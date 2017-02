LANCEMENT : Voyaz, une nouvelle application mobile pour les bourlingueurs

Titanium Travel Club, avec à sa tête Moshin Moossa, a lancé hier à l'hôtel Voilà, Bagatelle, la nouvelle application mobile Voyaz, dédiée, comme son nom l'indique, aux voyageurs mauriciens. Pour marquer cette première du genre à Maurice, des acteurs de compagnies aériennes ont été conviés à se familiariser avec ce nouveau concept. L'appli, disponible sur Apple Store et Play Store (Android, Google), permet de s'informer de toutes les destinations proposées, et ce parfois au meilleur tarif. L'autre attrait du programme réside dans les “last deal minute”, où des prix promotionnels sont proposés. L'objectif est de regrouper, sur une même plateforme, toutes les agences de voyages. Moshin Moossa s'attend pour sa part à recevoir la visite de plus de 10 000 utilisateurs dans les six mois.

Passionné de voyages et toujours à l'affût de nouvelles idées, Moshin Moossa ne fait jamais les choses à moitié. « Cette application mobile permettra aux compagnies aériennes de se rapprocher. On a voulu avoir, sous un seul toit, tous les promoteurs de voyages. Plus besoin de files d'attente pour recueillir des infos. En un clic, le voyageur est informé de tout ce qui se rapporte à son voyage, comme l'hôtel où il va résider, etc… Ceux intéressés n'ont qu'à installer l'application et les informations seront relayées via leur mobile instantanément. La particularité de ce système est qu'il facilite la communication et permet à l'utilisateur d'être informé immédiatement sur les promotions en cours. »

Autre fait intéressant : cette application mobile fournit une liste des pays nécessitant un visa. « Si le client fait un “last deal booking” jeudi pour voyager vendredi, il est capable de voir s'il est nécessaire où pas d'avoir un visa. Tous les pays qui s'affichent indiquent la nécessité d'un visa. » À noter que l'application est gratuite. Dans un proche avenir, les opérateurs hôteliers seront par ailleurs aussi amenés à avoir une même visibilité de plateforme. Selon Moshin Moossa, « le Mauricien est toujours à la recherche de promotions, surtout ceux qui voyagent en famille, d'où aussi le concept de “best deal” ». Et de conclure : « On est confiants que ce concept sera d'une grande aide. »