L'AFFAIRE DAWOOD RAWAT V/S LE MAURICIEN/WEEK-END : Double et sérieux revers pour le Chairman Emeritus de BAI

Le procès devant le Tribunal de Grande Instance de Paris jugé irrecevable

Un ultime désistement du plaignant, que voulait présenter l’avocate du Chairman de la BAI, noté mais pas pris en compte par le tribunal

Double et sérieux revers pour le président emeritus de la BAI, Dawood Rawat, dans son procès de réclamation de dommages/intérêts contre le groupe Le Mauricien Ltd et son directeur Jacques Rivet, poursuivis devant la 17e Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour un article publié dans l’édition de Week-End le 30 août 2015 et relayé sur le site internet lemauricien.com.

Pour la deuxième audience relais jeudi dernier, 1er septembre 2016, alors que le conseil légal de Dawood Rawat, Me Delphine Meillet, déposait ses conclusions pour informer le tribunal que M. Rawat se désistait de l’instance et de l’action engagée contre nous, la présidente du tribunal, Mme Fabienne Siredey-Garnier, devait déclarer avoir déjà constaté, dès le 9 juillet, en parcourant le dossier, son irrecevabilité pour défaut de paiement de la consignation (euros 2,000, qui était à la charge du plaignant), le 8 juillet étant la date limite. Elle a néanmoins déclaré avoir pris bonne note des conclusions de Me Meillet, sans pour autant, a-t-elle précisé, les prendre en compte...

En effet, lors de la première audience du procès, tenue le 2 juin dernier, le tribunal avait fixé une consignation à être payée par la partie civile (Monsieur Rawat), dépôt qui sert à garantir une éventuelle amende pour toute procédure jugée abusive pouvant toujours être prononcée à son encontre. Cette consignation aurait dû être payée au plus tard le 8 juillet dernier. L’audience de jeudi dernier, 1er septembre, était en fait une de vérification de paiement de la consignation alors que l’audience de plaidoirie sur l’incident de prescription, point soulevé par l’avocat du Mauricien/Week-End, Me Nicolas Bénoît, de la Société Lussan, avait été fixée au 1er décembre prochain. Dans le cas où l’action n’aurait pas été jugée prescrite en décembre, le dossier allait définitivement être pris sur le fond et plaidé le 16 juin 2017 à 13H30, avec quelque trois heures et demie de débats prévus, les deux parties et autres témoins éventuels devant être appelés à se présenter.

Petit rappel

de l’affaire

L’épisode de jeudi dernier met donc un terme à l’action de Dawood Rawat qui avait été entamée en octobre 2015, suite à la publication d’un article dans Week-End, intitulé « Enjeu—High Profile Probe BAI : Banqueroute confirmée en 2009 ! » L’article avait été relayé par le site internet lemauricien.com, d’où la plainte déposée en France.

Dans un premier temps, exerçant un droit de réponse, Dawood Rawat nous avait adressé de Paris une mise au point, par le truchement de Me Meillet, avocate à la Cour de Paris, courrier daté du 9 octobre 2015, qui nous fut servi, en bonne et due forme, le 20 octobre15 par les soins d’un huissier de la Cour. La lettre de Dawood Rawat fut publiée dans Le Mauricien le lendemain, avec une note de la rédaction lui rappelant que l’article qu’il remettait en cause « était basé sur les observations formulées par les experts-comptables de KPMG dans le notoire BAI Audit Presentation en date du 29 mars 2010 et, qu’à toutes fins utiles, ce même document pouvait être consulté dans les archives de Bibliothèque de l’Assemblée nationale ».

Toutefois, quelques jours après, toujours par voie d’huissier, Dawood Rawat nous fit servir une citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris, en réclamant conjointement et solidairement au Mauricien Ltd et à son directeur des dommages-intérêts de 30 000 euros avec avis de comparaître le 2 juin 2016, devant la Dix-septième Chambre correctionnelle - Chambre de la Presse du tribunal de Grande Instance de Paris - personnellement... seul ou, à défaut, assisté d’un avocat.

Ce que nous fîmes, le 2 juin dernier... Dawood Rawat, lui, n’y était simplement pas ! Ce qui amena alors la présidente du tribunal à une pertinente remarque destinée à la représentante légale du patron de la BAI. En effet, Mme Fabienne Sirredey-Garnier avait noté, en consultant les dossiers, que « dans une récente procédure, Dawood Rawat — qui avait dû dans ce cas également verser une consignation de 1 500 euros — apparaissait comme demeurant à Londres, alors que dans celle contre Le Mauricien et son directeur, il disait résider à la rue Heine, dans le 16e arrondissement de Paris ».

Le détonateur…

Cette conclusion sans doute inattendue de l’affaire Rawat/Le Mauricien/Week-End pourrait surprendre plus d’un. Pas nous. Puisque à la date où Dawood Rawat rédigeait sa mise au point à notre article, au début d’octobre 2015, venait d’intervenir un élément de taille dans toute la saga BAI. En effet, l’arrestation surprise, par le Central CID, de l’ancienne directrice générale de la Banque des Mascareignes, Nelly Jirari, une Française habitant l’île de La Réunion, n’avait fait que relancer l’enquête sur les découverts bancaires fictifs dont faisait état le rapport des auditeurs de KPMG, qui mettait l’accent sur une transaction de transferts bancaires de Rs 3,6 milliards intervenue à un quart d’heure de la fermeture des banques le 31 décembre 2009. Ce transfert avait une seule finalité: faire accroire que le groupe BAI était encore solvable à la fermeture des comptes pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2009. Ce faisant, la filiale mauricienne de la BPCE de France, accrédite la thèse du ratio de solvabilité de la BAI pour les besoins de la loi régissant le secteur des assurances.

L’ancienne patronne de la Banque des Mascareignes avait été interpellée alors que, en transit à Maurice pour la Malaisie le lundi 7 septembre 2015, elle avait discrètement quitté l’enceinte de l’aéroport pour un nouvel hôtel, situé tout à côté, sans ses valises, devant reprendre l’avion un peu plus tard. Mais les limiers de la police n’étaient pas dupes en procédant à son arrestation avant même qu’elle ne regagne le SSR International Airport.

Après son arrestation, une interdiction de quitter le territoire mauricien pèse sur elle en attendant que le procès ne soit instruit. D’autres cadres de la Banque des Mascareignes, ayant facilité cette transaction bancaire, qui n’a pas été inscrite dans les livres de la banque aux termes des procédures, sont également depuis sous contrôle judiciaire, tout comme Nelly Jirari.