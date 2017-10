Lamer enn danze

Enn zour papa ti al lapes lor enn pirog.

Kan li pe sorti, li remarke ki letan pe sanze.

Li persiste, li ale.

Letan vinn extra move.

Lamer ti desene.

Ariv enn moman, so lesans fini.

Papa remarke ki gal tro tipti.

Papa plonze, li trouv so bato pe ale.

Papa koumans per.

Lesiel finn sanz kouler.

Li gagn fre.

Li koumans esoufle.

Li finn tro naze.

Li nepli kapav plonze.

Li trouv resif nek dekale, elwagne.

Li kriye Bondie, pou vinn sap so lavi.

Si enn vag vini, papa so lavi fini.

Papa nwaye, so lekor ale…



Bhoomesh Pamoo (Case Noyale RCA)