LAKAZ LERWA LION—LIMITATION OF PAYMENT IN CASH: Vingt-trois charges logées contre Ramgoolam

Vendredi 20 octobre, Me Satyajit Boolell, Directeur des poursuites publiques (DPP), a instruit un procès contre Navin Ramgoolam, ex-Premier ministre, dans l'affaire des coffres-forts contenant Rs 220 M retrouvés à son domicile de Riverwalk. Vingt-trois charges ont été logées en Cour intermédiaire pour « accepting payments in cash in excess of an amount equivalent to 500 000 rupees in foreign currency ». Des délits qui auraient été commis entre 2009 et 2015. Le DPP a fait deux suggestions dans un communiqué hier : que le commissaire de police remette un rapport à l'Integrity Reporting Services Agency en vertu de l'article 9 (2) de la Good Governance and Integrity Reporting Act et que l'enquête soit référée à la MRA pour d'éventuels « revenue offences » commises par Navin Ramgoolam.

C'est lors d'une perquisition au domicile de Navin Ramgoolam à son domicile de Riverwalk, Vacoas, le 6 février 2015, que d'importantes sommes d'argent, tant en roupies qu'en devises étrangères, avaient été saisies dans des coffres-forts. L'enquête de la police avait été bouclée le 3 février dernier, mais le DPP lui avait demandé une enquête approfondie. Après un nouveau rendez-vous de l'ex-Premier ministre au CCID, le “Missing Link” avait pu être établi concernant le transfert de l’équivalent de Rs 110 millions en dollars américains à Maurice. Le CCID avait soumis le dossier au DPP le jeudi 12 octobre, et ce avant que les charges formelles ne soient logées en Cour intermédiaire. L'enquête sur cette somme d'argent saisie a révélé qu'il y avait 17 liasses de billets d'un montant de USD 100 000 (Rs 3,5 M) chacun et six liasses de billets en coupure de Rs 1 000.

Les 17 premières charges retenues contre Navin Ramgoolam, pour des délits commis entre le 31 janvier 2009 et le 7 février 2015, font état de ces “Never-Used 100-dollar Bank Notes” retrouvés dans leur emballage d'origine. Avec l'entraide judiciaire auprès de l'Allemagne, il a été déterminé que ces coupures en dollars américains avaient transité par deux banques allemandes via Chicago et New York. Les six autres charges formelles concernent les Rs 110 M en coupures bancaires de Rs 1 000, le “tag” attribué à la State Bank of Mauritius attestant de la provenance de cette somme.

Dans un communiqué émis hier, le DPP a recommandé au commissaire de police, avec l'institution de ce procès, d'envoyer un rapport à l'Integrity Reporting Services Agency sous l'article 9 (2) de la Good Governance and Integrity Reporting Act et de référer l'enquête à la MRA pour des « possible revenue offences ». Navin Ramgoolam fera ainsi face à un procès en Cour intermédiaire avec 23 charges de « limitation of payment in cash », en violation avec les articles 5,7 et 8 de la FIAMLA, soit pour « accepting payment in cash in excess of an amount equivalent to 500 000 rupees in foreign currency ». Vingt-et-un témoins seront assignés à comparaître dans ce procès, dont des enquêteurs du CCID ainsi que des officiers de la Banque de Maurice et de la State Bank of Mauritius.

Navin Ramgoolam fait déjà l'objet de poursuites formelles, notamment pour des incidents survenus au campement de Roches-Noires dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011, où, dans la chambre à coucher en compagnie de Nandanee Soornack, l’ancien Premier ministre avait été agressé par un intrus. Navin Ramgoolam est poursuivi aux côtés de Rampersad Sooroojbally et Premnathsing Jokhoo, tous trois accusés d’entente délictueuse.

PROCÈS ÉCOULÉS

COUR—Affaire BAI: L'État réclame des précisions du couple Rawat-Burns

Les plaintes logées en Cour suprême par Laina Rawat et son époux, Brian Burns, pour le traitement reçu après leur arrestation dans le cadre du démantèlement de la BAI, ont été appelées cette semaine devant le Master and Registrar de la Cour suprême Patrick Kam Sing. Laina Rawat réclame Rs 75 M de dommages à l’État, au commissaire de police et à l’ACP Heman Jangi, dénonçant un « traitement inhumain » et des abus de pouvoir ayant porté atteinte à ses droits constitutionnels. Elle avance que le traitement qu'elle a reçu est « illégal, malveillant et injustifié ». Son époux, Brian Burns, réclame quant à lui des dommages de Rs 40 M à l'État, au commissaire de police et à l'ACP Heman Jangi. Il soutient que des policiers ont abusé de leur pouvoir pour procéder à son arrestation dans le cadre des affaires BAI/Bramer Group. Dans ces deux cas, l'État a demandé plus de précisions dans la plainte du couple. L'affaire sera appelée en Cour suprême le 23 janvier 2018.

COUR—Réclamation de Rs 150 M: Le procès de Rajesh Jeetah contre SAJ entendu en juin 2018

L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et ex-ministre de la Santé Rajesh Jeetah avait déposé une plainte en Cour suprême en 2012, réclamant Rs 150 M au mentor minister, sir Anerood Jugnauth, s’estimant « diffamé » par les propos tenus par ce dernier au cours d’une conférence de presse au sujet de l’affaire MedPoint au Labourdonnais Waterfront Hotel le 18 avril 2012. Rajesh Jeetah avait soutenu dans sa plainte que les propos tenus par sir Anerood Jugnauth avaient pour but de « ternir sa réputation ». Cette affaire a été appelée devant le Master and Registrar de la Cour suprême, lors de laquelle il a été convenu que le procès soit pris sur le fond le 12 juin 2018. SAJ est défendu par Me Gilbert Ithier, SC, et l'avoué Preetam Chuttoo.

RÉCLAMATIONS—Affaire Gorah-Issac: SAJ appelé à répondre à Shakeel Mohamed

Le député travailliste Shakeel Mohamed réclame des dommages de l'ordre de Rs 20 M au ministre mentor pour des propos tenus lors d’un congrès nocturne à Roche-Bois le 18 avril 2012. Allusion avait été faite à une quelconque participation de Shakeel Mohamed à la fusillade qui avait fait trois morts en octobre 1996 rue Gorah-Issac, Vallée-Pitot. Paul Bérenger, qui faisait également partie des défendeurs dans cette affaire, a été mis hors de cause, ayant présenté ses excuses à Shakeel Mohamed. Ce dernier reproche ainsi à sir Anerood Jugnauth d'avoir porté atteinte à sa réputation en insinuant qu'il était impliqué dans cette fusillade. L'affaire a été appelée devant le Master and Registrar dans la semaine. Il en ressort que le ministre mentor devra répondre aux propos de Shakeel Mohamed. Les parties se présenteront devant la Master's Court le 11 janvier 2018.

Matricide: L'acte d'accusation contre Ziaoudeen Noorah revu

L'ex-constable Ziaoudeen Noorah, qui a fait parler de lui cette semaine comme étant celui qui avait lancé un cocktail Molotov en direction de la Cour suprême, a comparu devant les Assises hier matin. Il est accusé du meurtre de sa mère, commis dans la nuit du 25 au 26 octobre 2011, date à laquelle il a laissé périr cette dernière à son domicile dans un incendie qu'il a lui même enclenché. Il a plaidé coupable sous une charge réduite de “manslaughter”. Il est défendu par Me Gavin Glover, SC. Lors de l'appel de l'affaire devant les Assises, Me Shakeel Bhoyroo, avocat de la poursuite, a indiqué qu'il était en présence de nouveaux éléments d'informations qu'il compte inclure, demandant ainsi à amender l'acte d'accusation portée contre l'ex-constable. Ziaoudeen Noorah a été reconduit en cellule et devra comparaître à nouveau aux Assises le 3 novembre. Ce dernier, voulant éviter sa comparution en début de semaine, avait lancé un cocktail Molotov dans l'enceinte de la cour tôt lundi matin et avait passé deux appels téléphoniques à la police pour l'informer qu'il y avait une bombe en Cour suprême. Il avait été interpellé le jour même et était passé aux aveux. Il a été traduit en cour de Port-Louis, où il fait l'objet de deux accusations provisoires.