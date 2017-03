LANCEMENT: ABC Banking Corporation lance la UnionPay Diamond Card en Afrique

Une première sur le continent africain. Partenaire de l’UnionPay International, ABC Banking Corporation est devenue la première institution bancaire à lancer la UnionPay Diamond Card en Afrique. Ce lancement a été effectué lors d’une cérémonie la semaine dernière.

“Nous sommes très fiers d’introduire cette carte exclusive pour nos clients à hauts revenus. La UnionPay Diamond Card souligne notre engagement d’offrir les meilleurs produits de carte de paiement à nos clients. De nos jours, les clients sont davantage attentifs dans leurs choix. Ce produit va au-delà de leurs attentes en leur offrant des privilèges qui ont fait de UnionPay une marque étendard en matière de services de cartes bancaires au monde. Les fonctionnalités uniques de la carte permettront à nos clients de bénéficier de services de classe mondiale des deux marques. C’est indéniablement un moment de fierté pour nous et nos clients”, a expliqué Donald Ah Chuen, Managing Director d’ABC Banking Corporation. Les détenteurs de cette carte auront un des privilèges et des avantages exclusifs. Ils pourront faire un retrait de Rs 100 000 et d’une limite d’achat de Rs 500 000. La carte ouvre les portes des salons VIP de plus de 900 aéroports. Elle offre aussi des services taillés sur mesure et des remises à Maurice comme à l’étranger. De plus, cette carte offre une couverture voyage tous risques, incluant les dépenses médicales d’urgence. Pour Han Wang, responsable de UnionPay International en Afrique, la carte a été adaptée pour répondre aux besoins et aspirations des clients les plus aisés, en leur offrant un large éventail de privilèges. UnionPay International s’est rapidement développée sur le marché africain, non seulement en réalisant l’inclusion financière de la région, mais aussi en proposant des produits innovants pour les clients premium de la banque dans le but d’agrémenter leur mode de vie internationale.

DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE: MAURICE-GHANA: Un Joint Working Group se réunit dans deux mois

La diplomatie économique entre Maurice et le Ghana passe à une étape supérieure. Les deux pays s’engagent à approfondir leur relation à travers des projets qui ont été identifiés la semaine dernière lors de la visite du vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia. Afin de suivre l’exécution des initiatives annoncées lors de la rencontre de la commission mixte permanente vendredi dernier, un Joint Working Group a été institué. Cette instance se réunira pour la première fois dans deux mois. Par la suite, d’autres réunions du même genre seront organisées régulièrement pour que les obstacles qui pourraient entraver les échanges économiques entre les deux pays puissent être aplanis. Pour le ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui intervenait lors d’une réunion dimanche matin entre les opérateurs économiques mauriciens et la délégation ghanéenne, les décisions prises au niveau politique et diplomatique se traduisent en des actions concrètes au bénéfice de la population en terme d’emplois et autres opportunités. “La nouvelle diplomatie économique va s’assurer que les retombées de nos démarches soient bien diffusées au sein de la population”, a-t-il dit. Pour lui, les progrès réalisés dans les rapports Maurice Ghana sont la base de la mise en oeuvre de la stratégie Afrique de Maurice. De son côté, le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia a parlé de la politique de défiscalisation du Ghana qui vise à attirer les investisseurs. De plus, il a fait mention des mesures prises par son gouvernement pour l’amélioration du climat des affaires de son pays. Par ailleurs, un accord de non double imposition entre Maurice et le Ghana a été signé. Maurice et Ghana renforcent leur relation dans plusieurs secteurs, tels les technologies de l’information et les communications, les services financiers, les énergies vertes, le tourisme, les arts et la culture et la santé. Maurice établira aussi une zone économique spéciale au Ghana.

Conférence: La 3e édition de Brand Magic Summit en avril

Le Brand Magic Summit est à sa troisième édition cette année. Cette initiative de la société Mind Initiatives est prévue pour le 7 avril au Sofitel Mauritius L’Imperial Resort & Spa à Flic-en-Flac. Selon Ravin Lama, Managing Director de Mind Initiatives, ce sommet est à la fois un défi et une opportunité de réunir des conférenciers de renommée internationale pour qu’ils puissent partager leur expertise aux Mauriciens. Les conférenciers sont Colvyn J Harris, fondateur de Harris-Mint, India ; Annicia Manyaapilo, fondatrice et Creative Director de Nich LuxuryAfrica ; Fredrik Härén, de Suède, Linzi Boyd du Royaume-Uni et Steven Kalifowitz, Head of Brand Strategy de Twitter pour l’Asie pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Quelque 300 délégués sont attendus et un panel de discussion est aussi prévu pour que le public puisse venir participer. Ce sommet est ouvert à tous ceux qui sont passionnés par le monde de la communication et du branding, indépendamment de leur secteur d’activités. La fin de la conférence verra la Top Brands of Mauritius Awards Ceremony qui récompensera la meilleure marque mauricienne.