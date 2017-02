LALIT - À GRNO : Session d'informations ce samedi

Lalit organise sa session d'informations annuelle ce samedi 25 février de 13h à 16h en son siège à Grande-Rivière-Nord-Ouest. L'occasion autant pour les nouveaux membres que le public en général, et surtout les travailleurs, les jeunes et les femmes, d'en apprendre sur la politique qu'il préconise.

L'après-midi sera marqué par une présentation de l'idéologie capitaliste dans la société actuelle et le point de vue de Lalit sur la question. Cette séance sera suivie d'un débat. Ceux présents visionneront un film sur le parti avant une nouvelle séance de discussion sur « les 100 000 ans de l'histoire de l'humanité et la manière dont la droite a détourné le débat concernant la nature humaine ».

Les dirigeants de Lalit feront l'historique du parti, qui a vu le jour en 1976, sa vision pour l'avenir et ce qu'il fait : « Lalit klas travayer, lalit fam, lalit anti-inperyalist, lalit pu sweyn lanvironnman ». Une diffusion audio de cinq minutes en créole du Manifesto de Karl Marx et Friedrich Engels est prévue, laquelle sera suivie d'un débat. Toute personne présente aura une copie de l'enregistrement par la suite. À l’issue de ces trois heures de travaux, un programme de suivi sera proposé et un bilan de l'après-midi effectué.

Lalit a vu le jour avec la publication d'un magazine de gauche mensuel et s'est développé en un parti politique, qui a récemment initié une campagne contre la dilapidation des terrains fertiles et ce qu'il considère être une « nouvelle colonisation du pays à travers les projets IRS, RES et les Smart cities ».

Le parti estime qu'il a survécu car ayant été « le leader politique de deux mouvements de masse, soit la grève d'août 1979 et l'insurrection de septembre 1980 ». Et de faire ressortir : « It is one of those parties that bears the memory of working class struggles and other stories of rebellion within its structures. » Au fil des ans, le parti a intégré la lutte internationale contre l’État d'Israël, ses membres faisant le déplacement en Palestine. Il a aussi organisé des conférences internationales demandant la libération de l'archipel des Chagos et de Diego Garcia de l'occupation militaire américaine et britannique et de « la colonisation ».

Lalit gère en outre un site internet et publie un magazine d'une quarantaine de pages, en format A4, bimensuel et en créole, lequel en est à son 127e numéro. Ceux intéressés par la séance d'information de samedi sont invités à s'enregistrer sur le 208-5551.