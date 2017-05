LANCEMENT : Samsung Galaxy S8 et S8+ - engouement chez les consommateurs

Ils sont plus de 700 personnes qui ont passé leur commande pour la nouvelle Samsung Galaxy S8 et S8+ avant son dévoilement. Le nouveau téléphone a été officiellement lancé la semaine dernière à l’hôtel Hilton à Flic-en-Flac. Disponibles en prévente depuis quelques semaines, les Galaxy S8 et S8+ ont suscité un véritable engouement chez les consommateurs qui ont réservé leurs téléphones chez différents partenaires. Le Samsung Galaxy S8 marque le début d’une nouvelle ère dans le monde des smartphones avec ses nouvelles fonctionnalités et services hors pair. “Le Samsung Galaxy S8 marque le début d’une nouvelle ère dans la conception de smartphone et de services hors pair, proposant ainsi une nouvelle expérience de la téléphonie. Avec les Galaxy S8 et S8+, Samsung redéfinit les codes du smartphone en bousculant les codes esthétiques et repoussant les limites des écrans ordinaires tels que vous les connaissez. L’écran écran Infinity offre ainsi une véritable expérience de visionnage immersive à son utilisateur et une prise en main parfaite et agréable”, explique Navin Peerthy, directeur régional de Samsung océan Indien.