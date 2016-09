LANCEMENT LUNDI PROCHAIN : Les Global Business Companies incluses dans un nouvel indice

La Stock Exchange of Mauritius Ltd (SEM) lancera lundi prochain un nouvel indice boursier, le SEM All Share Index (SEM-ASI), qui incorporera les Global Business Companies de catégorie 1 actuellement cotées sur le marché boursier local. Parallèlement, la SEM introduira un autre indice, le SEM Volume Weighted Average Price Index (SEM-WVAP), calculé sur le prix moyen de chacune des valeurs sur la base du volume de titres échangé.

Expliquant sa décision de développer un nouvel indice englobant les compagnies du Global Business, la SEM rappelle d’abord que, dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation de notre marché boursier après la crise financière mondiale, un certain nombre de sociétés enregistrées dans le secteur du Global Business aussi bien que des sociétés internationales se sont intéressées au marché boursier, faisant coter leurs titres ou des produits spécifiques. Les performances de ces compagnies ont été remarquables mais elles n’ont pas été considérées pour les besoins des indices existants. « With a view to acknowledging the contribution of GBC 1 companies and foreign-currency denominated international companies to its internationalisation strategy », la SEM a créé le SEM All Share Index qui englobera toutes les valeurs faisant partie du Semdex ainsi que les GBC 1 et autres sociétés internationales dont les produits sont cotés en devises étrangères (dollar, euro, livre sterling et rand sud-africain).

Les nouvelles valeurs qui seront considérées pour les besoins du SEM-ASI sont Go Life International Ltd, Rockcastle Global Real Estate Co Ltd, Astoria Investment Ltd, Atlantic Leaf Properties Ltd, Greenbay Properties Ltd et Mara Delta Property Holdings Ltd. L’inclusion de ces valeurs dans le SEM-ASI aura pour effet de booster la capitalisation du marché officiel par un montant de l’ordre de Rs 105 milliards. On s’attend donc à voir la capitalisation de ce marché grimper au-dessus de la barre de Rs 320 milliards lundi prochain et, dans les milieux de la SEM, on est d’avis que le nouveau montant « will also give a better reflection of the effective size of our market and enhance the profile of Mauritius as an International Financial Centre ».

S’agissant de l’indice du prix moyen basé sur le volume de titres échangés sur les différentes valeurs, la SEM est d’avis qu’il donnera une nouvelle dimension au marché et aidera les intermédiaires boursiers et les analystes financiers dans leur comparaison de l’évolution des indices boursiers.

L’introduction du SEM-ASI se traduira par des changements importants au niveau du calcul des indices existants, notamment le SEMDEX et le SEMTRI. À partir du 12 septembre prochain, le SEMDEX reflétera uniquement les mouvements des cours des valeurs cotées en roupies mauriciennes. Le SEMTRI (indice de rendement total) va suivre l’évolution de la nouvelle version du SEMDEX constituée des valeurs cotées en roupies. Il est, par ailleurs, prévu qu’un autre indice de rendement total, le SEMTRI-ASI, soit lancé le 10 octobre pour refléter les performances des valeurs constituant le SEM-ASI.