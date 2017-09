LANCEMENT DE MAURITIUSARTS.COM : Un site pour promouvoir l’art à Maurice

Sa passion pour l’art et l’entrepreneuriat ne date pas d’hier. Palmesh Cuttaree a décidé de prendre le risque de réaliser son rêve et de commencer une aventure. mauritiusarts.com a été lance au Hennessy Park Hotel la semaine dernière. L’idée en quelques mots est de commercialiser par le biais de cette plateforme des œuvres d’art, œuvres littéraires, etc. (100% mauriciennes). Palmesh nous parle de ses produits et services : « Tout comme les boutiques des musées qui font des ventes en ligne avec leurs catalogues de peintures, d’impressions, livres, bijoux et produits artisanaux. Alors, je me suis promis de faire la même chose et avec autant de professionnalisme qu’eux pour la promotion de l’art et de l’écriture mauriciens sur mauritiusarts.com avec ses rubriques, artistes et écrivains du mois, des clips, calendrier des ateliers et autres activités artistiques, les blogs, ainsi qu’un répertoire d’artistes mauriciens qui souhaitent être présents sur ce site... »

Les grandes compagnies de peintures peuvent aussi participer à cette initiative en proposant en proposant leurs idées déco sur le site mauritiusarts.com. Les photos de qualité et avec un nuancier aideront les clients à choisir eux-mêmes de chez eux les œuvres qu’ils souhaitent acheter en fonction de leurs budgets. Les architectes et décorateurs d’intérieurs sont invités à jouer le jeu et identifier un budget dans celui de la rénovation pour acheter des peintures, sculptures ou photographies pour harmoniser avec les couleurs des chambres et des salons qu’ils auront choisis pour leurs clients. Ils auront même les moyens techniques de simuler en 3D, en téléchargeant, les tableaux, sculptures et objets décoratifs dans les environnements habitables qu’ils conçoivent. Le catalogue de mauritiusarts.com leur permet aussi de choisir avec leurs clients pour entrer dans leurs budgets. Les prix des œuvres varient de Rs 7 000 à Rs 60 000.