lac des Cygnes est un ballet en quatre actes sur une musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski et un livret de Vladimir Begichev, inspiré d’une légende allemande. C’est sans doute le ballet le plus populaire au monde.

Le jeune prince Siegfried fête sa majorité. Sa mère lui annonce qu’au cours d’un grand bal pour son anniversaire, il devra choisir une épouse. Vexé de ne pouvoir choisir celle-ci par amour, Siegfried se rend durant la nuit dans la forêt. Il aperçoit une nuée de cygnes. Il épaule son arbalète, s’apprêtant à tirer, mais s’arrête net lorsque devant lui apparaît une belle femme vêtue de plumes de cygne blanches. Elle se prénomme Odette. Elle a été capturée par le terrible et méchant sorcier von Rothbart, qui lui a jeté un sort. Elle sera cygne le jour et redeviendra femme la nuit.

D’autres jeunes femmes et jeunes filles apparaissent et rejoignent Odette, près du lac des cygnes, lac formé par les larmes de ses parents lorsqu’elle fut enlevée par von Rothbart.

Ayant appris son histoire, le prince Siegfried est pris d’une grande pitié. Il lui déclare son amour et cela affaiblit le sort. Von Rothbart apparaît. Siegfried menace de le tuer mais Odette intervient; si von Rothbart meurt avant que le sort ne soit brisé, il sera irréversible. Le seul moyen de briser le sort est que le prince épouse Odette.

Le cygne noir.

Le lendemain, à la suite des candidates fiancées, survient le sorcier Rothbart, flanqué d’Odile, vêtue de noir. Ce cygne noir est le sosie d’Odette. Abusé par la ressemblance, Siegfried danse avec elle, lui déclare sa flamme et annonce ses intentions de l’épouser. Au moment où vont être célébrées les noces, la véritable Odette apparaît. Horrifié et conscient de sa méprise, Siegfried court vers le lac des cygnes…

Le Lac des Cygnes est le premier ballet dont la musique est créée par un compositeur symphonique. Depuis la seconde moitié du 19e siècle, on confiait habituellement la partition à des compositeurs connus et spécialisés dans la musique de ballet. Ils créent de nombreuses mélodies, claires, enjouées, rythmées pour le ballet.

Tchaïkovski admirait surtout la musique de Léo Delibes ou d’Adolphe Adam et de Riccardo Drigo quelques années plus tard. Certains de ses amis essayèrent de convaincre Tchaïkovski de renoncer à ce projet. Celui-ci déclara qu’il n’y a pas de genre inférieur en musique, il n’y a que de petits musiciens ! Ce premier ballet, comme par la suite La Belle au bois dormant puis Casse-Noisette démontrèrent que Tchaïkovski avait raison.